「後から考えると、私の見方も変わってきた…」：FCバイエルンに対する物議を醸した判定について、審判のクリスチャン・ディンガートがミスを認めた

しかし、45歳の主審は、またもや物議を醸す判定を下したものの、自らの判断を貫いた。

ハリー・ケインは61分、交代出場直後に1-1となるゴールを決めたと思われた。ディンガート主審は当初このゴールを認めたが、ビデオ映像を確認した後、判定を覆した。

このゴールが生まれた際、ボールはレバークーゼンのGKヨナス・ブラスヴィッチからケインの肘へと流れていた。しかし、ケインは体を背けており、ブラスヴィッチは至近距離から彼にシュートを放っていた。「ビデオ審判による判定は、時に疑問が残るものだ」と、バイエルンのGKスヴェン・ウルライヒは試合後に語った。 「極めて明白な判定であれば、介入しても構わない。しかし、ブロックの際に少し手がかかっているかどうかといったケースではそうではない。彼は1メートルの距離からシュートを放ったのだ。」

しかしディンガート主審は次のように述べた。「当初、私の位置からはそれには気づかなかった。VARから、ゴール裏の映像をもう一度確認するよう勧められた。そこで気づいたのだ。腕がわずかにシュートの軌道に入っていた。それによって攻撃の局面が始まり、バイエルンがそのプレーをコントロールできた。」したがって、そのハンドは反則だったという。

試合後のミュンヘンの関係者とのやり取りについて、ディンガートは「ごく普通のこと」と表現した。「バイエルンに不利な微妙なシーンが数多くあった」とし、「それははっきり言っておく必要がある。 しかし、感情の表出はすべて許容範囲内だった」。試合中だけでなく、その後のコンパニー監督やスポーツディレクターのマックス・エベルとのやり取りについても、「非常に事実に基づいたもので、適切だった」とディンガートは語った。