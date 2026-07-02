待望の瞬間が到来。物議を醸したフォラリン・バログンの退場にもかかわらず、マリク・ティルマンの見事なフリーキックがアメリカ代表の夢をつないだ。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者と敗者。

カリフォルニア州サンタクララ発――米国男子代表がワールドカップのノックアウトステージで勝ったのは24年前。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは、その待ち時間を28年に延ばすつもりはなかった。

フォラリン・バログンがボスニア・ヘルツェゴビナDFタリク・ムハレモヴィッチのかかとを誤って踏み、退場した判定は物議を醸したが、試合の流れを止めなかった。

ポチェッティーノ監督は試合後の会見で「レッドカードになるような行為ではなかった。選手を踏むつもりは全くなかった」と主張した。

試合後、プリシッチはロッカールームで全員がバログンを支えたと語った。

「今思えば、彼にあの判定は厳しすぎる」と語った。「彼には『チームのためにたくさんしてくれた。今は俺たちが支える』と伝えた……危険な行為だったことは分かるが、彼はただ足を地面につけようとしただけで、相手の脚の高位置を踏んだわけではない。本当に不運だ」

過去にも似た場面で勢いを止められた米国だが、今回は折れなかった。

「選手たちは状況をうまく把握していた」とポチェッティーノは述べた。「感情をコントロールできたことが大きかった。選手たちを称えたい。成熟した対応で戦いを続けた」。

ポチェッティーノは間違いなくマリク・ティルマンに感謝している。ボスニア・ヘルツェゴビナが数的優位を生かし始めた瞬間、24歳のティルマンは、今後長く語り継がれるフリーキックで相手の心臓を貫いた。しかし、アルゼンチン代表にとって決定的なプレーを見せたのは彼だけではなかった。

米国代表はベスト16でベルギーと対戦する。勝てば2002年以来の準々決勝進出だ。レッドデビルズは優勝候補だが、このチームは逆境でも立ち止まったことがない。ポチェッティーノ率いるチームは、今後数週間で何か特別なものを築き上げようとしている。

ポチェッティーノ監督は「重要なのは勝利であり、この勢いを維持することだ」と語った。

GOALはサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムでの試合の勝者と敗者を分析する。