後半開始早々の猛攻が勝敗を決定づけた！マインツ05がカンファレンスリーグの準々決勝に進出

ステファン・ポッシュのヘディングゴール（46分）とアルミンド・ジーブ（82分）の得点により、マインツ05にとって歴史的な夜となった。一方、オルムツはピーター・バラートがイエローカード2枚による退場処分を受けた（76分）ため、10人で試合を終えた。 ブンデスリーガで降格争いを繰り広げるラインヘッセン勢だが、5月28日にライプツィヒで行われるカンファレンスリーグ決勝への夢はこうして続いている。準々決勝は4月9日と16日に行われ、マインツは第1戦をホームで迎える。

「自信を持って、勇敢に戦いたい」と、マインツのウルス・フィッシャー監督は試合前にRTLのインタビューで語った。選手たちはその言葉に従った。試合開始から、マインツは攻撃的なプレーを心掛けた。マインツは試合と相手を掌握していたが、20分にはダニエル・シュトゥルムがわずかにゴールを外し、先制を逃すという幸運にも恵まれた。