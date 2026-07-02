カリフォルニア州サンタクララ発――米国男子代表がノックアウトステージを突破してから24年。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは、その期間を28年に延ばすことを許さなかった。

フォラリン・バログンがボスニア・ヘルツェゴビナDFタリク・ムハレモヴィッチのかかとを誤って踏み、退場となった判定が試合を左右する恐れもあった。

ポチェッティーノ監督は試合後の会見で「レッドカードになるような行為ではなかった。選手を踏むつもりは全くなかった」と主張した。

試合後、プリシッチはロッカールームで全員がバログンを支え合ったと明かした。

「今思えば、彼にあの判定は厳しすぎる」と語った。「彼には『チームのためにたくさんしてくれた。今は俺たちが支える』と伝えた……危険な行為だったことは分かるが、彼はただ足を着こうとしただけで、相手の脚の高位置を踏んだわけではない。本当に不運だ」

過去にも似た場面で勢いを止められた米国だが、今回は折れなかった。

「選手たちは状況をうまく読み、感情をコントロールした。その成熟度が重要だった」とポチェッティーノは称えた。

ポチェッティーノは間違いなくマリク・ティルマンに感謝している。ボスニア・ヘルツェゴビナが数的優位で勢いづきかけた瞬間、24歳のティルマンは、今後長く語り継がれるフリーキックで相手の心臓を貫いた。しかし、アルゼンチン代表にとって重要なプレーを見せたのは彼だけではなかった。

次戦のベスト16ではベルギーと対戦する。シアトルで再び熱狂的なサポーターの前で勝てば、2002年以来となる準々決勝進出が見える。2002年は米国が最後にノックアウトステージで勝った年だ。レッドデビルズが優勝候補とされ勝率は低いかもしれないが、このチームは逆境を跳ね返してきた。 ポチェッティーノ率いるチームは、今後数週間で何か特別なものを築き上げようとしている。

ポチェッティーノ監督は「重要なのは勝利であり、この勢いを維持することだ」と語った。

GOALはサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムでの試合の勝者と敗者を分析する。