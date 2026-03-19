後半の好調なスタートが勝利の礎に！マインツ05がカンファレンスリーグの準々決勝に進出

「とてもいい気分だ」と、試合後にRTLの取材に応じたDFダニー・ダ・コスタは語った。「チームは多くのことを正しくこなした。我々が次のラウンドに進むにふさわしい結果だったと思う」。ライプツィヒでの決勝戦については、誰もが夢を見てもいいとダ・コスタは付け加えたが、「それでも、一戦一戦を大切に戦っていくのが賢明だ」とも述べた。

ステファン・ポッシュのヘディングゴール（46分）とアルミンド・ジーブ（82分）の得点により、マインツ05にとって歴史的な夜となった。一方、オルムツはピーター・バラート（76分）がイエローカード2枚で退場し、10人で試合を終えた。 ブンデスリーガで降格争いを繰り広げるラインヘッセン勢だが、5月28日にライプツィヒで行われるカンファレンスリーグ決勝への夢は続く。準々決勝は4月9日と16日に行われ、マインツは第1戦をホームで迎える。

「自信を持って、勇敢に戦いたい」と、マインツのウルス・フィッシャー監督は試合前にRTLのインタビューで語った。選手たちはその言葉に従った。試合開始から、マインツは攻撃的なプレーを心がけていた。マインツは試合と相手を掌握していたが、20分にはダニエル・シュトゥルムがわずかにゴールを外し、相手チームに先制を許すところだった。