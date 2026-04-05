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「待ちに待った瞬間だ！」――チェルシーのキャプテンに指名されたコール・パーマーがコメント。「ようやくまたシュートが打てるようになった」と、懸念を抱かせる発言も
パーマーにとって誇らしい瞬間
スタンフォード・ブリッジで大きな変化の訪れている今シーズン、パーマーはキャプテンとしてチェルシーを率いることで、その急成長中のキャリアに新たなマイルストーンを刻んだ。リース・ジェームズが欠場し、エンツォ・フェルナンデスも内部規律違反により出場停止となっていたため、リアム・ローゼニオール監督は23歳のパーマーにキャプテンマークを託すことを決断した。この決断は即座に実を結び、ブルーズは7-0という圧勝を収め、FAカップの準決勝進出を決めた。
試合後、この快挙を振り返ったパーマーは、監督からのこの配慮に明らかに心を動かされていた。試合終了のホイッスルが鳴った後、クラブメディアの取材に応じ、キャプテン就任について問われたパーマーは、キャプテンマークを巻いた感想をこう語った。「いい感じだよ。ずっと待ち望んでいたことだけど、ついに（笑）。キャプテンを務めるのは誇らしい瞬間だったし、楽しめたよ」と彼は答えた。
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怪我からの大きな進展
キャプテン就任が大きな話題をさらった一方で、パーマーは自身の体調についても重要な近況報告を行った。23歳の彼は、ここ数ヶ月間、長引く鼠径部の故障に悩まされ、トレーニングや試合出場時間が大幅に制限されていた。 しかし、このプレイメーカーは、ようやくこの怪我の最悪期を脱したと確信している。「調子は良いし、転機を迎えたと感じている。ようやくシュートも打てるし、今は何でもできる。あとは勢いに乗ってプレーするだけだ」とパーマーは付け加えた。この発言は、スター選手が不快感を抱えながらプレーし、いつもの爆発的なパフォーマンスを維持するのに苦労する姿を見てきたチェルシーのサポーターにとって、大きな安堵をもたらすものだ。
ローゼニオールは技術的な勇気を称賛した
ロゼニオールは新キャプテンを絶賛し、パーマーこそが自身がチームに浸透させたいと考えているリーダーシップの理想像そのものだと説明した。「コールのキャリアの現段階において、これは自然な流れだと思う」とロゼニオールは語った。「彼はリーダーシップを発揮している。 リーダーシップには様々なタイプがある。声を出して指示を出す選手もいれば、組織をまとめる選手もいる。コールの場合、彼が示すリーダーシップとは、非常に勇敢であり、ピッチ上で自らボールを持っていくことだ。そして、もしミスをしても、すぐにボールを取り返し、再び前向きな姿勢を見せる。それがまさに私がこのチームに求めている姿だ。今日の試合で、コールが見事にチームを率いていたと感じた。」
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攻守両面で率先して模範を示す
ゴールや創造性だけでなく、ロゼニオール監督は、キャプテンマークを巻いたパーマーが見せた守備での献身的な働きを真っ先に指摘した。チェルシーが試合開始から終了まで優勢だったこの一戦において、キャプテンは守備面でも決して水準を下げなかった。監督は次のように付け加えた。「コールはそれを喜んでいる。コールは重要な局面で試合を決定づけることができる選手だ。 しかし、今日の試合をコールやジョアン［ペドロ］のプレーを見てみると、彼らは自陣まで戻り、自陣のペナルティエリアまで追いかけ戻っている。ペドロは自陣のペナルティエリア内でタックルを決めようとしていた。基本に立ち返らなければならない。今日の試合において、選手たちはゲームの基礎的な部分で非常に、非常に良かったと感じたし、コールは率先して模範を示してくれた。」
今後のマンチェスター・シティ戦でもパーマーがキャプテンマークを巻くかどうかは定かではないが、ポート・ヴェイル戦での彼のパフォーマンスは間違いなくその資格を示した。チェルシーがシーズン終盤の重要な局面に入り、FAカップ準決勝も目前に控える中、万全のコンディションでキャプテンマークを巻くパーマーこそが、勝負を左右する存在となり得る。ブルーズが4月の過酷な試合日程に備える中、このイングランド代表スターが、この好調な状態を維持できるかどうかが注目される。