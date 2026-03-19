2026年3月19日はマインツのクラブ史に刻まれる日となった。ブンデスリーガ所属の同クラブが、欧州カップ戦の準々決勝に進出したのはこれが初めてのことだ。 木曜日の夜に行われたカンファレンスリーグのラウンド16第2戦において、マインツはチェコカップ王者のシグマ・オルムツを2-0（0-0）で下し、第1戦での0-0の引き分けを経て、次ラウンドへの進出を決めた。
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後半開始早々の猛攻が勝敗を決定づけた！マインツ05がカンファレンスリーグの準々決勝に進出
ステファン・ポッシュのヘディングゴール（46分）とアルミンド・ジーブ（82分）の得点により、マインツ05にとって歴史的な夜となった。一方、オルムツはピーター・バラートがイエローカード2枚による退場処分を受けた（76分）ため、10人で試合を終えた。 ブンデスリーガで降格争いを繰り広げるラインヘッセン勢だが、5月28日にライプツィヒで行われるカンファレンスリーグ決勝への夢はこうして続いている。準々決勝は4月9日と16日に行われ、マインツは第1戦をホームで迎える。
「自信を持って、勇敢に戦いたい」と、マインツのウルス・フィッシャー監督は試合前にRTLのインタビューで語った。選手たちはその言葉に従った。試合開始から、マインツは攻撃的なプレーを心掛けた。マインツは試合と相手を掌握していたが、20分にはダニエル・シュトゥルムがわずかにゴールを外し、先制を逃すという幸運にも恵まれた。
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ステファン・ポッシュが後半開始早々にマインツに劇的な先制点をもたらした
試合は次第に拮抗していったが、次の決定的なチャンスを作ったのはマインツだった。フィリップ・ムウェネが遠距離から放ったシュートは、ゴールをわずかに右に外れた（35分）。前半終了間際、ネルソン・ヴァイパーがヘディングで次のチャンスを逃した（45分）。
後半は衝撃的な幕開けとなった。ポール・ネーベルが右サイドからクロスを上げ、ポッシュがヘディングで先制点を決めた。これに勢いづいたマインツはさらに攻勢を強め、オルムツはほとんど反撃の機会を得られなかった。後半が進むにつれて試合のテンポは少し落ち、アウェイチームはほとんど脅威を与えられなかった。 バラートの退場はマインツにとって好機となり、続くネーベルのフリーキックはクロスバーを直撃した（78分）。しかし、ジーブが追加点を挙げた。
FSVマインツ05 対 シグマ・オルムツ 2-0（0-0）：試合データ
試合
FSVマインツ05 対 シグマ・オルムツ
結果
2:0 (0:0); 第1戦: 0:0; 合計: 2:0
得点
1:0 ポッシュ (46分)、2:0 ジーブ (83分)
大会
カンファレンスリーグ、ラウンド16、第2戦