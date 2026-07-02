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USMNT Winners and Losers GOAL

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待望の瞬間が到来。物議を醸したフォラリン・バログンの退場にもかかわらず、マリク・ティルマンの見事なフリーキックがアメリカ代表の夢をつないだ。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者と敗者。

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アメリカ合衆国 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
アメリカ合衆国
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ワールドカップ
M. Pochettino
フォラリン・バログン
マリク・ティルマン

フォラリン・バログンにレッドカードが出され、USMNTのワールドカップが終わるかと思われた。しかしアメリカ代表は屈せず、夢を紡ぎ続けている。

カリフォルニア州サンタクララ発――米国男子代表がワールドカップのノックアウトステージで勝ったのは24年前。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは、その待ち時間を28年に延ばすつもりはなかった。

フォラリン・バログンがボスニア・ヘルツェゴビナDFタリク・ムハレモヴィッチのかかとを誤って踏み、退場した判定は物議を醸したが、試合の流れを止めなかった。

ポチェッティーノ監督は試合後の会見で「レッドカードになるような行為ではなかった。選手を踏むつもりは全くなかった」と主張した。

試合後、プリシッチはロッカールームで全員がバログンを支えたと語った。

「今思えば、彼にあの判定は厳しすぎる」と語った。「彼には『チームのためにたくさんしてくれた。今は俺たちが支える』と伝えた……危険な行為だったことは分かるが、彼はただ足を地面につけようとしただけで、相手の脚の高位置を踏んだわけではない。本当に不運だ」

過去にも似た場面で勢いを止められた米国だが、今回は折れなかった。

「選手たちは状況をうまく把握していた」とポチェッティーノは述べた。「感情をコントロールできたことが大きかった。選手たちを称えたい。成熟した対応で戦いを続けた」。

ポチェッティーノは間違いなくマリク・ティルマンに感謝している。ボスニア・ヘルツェゴビナが数的優位を生かし始めた瞬間、24歳のティルマンは、今後長く語り継がれるフリーキックで相手の心臓を貫いた。しかし、アルゼンチン代表にとって決定的なプレーを見せたのは彼だけではなかった。

米国代表はベスト16でベルギーと対戦する。勝てば2002年以来の準々決勝進出だ。レッドデビルズは優勝候補だが、このチームは逆境でも立ち止まったことがない。ポチェッティーノ率いるチームは、今後数週間で何か特別なものを築き上げようとしている。

ポチェッティーノ監督は「重要なのは勝利であり、この勢いを維持することだ」と語った。

GOALはサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムでの試合の勝者と敗者を分析する。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：フォラリン・バログン

    約40分間、バログンには運がなさそうだった。米国代表は前半から彼に何度もボールを供給したが、決定的なプレーには至らなかった。

    14分には、左から切り込んだプリシッチのパスをバログンが受けるも、コントロールできずサイドフットで枠を外した。 32分には左足でディフェンダーをかわし、ヴァシリが守るゴールへ流し込んだが、オフサイドの判定。

    しかし45分、バログンはついにネットを揺らした。アダムスのバックヒールからティルマンがエリア内にパスを送ると、一度はDFに阻まれたが、バログンは粘って奪い返し、右足で叩き込んだ。

    クラブシーズンを好調で終え、W杯でも早くも3得点をマーク。24歳のフォワードにとって2026年は飛躍の年となっている。すべてが順風満帆に見えた64分まで……

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：フォラリン・バログン

    レブロン・ジェームズは前半に得点を挙げたバログンを称えた。

    その後、彼を退場させた判定には、NFLのパトリック・マホームズやNBA殿堂入りディルク・ノヴィツキーなど多くの有名人が異議を唱えた。

    クラウス主審はVARで映像を確認し、それでも退場処分を言い渡した。

    64分、バログンとムハレモヴィッチが空中ボールを争い、バログンが着地時にムハレモヴィッチのかかとに不自然に足裏を当てた。 故意ではなかったが、クラウス主審はレッドカードを提示。バログンの活躍は早くも幕を閉じ、米国は10人で戦うことに。この結果、バログンは2006年W杯決勝のジダン以来、ノックアウトステージで得点後に退場した初の選手となった。

    USMNTのDFクリス・リチャーズは「なかなかクールな記録だ」と冗談交じりに語り、「僕たちは彼を支えると伝えた。26人のチームで、誰が出場しても同じ役割を果たせる」と続けた。

    この出来事が将来に与える影響は計り知れない。

    バログンは次のベルギー戦で1試合の出場停止が確定し、FIFA懲戒委員会の判断次第では追加の処分も可能性あり。ポチェッティーノ監督は、FIFA規則により米国サッカー連盟が出場停止を訴えられないと知り、落胆した。FIFA自体もこの1試合の出場停止を変更できない。

    アルゼンチンのリオネル・メッシが同じ行為で警告されなかった例もあるため、FIFAは今後この規則を見直す必要がある。

    ウェストン・マッケニーは「この大会の段階ではどの選手も重要だ。この処分は理不尽だ」と語った。


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：マリク・ティルマン

    なんてゴールだ！

    グループステージでは得点以外すべてをこなしたティルマン。水曜日の試合では、キャリアベストと言える活躍でフリーキックを直接沈め、アメリカのファンが長く語り継ぐ一撃となった。さらに前半にはバログンの先制点をアシストもしている。

    24歳のティルマンにとって、この1年は波乱万丈だった。バイエル・レバークーゼンへ移籍しドイツ代表ヴィルツの後継者として10番を背負ったが、定位置を失い終盤は出場機会が激減した。 それでも代表ではポチェッティーノ監督の指導を受け、8番として新境地を開拓。

    ポチェッティーノ監督は「マリクは素晴らしい選手で才能に溢れている」と語った。「彼の成果は才能の証だ。彼のために本当に嬉しい。クラブでは厳しいシーズンだったが、今は彼がプレーを楽しんでおり、ファンも喜んでいる。我々もそれを嬉しく思う。」

    彼の運動量と技術はボール奪取だけでなく、前線への素早い展開も可能にする。バログンの退場後、ポチェッティーノにとって神経が磨耗する時間帯を、そのフリーキックが鎮めたのは疑いようがない。

    以前、彼の控えめな態度は情熱不足と批判されたが、この日その冷静さがチームを救った。


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：セルゲイ・バルバレズ

    ボスニア・ヘルツェゴビナ代表には称賛すべき点が多い。2014年以来2度目のW杯でベスト32入りした。

    敗退しても、国内メディアはセルゲイ・バルバレズの活躍を高く評価し、彼も代表チームの将来性を強調した。

    「これは我々にとってほんの始まりに過ぎない」と彼は試合後に語った。

    一方で、彼は試合前の布陣に悔いを残した。カタール戦で堅実なプレーを見せたアメリカ生まれのエスミル・バヤクタレヴィッチをベンチに置き、守備を重視したのだ。この采配は裏目に出た。チームは前半にシュート1本、支配率38％にとどまった。

    交代策が奏功したのは、すでに1－0でビハインドを追う展開になってからで、手遅れだった。アメリカが優勝候補であることは確かだが、エディン・ジェコらを擁する攻撃陣の経験を考えれば、これは好機を逃したと言えよう。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：マウリシオ・ポチェッティーノ

    ポチェッティーノは、サウサンプトンやトッテナムを再建し、パリ・サンジェルマンやチェルシーでは若手を起用したことで高く評価されたクラブ再建者だ。その実績ながら、代表監督経験はなかった。

    今回、米国人監督としてワールドカップ最多勝利記録を達成したポチェッティーノは、この成果の意義について問われた。彼は、これまで率いたクラブはいずれも名門だが、代表チームで成功する意義は独特だと認めた。

    「大会ごとにそれぞれ異なる。ワールドカップは、国民の文化を守るという点で特別だと思う」とポチェッティーノは説明した。 「ピッチでは自国の姿を表現し、アイデンティティを示さねばならない。国旗のために戦うことは、クラブ以上に大きな意味を持つ」

    ただし、巨大クラブを率いていた頃と共通点もあると強調。自身もアルゼンチン代表としてプレーした経験に触れ、「200％アルゼンチン人」と前置きつつ、「代表監督としての今は選手時代と似た高揚感がある」と語った。

    「選手としてアルゼンチン代表であの舞台を経験したが、今は監督として、とても素晴らしい感覚だ」と語った。

    アルゼンチン人監督就任から22か月、彼はどんな試練にも粘り強さを求めてきた。スターという概念には反発し、集団の力を強調する。昨年のゴールドカップで主力数人を欠いた経験が、チームに内なる自信を育んだ。

    ポチェッティーノ招聘には多額の資金が投じられたが、就任会見では「主導権を握り、相手にペースを強いるチームを作る」と約束した。トルコ戦（大幅なメンバー輪番を実施）を除けば、米国代表はその公約を果たしている。



  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：ニコラ・ヴァシリ

    アントニー・ロビンソンが米国の先制点を狙った際、ヴァシリは顔面にスパイクを受けながら試合を続行し、真のタフさを示した。ボスニア・ヘルツェゴビナのGKは脳震盪プロトコルをクリアし、フル出場した。

    その衝撃がパフォーマンスに影響したかは不明だが、選手にも国にも惨憺たる結果となった。ヴァシリは米代表の2得点を防ぐことができ、かつ防ぐべきだった。しかしこの試合でセーブは1度も記録できなかった。試合を通じて不安定で、32分にはフォラリン・バログンがオフサイドでなければ3点目を許していた。

    水曜日の試合がボスニア・ヘルツェゴビナにとってどれほど重要だったかを考えれば、この30歳のGKにとって、一刻も早く忘れたい夜となった。