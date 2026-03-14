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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

翻訳者：

「後から考えると、私の見方も変わってきた…」：FCバイエルンに対する物議を醸した判定について、審判のクリスチャン・ディンガートがミスを認めた

ブンデスリーガ第26節、バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン・ミュンヘンの試合（1-1）は、主審のクリスティアン・ディンガートによるいくつかの物議を醸す判定が特徴的だった。彼はミュンヘンのゴールを2つ取り消し、ルイス・ディアスをシミュレーションの疑いで退場処分とした。彼は今なら、あの判定は下さないだろう。

「映像を見れば、もうあんな判定はしないだろう」と、ディンートはスカイのインタビューで、84分にバイエルンのルイス・ディアスに下した退場処分について語った。ディアスは、ハリー・ケインの素晴らしいループパスを受けてボールを保持したままペナルティエリアに突入し、飛び出してきたレバークーゼンのGKヨナス・ブラスヴィッチの前でジャンプしていた。

 ブラスヴィッチはその後、ディアスの足にボールを当てた。ディンガート主審はこれをシミュレーションと判断し、アレックス・ガルシアとの接触ですでに警告を受けていたディアスに、バイエルン側の強い不満をよそに、イエローカード2枚による退場を命じた。

  • ディンガートは次のように説明した。「試合の流れの中で、ディアス選手が飛び上がったのは確認した。その後の足への接触については、それほど意識していなかった。後から振り返ると見方が変わるのも当然のことだ」。

    こうしてディンガートは、ディアスの退場処分にかなり激怒していたバイエルンの主張を認めた形となった。「PKを主張するつもりはないが、あれは絶対にダイブではない」と、キャプテンのヨシュア・キミッヒはDAZNで語った。「映像を見れば、接触があるのは明らかだ。それを否定することはできない」 

    バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は、彼にしては珍しく、完全に激昂していた。「なぜ彼がレッドカードを受けたのか、スタジアムにいる誰も分からない。信じられない。なぜイエローカードなのか、誰かが説明してくれなければならない」と彼は語った。ジョナサン・ターもSkyに対し、ディアスはすぐに立ち上がったと強調した。「彼は大げさな演技も、見せかけのパフォーマンスもしていない」

    なぜこの状況でVARが作動せず、ディンガートがピッチ上で誤審を修正する機会を与えられなかったのかについて、ディンガートは次のように説明した。「イエローカード2枚による退場の場合、現時点ではVARが介入することはできない。」しかし、このルールは夏には変更される予定だ。 

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  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    ハリー・ケインの手？クリスチャン・ディンガートは主張を曲げない

    しかし、45歳の主審は、またもや物議を醸す判定を下したものの、自らの判断を貫いた。 

    ハリー・ケインは61分、交代出場直後に1-1となるゴールを決めたと思われた。ディンガート主審は当初このゴールを認めたが、ビデオ映像を確認した後、判定を覆した。

    このゴールが生まれた際、ボールはレバークーゼンのGKヨナス・ブラスヴィッチからケインの肘へと流れていた。しかし、ケインは体を背けており、ブラスヴィッチは至近距離から彼にシュートを放っていた。「ビデオ審判による判定は、時に疑問が残るものだ」と、バイエルンのGKスヴェン・ウルライヒは試合後に語った。 「極めて明白な判定であれば、介入しても構わない。しかし、ブロックの際に少し手がかかっているかどうかといったケースではそうではない。彼は1メートルの距離からシュートを放ったのだ。」 

    しかしディンガート主審は次のように述べた。「当初、私の位置からはそれには気づかなかった。VARから、ゴール裏の映像をもう一度確認するよう勧められた。そこで気づいたのだ。腕がわずかにシュートの軌道に入っていた。それによって攻撃の局面が始まり、バイエルンがそのプレーをコントロールできた。」したがって、そのハンドは反則だったという。 

    試合後のミュンヘンの関係者とのやり取りについて、ディンガートは「ごく普通のこと」と表現した。「バイエルンに不利な微妙なシーンが数多くあった」とし、「それははっきり言っておく必要がある。 しかし、感情の表出はすべて許容範囲内だった」。試合中だけでなく、その後のコンパニー監督やスポーツディレクターのマックス・エベルとのやり取りについても、「非常に事実に基づいたもので、適切だった」とディンガートは語った。

  • FCバイエルン：今後の試合

    日付時間試合
    3月18日（水）21時FCバイエルン 対 アタランタ（チャンピオンズリーグ）
    3月21日（土）15時30分FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
    4月4日（土）15時30分SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
    4月11日（土）18時30分FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
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