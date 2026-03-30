バイエルン・ミュンヘンの元キャプテン、シュテファン・エッフェンベルクは、マイケル・オリゼに対し、今シーズン終了後にドイツの最多優勝クラブを去ることを勧めなかった。
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「彼自身のためになるだろう」：シュテファン・エッフェンベルクがマイケル・オリゼとバイエルン・ミュンヘンについて明確な見解を示す
オリスがザーベナー・シュトラーセに残留することについて、2001年のチャンピオンズリーグ優勝者はSport1の番組『ドッペルパス』で次のように語った。「彼自身のためにもなるだろう。なぜなら、彼はここミュンヘンでも、チーム内でも非常に居心地が良いと感じているからだ。」
さらにエフェンベルクは、FCBとの契約が2029年まで残っているオリスについて次のように続けた。「彼が夏にFCバイエルンを去るなんて想像できない。私は彼の契約をさらに延長する方向で考えるだろう。」
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マイケル・オリスのFCバイエルンとの契約には解除条項が含まれていない
オリゼは2024年夏、イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスから移籍金5300万ユーロでミュンヘンに加入し、短期間でチームの絶対的な主力選手となった。その卓越した活躍ぶりを考えれば、欧州の強豪クラブがこのフランス代表選手に注目しているとしても不思議ではない。特にここ数週間、イングランド王者のリヴァプールや、スペイン最多優勝記録を持つレアル・マドリードの名前が挙がっている。
しかし、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルは先日『Sport Bild』誌に対し、今夏のオリゼの売却は検討していないと強調した。「そのことについては一切考えていない」。結局のところ、24歳のオリゼにはミュンヘンで「トッププレイヤーが望むあらゆる機会」が与えられているからだ。
また、会長のヤン＝クリスティアン・ドレーゼンもオリゼは売却対象外であると明言した。「どのクラブが彼に目をつけていようとも、FCバイエルンでプレーする選手は、FCバイエルンに何があるかを理解している」と彼は語った。一方、エベルは、解除条項を含まない長期契約に改めて言及し、「我々は気楽だ」と述べた。
ウリ・ヘーネスはマイケル・オリゼをリヴァプールFCに放出するつもりはない
名誉会長のウリ・ヘーネス氏もこの件について言及した。AIフェスティバル「data:unplugged」で、リヴァプールにおけるサラーの後継候補とされるオリゼについて、彼は次のように述べた。「リヴァプールは今年すでに5億ユーロを費やしているが、今シーズンの成績は非常に悪い。我々は、彼らが来年より良いプレーをするよう手助けをするつもりはない。」
たとえ法外なオファーがあったとしても、この方針は変わらない。「我々はファンのためにこの試合をしている。43万人の会員がおり、世界中に何百万人ものファンがいる。もし我々が2億ユーロを保有しているにもかかわらず、そのせいで毎週土曜日に質の低いサッカーをしてしまうなら、ファンにとって何の役にも立たない。」
伝えられるところによると、オリゼはミュンヘンでの生活に非常に満足しており、バイエルン州の州都での生活を満喫しているほか、チーム内でも高く評価されている。そして、競技面での展望も良好だ。シーズン終了まであと数ヶ月となった今、バイエルンはついに3つのタイトル争いにすべて残っている。 リーグ優勝は目前に迫っており、DFBポカールでは準決勝に進出、チャンピオンズリーグの準々決勝では4月7日と15日に、レアル・マドリードとの待望の対決が控えている。
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FCバイエルンにおけるミヒャエル・オリスの成績データ
出場 94 得点 36 アシスト 50 イエローカード 13 タイトル 2