ノッティンガムの関係者は、運に恵まれなかったと嘆いているのか。運命を受け入れ、カンファレンスリーグ制覇を目指すべきだったとの声も上がる。

この疑問を元クリスタル・パレスFWモリソンにぶつけると（Freebets.com提供・GOAL独占取材）、彼はこう語った。「フォレストを称賛すべきだ。彼らはヨーロッパリーグの舞台まであと少しのところまで来ていた。怪我人が出たことが大きかった。

1-0で負けたアストン・ヴィラ戦の第1戦は素晴らしかったが、その後次々と負傷者が出た。主力が3、4人いないと対応は難しい。ヴィラはヴィラ・パークで圧倒的だった。

それでもフォレストが勝っていれば、決勝でフライブルクにも勝てたと思う。彼らの戦いは素晴らしかった。ヴィトール・ペレイラ監督も、多くの負傷者が出てもプレミア残留を果たした手腕は評価すべきだ。

フォレストが来季飛躍するには、主力が全員健康で揃うことが不可欠だ。ニューカッスル戦で観たエリオット・アンダーソンは素晴らしかった。このまま夏に引き抜かれる可能性もあるが、クラブは再投資して戦力を維持すべきだ。

それでもフォレストにとっては良いシーズンだった。野心家のオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスは来季も投資し、上位半分を狙うだろう。その姿勢が私は好きだ。