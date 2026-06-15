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「彼氏としての義務」――ジャスティン・トルドー首相が、カナダ代表のワールドカップ初戦を欠席し、ケイティ・ペリーのUSMNT応援ライブに参加したことで批判を浴びている。
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批判を受け、トルドー氏は「彼氏としての義務」を擁護した。
カナダ全土が自国開催の歴史的ワールドカップ初戦に熱中する中、元首相トルドー氏は数千キロ離れたロサンゼルスのソフィ・スタジアムにいた。2015～2025年に首相を務めた彼は、ペリー選手が出る米国対パラグアイの試合を観戦し、批判を受けた。
批判が拡大すると、トルドー氏はSNSに投稿。「彼氏としてサポートする義務が優先することもある。だが皆、私がどのチームを応援しているかは知っているよね」と説明したが、失望したカナダ人サポーターの怒りは収まらなかった。
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ファンが元首相を「我慢ならない」と評する
X（旧Twitter）では、支持者たちが即座に反応した。彼らはこの政治家の過去の米国政治や環境問題への姿勢を引き合いに出し、偽善的だと批判した。 あるユーザーはこう批判した。「去年まで『巨大で邪悪なオレンジ男』を理由に米ボイコットを訴えていたのに、今はコーチェラで禁止プラスチックを使い、才能なし息子とNYでショッピングし、米サッカーまで応援か。偽善者だ。」
弁明の言い回しを批判する声もあり、あるユーザーは「相変わらず我慢ならない」と投稿した。さらに「ガールフレンド」という表現も波紋を呼び、「最低だ！この年でボーイフレンドとは、自分にはもう大きな子供がいるだろう！」という声も上がった。トルドーには元妻ソフィーとの間に3人の子供がいる。
ペリーのパフォーマンスに観客はもっと見たくなった
元首相が旅の正当化となるような観客を圧倒するスペクタクルを期待していたとすれば、期待外れだったかもしれない。イングルウッドのスタンドには7万人以上のファンが詰めかけたが、ペリーの出演は期待に応えなかった。『Firework』や『California Gurls』などのヒット曲メドレーを期待していたファンは、彼女が2年前にリリースしたアルバム収録のあまり知られていない曲『Wonder』を1曲だけ披露したことに失望した。
メインアクトは数分で終了し、彼女はキックオフ前に退場した。一方、注目を集めたのは、ノルウェー出身の10歳、ティウス・ルカだった。彼は広い音域で称賛されたが、メインアクトはLISA、アニッタ、タイラの前のパフォーマンスよりエネルギー不足と批判された。
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話題を呼ぶ恋愛劇
2025年7月の交際報道以来、カナダの政治家と米ポップスターのカップルには注目が集まり続けている。モントリオールで初デートした後、サンタバーバラのヨットや日本への公式訪問など、さまざまな場所で目撃されている。12月に交際が公式に発表されると、あるファンはこれを「自由世界史上最もクレイジーな突如の交際発表」と評した。
米国代表はパラグアイを4－1で下し好スタートを切ったが、トルドー氏がカナダ代表の初戦より米国代表の試合を優先したことは反感を呼んだ。支持を取り戻すには、次のカナダ戦でスタンドに姿を見せる必要があるだろう。