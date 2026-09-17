この移行は、ノイアーがドイツ代表からの引退を決断し、ドイツサッカー史上でも屈指の輝かしいキャリアのひとつに終止符を打ったことを受けたものだ。クロップは、元バイエルン主将が残した大きな空白を認めつつも、テア・シュテーゲンはその注目の中心に立つ準備が十分にできていると強調した。

クロップは自身の選択について、次のように説明した。「チームには安定感と軸が必要で、そこに多くの若手を加えていくことができる。私は彼のことをずっと前から知っている。マヌエル・ノイアーは長い間、世界最高のGKだった。

「それでも、テア・シュテーゲンもまたワールドクラスであることは誰もが分かっていた。その後、彼は不運なタイミングで負傷した。現時点で彼は健康で、以前と同じGKだ。経験も持ち合わせている。非常に良い印象を与えている。すべてはパフォーマンス次第だ」



