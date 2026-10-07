ケインは、イングランドの鋭いパスワークを称賛し、その技術力の例としてチームの2点目を挙げた。エリオット・アンダーソンとモーガン・ロジャーズが絡んだ見事な連係から、ケインがダイレクトで冷静に決めた。

「今回も素晴らしいサッカーを見せられたと思う。僕たちの動き方や、ワンタッチでボールを回す形は本当に良かった」とケインは説明した。

「エリオットからモーガンへのボール、そしてそのダイレクトのクロスは、これ以上ないほど素晴らしかった。ストライカーとしては、ただ期待に胸を膨らませながら、ああいうチャンスを待つだけだ」