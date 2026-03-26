「今、我々の目の前でプレーしているのは、史上最高のスタニだ」と、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、土曜日にFCバイエルンがユニオン・ベルリンに4-0で勝利した試合後に語った。「彼はチームにとって非常に重要な存在だ」。スタニシッチは、この90分間、再びその多彩な能力を余すところなく発揮した。
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「彼抜きでFCバイエルンを想像することはできない」：ミュンヘンのディフェンダーへの絶賛
25歳のスタニシッチは右サイドバックとしてスタートし、時折コンラッド・ライマーとポジションを交代した。左サイドでも右サイドでも、スタニシッチは頻繁に攻撃に加わり、レナート・カールとレオン・ゴレツカに決定的なチャンスを演出したほか、セルジュ・グナブリの2点目にも貢献した。 ダヨ・ウパメカノが交代した後、スタニシッチはポジションを移動し、最終的にセンターバックとして試合を終えた。
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FCバイエルン：ヨシップ・スタニシッチは誰もが認める主力選手へと成長した
シーズン前はスタニシッチはまだローテーション要員と見なされていたが、やや意外な形で不動の主力選手へと成長した。彼の持ち味である守備の強さに加え、最近では攻撃的な意欲も見せている。 公式戦30試合に出場したスタニシッチは、すでに3ゴール7アシストを記録している。「彼は非常に多くの出場時間をこなし、素晴らしいリズムを持ち、極めてフィットネスが高く、複数のポジションをこなせる」とフロイントは語った。「これほど多くの優秀な選手に囲まれたこのチームでは、彼は単に守備をするだけでなく、プレーすることそのものを心から楽しんでいる。」
ミュンヘン生まれで同大学の卒業生であるスタニシッチは、クラブ首脳陣が抱く2つの大きな期待にも応えており、首脳陣は彼がさらに上の地位へと昇り詰めることを確信している。 「彼にはリーダーとしての資質がある」と、フロイントは数週間前に評した。2023/24シーズンにバイエル・レバークーゼンへのレンタル移籍中にスタニシッチが確固たる地位を築き、2冠を達成して復帰したことは、ミュンヘンの首脳陣に深い印象を与え、彼の評価を確固たるものにした。
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イビツァ・オリッチとイヴァン・ラキティッチがヨシップ・スタニシッチを絶賛している
彼はすでにクロアチア代表のレギュラー選手となっているが、それだけではない。「ヨシップは、クロアチア国内で私が最も好きな選手になった」と、イビツァ・オリッチは『Bild』紙に語った。 オリッチはかつてFCバイエルンでプレーし、後にクロアチア代表のアシスタントコーチとしてスタニシッチと共に働き、現在はU-21代表監督を務めている。「バイエルンでの彼の成長は、我々にとって驚くほど早かった。チーム内の12番目か13番目の選手から、本当に重要な選手へと変貌を遂げたのだ」
イヴァン・ラキティッチは次のように付け加えた。「我々クロアチア人はヨシップを非常に誇りに思っている。彼はすでに代表チームにとって戦術的に欠かせない存在であり、近い将来、新世代のリーダーの一人としてますます成長していくと確信している」。ラキティッチは輝かしいキャリアの中で、FCシャルケ04やFCバルセロナなどでプレーした。 2025年7月以来、38歳の彼はハイドゥク・スプリットのテクニカルディレクターを務めている。
ラキティッチは、レバークーゼンへの「賢明な」レンタル移籍についてスタニシッチを称賛した。「バイエルンにいた時よりもプレッシャーが少なかったため、ハビ・アロンソ監督の下で落ち着いて成長できたことで、彼はそこでより優れた選手になったと思う。大きな成功を収めたことで、彼はさらに自信を深めた。そして今、彼はバイエルン・ミュンヘンにおいて、彼抜きでは考えられないほどの状態にある。」
今度の代表戦期間中、スタニシッチはクロアチア代表として、ミュンヘンのチームメイトであるルイス・ディアスが所属するコロンビア代表やブラジル代表と、アメリカで対戦する。
ヨシップ・スタニシッチ：今シーズンの成績
コンテスト 試合 ゴール アシスト ブンデスリーガ 19 2 4 チャンピオンズリーグ 6 1 1 DFBカップ 4 - 2 スーパーカップ 1 - -