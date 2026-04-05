ゴールや創造性だけでなく、ロゼニオール監督は、キャプテンマークを巻いたパーマーが見せた守備での献身的な働きを真っ先に指摘した。チェルシーが試合開始から終了まで優勢だったこの一戦において、キャプテンは守備面でも決して水準を下げなかった。監督は次のように付け加えた。「コールはそれを喜んでいる。コールは重要な局面で試合を決定づけることができる選手だ。 しかし、今日の試合をコールやジョアン［ペドロ］のプレーを見てみると、彼らは自陣まで戻り、自陣のペナルティエリアまで追いかけ戻っている。ペドロは自陣のペナルティエリア内でタックルを決めようとしていた。基本に立ち返らなければならない。今日の試合において、選手たちはゲームの基礎的な部分で非常に、非常に良かったと感じたし、コールは率先して模範を示してくれた。」

今後のマンチェスター・シティ戦でもパーマーがキャプテンマークを巻くかどうかは定かではないが、ポート・ヴェイル戦での彼のパフォーマンスは間違いなくその資格を示した。チェルシーがシーズン終盤の重要な局面に入り、FAカップ準決勝も目前に控える中、万全のコンディションでキャプテンマークを巻くパーマーこそが、勝負を左右する存在となり得る。ブルーズが4月の過酷な試合日程に備える中、このイングランド代表スターが、この好調な状態を維持できるかどうかが注目される。