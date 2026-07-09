2030年W杯までの契約が検討され、主要な点は合意済み。2014年優勝メンバーのメルテザッカーも連盟に加わる見込み。

最大の障害は、2029年まで続くレッドブルサッカー部門責任者の契約解除だ。 移籍金数百万ユーロの問題は白紙に戻ったが、クロップ（59）はレッドブルの広告大使として残留する見込みで、ファンからは話題になりそうだ。

ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスが懸念していた高額年俸も、現実にはならない見込みだ。Bild紙によると、クロップの年俸は前任者ユリアン・ナーゲルスマン（700万ユーロ）を「わずかに上回る程度」にとどまるという。マテウスは以前、この契約を「頭痛の種となる報酬パッケージ」と表現していた。

クロップとアディダス（DFBはナイキへ移行予定）の契約はW杯後に終了するため問題にならないという。DFB、アディダス、レッドブルのオリバー・ミンツラフ氏はコメント要請に応じなかった。