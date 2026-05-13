候補に挙がっている国内選手はネイマールだけではない。予備リストには国内リーグから19人のスターが名を連ね、フラメンゴから7人、クルゼイロから5人が選ばれている。 一方、欧州組はコンディションの問題で予期せぬ変更が。チェルシーはエステヴァオが太腿負傷で離脱し、アンドレイ・サントスとジョアン・ペドロの2名のみが残った。アーセナルとノッティンガム・フォレストはそれぞれ3名を送り込み、レアル・マドリードはロドリゴとエデル・ミリタオの負傷によりビニシウス・ジュニアのみが代表入りした。