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後味の悪い大型契約：ユルゲン・クロップ新ドイツ代表監督就任へ道筋ほぼ確定

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ユリアン・ナーゲルスマン

最大の障害は取り除かれた。DFBは次期ドイツ代表監督ユルゲン・クロップ氏の移籍金を支払う必要がなくなった。

木曜日の『ビルト』紙は、ドイツサッカー連盟（DFB）が希望する候補者との合意の可能性を報じた。しかし、この件はサッカーの伝統を重んじる人々にとって、後味の悪いものとなっている。

  • 2030年W杯までの契約が検討され、主要な点は合意済み。2014年優勝メンバーのメルテザッカーも連盟に加わる見込み。

    最大の障害は、2029年まで続くレッドブルサッカー部門責任者の契約解除だ。 移籍金数百万ユーロの問題は白紙に戻ったが、クロップ（59）はレッドブルの広告大使として残留する見込みで、ファンからは話題になりそうだ。

    ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスが懸念していた高額年俸も、現実にはならない見込みだ。Bild紙によると、クロップの年俸は前任者ユリアン・ナーゲルスマン（700万ユーロ）を「わずかに上回る程度」にとどまるという。マテウスは以前、この契約を「頭痛の種となる報酬パッケージ」と表現していた。

    クロップとアディダス（DFBはナイキへ移行予定）の契約はW杯後に終了するため問題にならないという。DFB、アディダス、レッドブルのオリバー・ミンツラフ氏はコメント要請に応じなかった。

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    ウリ・ヘーネスが推す候補者は、DFBに利益をもたらす見込みだ

    ビルト』紙によると、メルテザッカーは年末に退任するドイツサッカー連盟（DFB）事務局長アンドレアス・レッティグの後任候補として最有力視されている。ZDF解説者で41歳の彼は、連盟での役職に興味を示している。ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスやバイエルンオーナーのウリ・ヘーネスも支持している。 

    ホーネス氏は「メルテザッカーのテレビでの発言はいつも理にかなっており、人を傷つけないが批判精神も備えている。アーセナルで8年間プレーした経験は、今の私たちに必要な資質だ」と『Bild』紙に語った。ただしメルテザッカーはしばらく休養を取る予定で、年明けからの就任はちょうど良いタイミングとみられる。

    既報通り、DFBのノイエンドルフ会長とブンデスリーガのヴァツケ会長はまもなく「ミッション・クロップ」へ出発する。 彼らはMagentaTVでW杯解説を務めるクロップを米国で直接会い、「互いの考えを交換する」予定だ。クロップの代表監督デビューは9月、アムステルダムでのオランダ戦（ネーションズリーグ）になる見込みだ。

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