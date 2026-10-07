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「待ちきれない！」 ハリー・ケインがウェンブリーでの歴史的な2得点後、ストライカーとしての喜びを明かす
主将がウェンブリーで歴史的節目を祝う
ハリー・ケインはウェンブリー・スタジアムで行われたチェコ戦で2得点を挙げ、イングランドの3-0勝利に貢献。代表通算125試合出場を見事に飾った。この2ゴールにより、主将ケインはGKピーター・シルトンに並ぶイングランド男子代表史上最多出場選手となり、自身の通算得点記録も91ゴールに伸ばした。
この勝利は、トーマス・トゥヘル率いるチームにとって厳しい代表ウインドーを締めくくるものとなった。
「個人的にも、チームにとっても完璧な夜だった」とケインは『ITV』に語った。「厳しいキャンプだったし、長いキャンプでもあった。その中で難しい試合もいくつかあったので、ここウェンブリーでみんなそろって締めくくれたのはうれしい」
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ケイン、流れるような攻撃の動きを絶賛
ケインは、イングランドの鋭いパスワークを称賛し、その技術力の例としてチームの2点目を挙げた。エリオット・アンダーソンとモーガン・ロジャーズが絡んだ見事な連係から、ケインがダイレクトで冷静に決めた。
「今回も素晴らしいサッカーを見せられたと思う。僕たちの動き方や、ワンタッチでボールを回す形は本当に良かった」とケインは説明した。
「エリオットからモーガンへのボール、そしてそのダイレクトのクロスは、これ以上ないほど素晴らしかった。ストライカーとしては、ただ期待に胸を膨らませながら、ああいうチャンスを待つだけだ」
開幕戦でのつまずき以降の成長
主将は、イングランドがスペインとの初戦敗戦以降、着実に改善を続けており、そのパフォーマンスを成長の土台にしたと指摘した。「最初の試合から始まっていた。望んでいた結果ではなかったが、それでも本当に良い部分はいくつかあったと思う」とケインは述べた。
「そこから積み上げることができたと感じている。かなり早く見つけなければならなかったし、実際にそれができた。だからこそ、それが一番満足している点だ」
イングランドはその後、クロアチアとチェコに連勝している。
- AFP
ポジション争いが基準を引き上げている
ケインは、先発の座を巡る激しい争いが、トゥヘル体制のチーム全体をより高い基準へ押し上げていると考えている。「どのポジションにも常に競争はあるものだ」とケインは付け加えた。「ここにいる以上、チャンスをつかむことが重要だ。90分でも、5分でも、与えられた出場時間がどれだけであっても、その時間でベストを尽くさなければならない」
「誰もがその一員になりたいと思っているし、誰もがチームに入りたいと思っている。それが僕たちをより良くしてくれる」
イングランドは今後、11月に行われるUEFAネーションズリーグ最終節へと意識を切り替える。
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