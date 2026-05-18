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後悔はないのか？ ヨーロッパリーグ決勝進出を決めたクリスタル・パレスは、欧州大会出場権を争うノッティンガム・フォレストとエヴァンゲロス・マリナキスに考えさせる材料を与えた。
パレスとフォレストが順位を入れ替えた理由
フォレストは2024-25シーズン大半をチャンピオンズリーグ出場圏で過ごしたが、終盤に失速し7位で終了。この順位ならカンファレンスリーグ出場権を得られるはずだった。
しかしクラブは、パレス、ジョン・テクスター、UEFA、リヨンが絡む長期にわたる騒動に巻き込まれた。複数クラブ所有の規則や経営再編の期限問題により、2025-26シーズンの欧州大会出場枠に変更が生じた。
カンファレンスリーグの決勝はいつですか？
パレスとフォレストは順位を入れ替え、フォレストがヨーロッパリーグ出場権を得た。シティ・グラウンドは昇格に熱狂したが、準決勝でアストン・ヴィラに敗れ夢は消えた。
一方、順位落ちに悔しさをにじませたパレスは紆余曲折を経て欧州主要大会の決勝へ進出し、タイトル獲得まであと一歩に迫っている。5月27日、ライプツィヒでの決勝ではラージョ・バジェカーノと対戦する。
フォレストは運のなさを嘆くことになるだろうか？
ノッティンガムの関係者は、運に恵まれなかったと嘆いているのか。運命を受け入れ、カンファレンスリーグ制覇を目指すべきだったとの声も上がる。
この疑問を元クリスタル・パレスFWモリソンにぶつけると（Freebets.com提供・GOAL独占取材）、彼はこう語った。「フォレストを称賛すべきだ。彼らはヨーロッパリーグの舞台まであと少しのところまで来ていた。怪我人が出たことが大きかった。
1-0で負けたアストン・ヴィラ戦の第1戦は素晴らしかったが、その後次々と負傷者が出た。主力が3、4人いないと対応は難しい。ヴィラはヴィラ・パークで圧倒的だった。
それでもフォレストが勝っていれば、決勝でフライブルクにも勝てたと思う。彼らの戦いは素晴らしかった。ヴィトール・ペレイラ監督も、多くの負傷者が出てもプレミア残留を果たした手腕は評価すべきだ。
フォレストが来季飛躍するには、主力が全員健康で揃うことが不可欠だ。ニューカッスル戦で観たエリオット・アンダーソンは素晴らしかった。このまま夏に引き抜かれる可能性もあるが、クラブは再投資して戦力を維持すべきだ。
それでもフォレストにとっては良いシーズンだった。野心家のオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスは来季も投資し、上位半分を狙うだろう。その姿勢が私は好きだ。
グラスナーは3つ目のタイトルを手に退任する可能性がある
フォレストとマリナキスは、自分たちも欧州カップ決勝に進出していたかもしれないと考えさせられた。一方パレスは、トロフィーを掲げて記憶に残る1年を締めくくろうとしている。
すでにFAカップとコミュニティ・シールドを制したオリバー・グラスナー監督は、今夏でセルハースト・パークでの契約が終了する。3つ目のタイトルと2026-27シーズンヨーロッパリーグ出場権獲得で有終の美を飾るチャンスだ。