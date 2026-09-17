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待望の決定！ ユルゲン・クロップが、マヌエル・ノイアーの引退を受けてマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがドイツの新たな正守護神になると認める
クロップがGK論争に決着をつける
ドイツ代表のGK争いはついに決着した。クロップ監督が正式にテア・シュテーゲンを正守護神に指名したためだ。長年にわたって伝説的GKノイアーの控えを務めてきたバルセロナ保有の守護神は、現在アヤックスへのレンタル移籍先で調子の立て直しを図っており、新たな代表指揮官から信任を託された。
この決断について語ったクロップ監督は、最終ラインに安定した存在が必要だと強調した。「はい、現時点では1人いる。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンだ」と、元リヴァプール指揮官は正GKがいるのかと問われた際、『Bulinews』を通じて認めた。指揮官は明らかにドイツ代表の新たなアイデンティティー構築を目指しているが、その前進はベテランのリーダーシップに根差すべきだと考えている。
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ノイアーというレジェンドの後継者選び
この移行は、ノイアーがドイツ代表からの引退を決断し、ドイツサッカー史上でも屈指の輝かしいキャリアのひとつに終止符を打ったことを受けたものだ。クロップは、元バイエルン主将が残した大きな空白を認めつつも、テア・シュテーゲンはその注目の中心に立つ準備が十分にできていると強調した。
クロップは自身の選択について、次のように説明した。「チームには安定感と軸が必要で、そこに多くの若手を加えていくことができる。私は彼のことをずっと前から知っている。マヌエル・ノイアーは長い間、世界最高のGKだった。
「それでも、テア・シュテーゲンもまたワールドクラスであることは誰もが分かっていた。その後、彼は不運なタイミングで負傷した。現時点で彼は健康で、以前と同じGKだ。経験も持ち合わせている。非常に良い印象を与えている。すべてはパフォーマンス次第だ」
選手層の厚さとネーションズリーグの計画
テア・シュテーゲンを第一候補とする決定は、より広範なスカッド刷新の一環でもある。クロップ監督は次回のインターナショナルブレークに向け、2つの別々のチームに分けた総勢44人の大規模メンバーを発表した。次回のインターナショナルブレークで行われるUEFAネーションズリーグの試合は、元リヴァプール指揮官にとってドイツサッカーの選手層を見極める機会となる。
テア・シュテーゲンに加え、最初の2試合に向けたメンバーにはアウクスブルクのGKフィン・ダーメン、ベシクタシュの守護神アレクサンダー・ヌーベルも含まれている。ダーメンは両方のチームに名を連ねた唯一のGKとして今回の選考を通じた一貫した存在となっており、フライブルクのノア・アトゥボル、バイエルン・ミュンヘンのヨナス・ウルビヒとともに選ばれている。
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ドイツの次戦は？
クロップ監督の新たな顔ぶれをそろえた層の厚い陣容は、この慌ただしい代表ウインドーでいきなり試練にさらされることになる。ドイツはUEFAネーションズリーグで、オランダ、ギリシャ、セルビア、そしてギリシャとのリバースフィクスチャーに臨む予定だ。
この4試合は、クロップ監督が2つの陣容を見極め、確立された主軸の周囲に若手を組み込んでいく上で極めて重要になる。また、刷新されたドイツのGK序列にとって最初の大きな試金石にもなり、テア・シュテーゲンにとっては、監督の信頼が正しかったことをピッチ上のパフォーマンスで直ちに証明する場となる。
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