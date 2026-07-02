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USMNT Winners and Losers GOAL

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待望の瞬間が到来。フォラリン・バログンの退場という波乱もあったが、マリク・ティルマンの驚異的なフリーキックがアメリカの快進撃を続けた。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者と敗者。

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アメリカ合衆国 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
アメリカ合衆国
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ワールドカップ
M. Pochettino
フォラリン・バログン
マリク・ティルマン

フォラリン・バログンにレッドカードが出され、USMNTのワールドカップが終わるかと思われた。しかしアメリカ代表は屈せず、夢を続けいている。

カリフォルニア州サンタクララ発――米国男子代表がノックアウトステージを突破してから24年。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは、その期間を28年に延ばすことを許さなかった。

フォラリン・バログンがボスニア・ヘルツェゴビナDFタリク・ムハレモヴィッチのかかとを誤って踏み、退場となった判定が試合を左右する恐れもあった。

ポチェッティーノ監督は試合後の会見で「レッドカードになるような行為ではなかった。選手を踏むつもりは全くなかった」と主張した。

試合後、プリシッチはロッカールームで全員がバログンを支え合ったと明かした。

「今思えば、彼にあの判定は厳しすぎる」と語った。「彼には『チームのためにたくさんしてくれた。今は俺たちが支える』と伝えた……危険な行為だったことは分かるが、彼はただ足を着こうとしただけで、相手の脚の高位置を踏んだわけではない。本当に不運だ」

過去にも似た場面で勢いを止められた米国だが、今回は折れなかった。

「選手たちは状況をうまく読み、感情をコントロールした。その成熟度が重要だった」とポチェッティーノは称えた。

ポチェッティーノは間違いなくマリク・ティルマンに感謝している。ボスニア・ヘルツェゴビナが数的優位で勢いづきかけた瞬間、24歳のティルマンは、今後長く語り継がれるフリーキックで相手の心臓を貫いた。しかし、アルゼンチン代表にとって重要なプレーを見せたのは彼だけではなかった。

次戦のベスト16ではベルギーと対戦する。シアトルで再び熱狂的なサポーターの前で勝てば、2002年以来となる準々決勝進出が見える。2002年は米国が最後にノックアウトステージで勝った年だ。レッドデビルズが優勝候補とされ勝率は低いかもしれないが、このチームは逆境を跳ね返してきた。 ポチェッティーノ率いるチームは、今後数週間で何か特別なものを築き上げようとしている。

ポチェッティーノ監督は「重要なのは勝利であり、この勢いを維持することだ」と語った。

GOALはサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムでの試合の勝者と敗者を分析する。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：フォラリン・バログン

    約40分間、バログンには運がなさそうだった。米国代表は前半から彼に何度もボールを供給したが、決定機には至らなかった。

    14分には左から切り込んだプリシッチのパスを受け、コントロールミスからサイドフットシュートが外れた。 32分には左足でDFをかわし、GKヴァシリの守るゴールへ流し込んだが、オフサイドの判定。

    しかし45分、バログンはついにネットを揺らした。アダムスのバックヒールからティルマンがエリア内にパスを送ると、一度はDFに阻まれたが、バログンは粘ってボールを奪い返し、左足で叩き込んだ。

    クラブシーズンを好調で終え、W杯でも3得点を挙げている24歳のフォワードにとって、2026年は飛躍の年となっている。すべてが順風満帆かに見えた64分まで……

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：フォラリン・バログン

    レブロン・ジェームズは前半に得点を挙げたバログンを称えた。

    その後、彼を擁護する有名人やアスリートが多数現れた。NFLのパトリック・マホームズやNBA殿堂入り選手ディルク・ノヴィツキーもその一人だこれは、審判ラファエル・クラウスの判定がどれほど不条理だったかを示している。

    彼はレッドカードの再確認を指示し、そのプレーを何度も確認した。それでもなお、退場処分が必要だと判断した。

    64分、バログンとムハレモヴィッチが空中でのボールを争った。バログンが着地した際、不自然にムハレモヴィッチのかかとを踏んでしまった。 故意ではなかったが、クラウス主審はレッドカードを提示。バログンの夜は早くも終了し、米国は10人で戦うことに。これにより彼は、2006年W杯決勝のジダン以来、同一試合で得点＆退場という稀有な記録を作った。

    USMNTのDFクリス・リチャーズは「なかなかクールな記録だ」と冗談交じりに語り、「僕たちは彼を支える。26人のチームであり、誰が出場しても同じように役割を果たす」と続けた。

    この一件が将来に与える影響は計り知れない。

    バログンはベルギー戦で1試合の出場停止が確定し、FIFA懲戒委員会の判断次第で追加の処分も可能性あり。ポチェッティーノ監督は、米国サッカー連盟が抗議できない規則に落胆。FIFAもこの1試合停止を覆すことはできない。

    アルゼンチンのリオネル・メッシが同様のプレーで警告を受けなかった例もあるため、FIFAは今後この規則を見直す必要がある。

    ウェストン・マッケニーは「この大会の段階ではどの選手も重要だ。この処分は理不尽だ」と語った。


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：マリク・ティルマン

    なんてゴールだ！

    グループステージでは得点以外すべてをこなしたティルマン。水曜日の一戦では、キャリアベスト級の活躍で鮮やかなフリーキックを叩き込み、アメリカのファンが何十年も語り継ぐだろう。さらに前半にはバログンの先制点をアシストしたことも忘れてはいけない。

    24歳のティルマンにとって、この1年は波乱万丈だった。バイエル・レバークーゼンへ移籍しドイツ代表ヴィルツの後継「10番」を任されたが、やがて定位置を失い、不本意なシーズンの終盤は出場時間が激減した。 それでも代表ではポチェッティーノ監督の指導を受け、8番として再起。

    ポチェッティーノ監督は「マリクは素晴らしい選手で才能に溢れている」と語った。「彼の才能は分かっていた。彼のために本当に嬉しい。クラブでは厳しいシーズンだったが、今は彼がプレーを楽しんでおり、ファンも喜んでいる。我々もそれを嬉しく思う。」

    彼の運動量と技術はボール奪取だけでなく、前線への素早い展開も可能にする。バログンの退場後、ポチェッティーノにとって神経をすり減らす時間帯を、そのフリーキックが鎮めた。

    かつては彼の控えめな姿勢が熱意の欠如と批判されたが、この日その冷静さがチームを救った。


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：セルゲイ・バルバレズ

    前向きな点から始めましょう。ボスニア・ヘルツェゴビナには誇れる要素が多数あります。2014年以来2度目のワールドカップ出場を果たし、ベスト32入りしました。

    敗退しても、地元メディアはセルゲイ・バルバレズの活躍を高く評価し、彼も代表チームの将来性を強調した。

    「これは我々にとってほんの始まりに過ぎない」と彼は試合後に語った。

    一方で、彼は試合前の采配を悔やんでいるだろう。カタール戦で堅実なプレーを見せたアメリカ生まれのエスミル・バヤクラタレヴィッチをベンチに置き、守備的な布陣を選んだ。この采配は裏目に出た。チームは前半にシュート1本、ボール支配率38％にとどまった。

    交代策が奏功したのは、すでに1点ビハインドを追う後半に入ってからのことで、やや遅きに失した。米国が優勝候補であることは確かだが、エディン・ジェコらを擁する攻撃陣の経験を考えれば、これは好機を逃したと言えよう。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：マウリシオ・ポチェッティーノ

    ポチェッティーノは、サウサンプトンやトッテナムを再建し、パリ・サンジェルマンやチェルシーでは若手を起用したことで高く評価されたクラブ再建の専門家として米国代表の監督に就任した。代表監督経験はなかったが、W杯で米国最多勝利を挙げた。

    今回、米国代表監督としてワールドカップ最多勝利記録を達成したポチェッティーノは、この成果の意義について問われた。彼は、これまで率いたクラブはいずれも名門だったが、代表チームで成功する意義は独特だと認めた。

    「大会ごとに状況は異なります。ワールドカップが特別なのは、国民の文化を守ることになるからです」とポチェッティーノは説明した。 ピッチでは国のあり方を示し、アイデンティティを示し、国旗のために戦う。クラブよりずっと大きな意味がある」

    ただし、巨大クラブを率いた経験とも共通点があると強調。自身もアルゼンチン代表としてプレーした過去を振り返り、「今は米国代表を指揮する立場だが、同じ感覚だ。ただし、私は200パーセントアルゼンチン人だ」と語った。

    「選手としてアルゼンチン代表であの舞台を経験したが、今は監督として、とても素晴らしい感覚だ」と語った。

    アルゼンチン人監督就任から22か月、彼はどんな苦境でも粘り強さを重視し、「スター選手」という概念に反発して集団の重要性を強調してきた。昨年のゴールドカップで主力数人を欠いた経験が、チーム内に自信を育んだ。

    ポチェッティーノ招聘には多額の資金が投じられたが、就任会見では「主導権を握り、相手にペースを強いるチームを作る」と約束した。トルコ戦のように大幅ローテーションを敷いた例外を除けば、米国代表はその公約を果たしている。



  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：ニコラ・ヴァシリ

    アントニー・ロビンソンが米国の先制点を狙った際、ヴァシリは顔面にスパイクを受けながらも試合を続行し、真のタフさを示した。ボスニア・ヘルツェゴビナのGKは脳震盪プロトコルをクリアし、フル出場した。

    その衝撃がパフォーマンスに影響したかは不明だが、選手にも国にも惨憺たる結果となった。ヴァシリは米代表の2得点を防ぐことができ、かつ防ぐべきだった。しかしこの試合でセーブは1度も記録できなかった。試合を通じて不安定で、32分にはフォラリン・バログンがオフサイドを取らなければ3点目を許していた。

    水曜日の試合がボスニア・ヘルツェゴビナにとって極めて重要だったことを考えると、この30歳のGKにとっては早く忘れたい夜となった。