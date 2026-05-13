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「彼次第だ」――ワールドカップ出場を巡るネイマールの質問に、カルロ・アンチェロッティ監督が最終決定を控えて明快に回答。
アンチェロッティが具体的なフィットネス基準を明かす
『ガーディアン』紙のインタビューで、アンチェロッティ監督は34歳のフォワードについて語った。同選手は55人の予備登録メンバーに入っているが、本大会（米国・メキシコ・カナダ開催）に出場できるかはまだ決まっていない。 アンチェロッティ監督は選考基準をこう説明した。「ネイマールの代表入りは、彼自身のパフォーマンス次第だ。才能は明らかだから、コンディションだけを見ればよい。私ではなく、彼自身が決めることだ」
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サントスのスター選手は、ブラジルで不可欠な存在であることを証明した。
元パリ・サンジェルマンの10番は、代表スタッフへ実力を示した。ブラジル・セリエAのレッドブル・ブラガンチーノ戦でサントスを2-0の勝利に導き、7試合未勝利の連鎖を止めた。 前半ATに個人技で先制し、75分にはセットプレーからアドニス・フリアスへアシスト。交代時にはスタジアムが拍手に包まれ、彼が依然として試合を左右できることを示した。
怪我で苦境に立たされながらも、国内での存在感は依然として大きい。
候補に挙がっている国内選手はネイマールだけではない。予備リストには国内リーグから19人のスターが名を連ね、フラメンゴから7人、クルゼイロから5人が選ばれている。 一方、欧州組はコンディションの問題で予期せぬ変更が。チェルシーはエステヴァオが太腿負傷で離脱し、アンドレイ・サントスとジョアン・ペドロの2名のみが残った。アーセナルとノッティンガム・フォレストはそれぞれ3名を送り込み、レアル・マドリードはロドリゴとエデル・ミリタオの負傷によりビニシウス・ジュニアのみが代表入りした。
- AFP
ワールドカップ最終メンバー発表まであとわずか
最終的な26人の代表メンバーは、月曜日にリオデジャネイロで発表される。発表後、ブラジル代表は5月31日にパナマ、6月6日にエジプトと親善試合を行う。ワールドカップの本戦は6月13日のモロッコ戦から正式に開幕し、その後、グループCでハイチ、スコットランドと対戦する。