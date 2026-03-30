「彼自身のためになるだろう」：シュテファン・エッフェンベルクがマイケル・オリゼとバイエルン・ミュンヘンについて明確な見解を示す

名誉会長のウリ・ヘーネス氏もこの件について言及した。AIフェスティバル「data:unplugged」で、リヴァプールにおけるサラーの後継候補とされるオリゼについて、彼は次のように述べた。「リヴァプールは今年すでに5億ユーロを費やしているが、今シーズンの成績は非常に悪い。我々は、彼らが来年より良いプレーをするよう手助けをするつもりはない。」

たとえ法外なオファーがあったとしても、この方針は変わらない。「我々はファンのためにこの試合をしている。43万人の会員がおり、世界中に何百万人ものファンがいる。もし我々が2億ユーロを保有しているにもかかわらず、そのせいで毎週土曜日に質の低いサッカーをしてしまうなら、ファンにとって何の役にも立たない。」

伝えられるところによると、オリゼはミュンヘンでの生活に非常に満足しており、バイエルン州の州都での生活を満喫しているほか、チーム内でも高く評価されている。そして、競技面での展望も良好だ。シーズン終了まであと数ヶ月となった今、バイエルンはついに3つのタイトル争いにすべて残っている。 リーグ優勝は目前に迫っており、DFBポカールでは準決勝に進出、チャンピオンズリーグの準々決勝では4月7日と15日に、レアル・マドリードとの待望の対決が控えている。