X（旧Twitter）では、支持者たちが即座に反応した。彼らはこの政治家の過去の米国政治や環境問題への姿勢を引き合いに出し、偽善的だと批判した。 あるユーザーはこう批判した。「去年まで『巨大で邪悪なオレンジ男』を理由に米ボイコットを訴えていたのに、今はコーチェラで禁止プラスチックを使い、才能なし息子とNYでショッピングし、米サッカーまで応援か。偽善者だ。」

弁明の言い回しを批判する声もあり、あるユーザーは「相変わらず我慢ならない」と投稿した。さらに「ガールフレンド」という表現も波紋を呼び、「最低だ！この年でボーイフレンドとは、自分にはもう大きな子供がいるだろう！」という声も上がった。トルドーには元妻ソフィーとの間に3人の子供がいる。







