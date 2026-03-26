「彼抜きでFCバイエルンを想像することはできない」：ミュンヘンのディフェンダーへの絶賛

彼はすでにクロアチア代表のレギュラー選手となっているが、それだけではない。「ヨシップは、クロアチア国内で私が最も好きな選手になった」と、イビツァ・オリッチは『Bild』紙に語った。 オリッチはかつてFCバイエルンでプレーし、後にクロアチア代表のアシスタントコーチとしてスタニシッチと共に働き、現在はU-21代表監督を務めている。「バイエルンでの彼の成長は、我々にとって驚くほど早かった。チーム内の12番目か13番目の選手から、本当に重要な選手へと変貌を遂げたのだ」

イヴァン・ラキティッチは次のように付け加えた。「我々クロアチア人はヨシップを非常に誇りに思っている。彼はすでに代表チームにとって戦術的に欠かせない存在であり、近い将来、新世代のリーダーの一人としてますます成長していくと確信している」。ラキティッチは輝かしいキャリアの中で、FCシャルケ04やFCバルセロナなどでプレーした。 2025年7月以来、38歳の彼はハイドゥク・スプリットのテクニカルディレクターを務めている。

ラキティッチは、レバークーゼンへの「賢明な」レンタル移籍についてスタニシッチを称賛した。「バイエルンにいた時よりもプレッシャーが少なかったため、ハビ・アロンソ監督の下で落ち着いて成長できたことで、彼はそこでより優れた選手になったと思う。大きな成功を収めたことで、彼はさらに自信を深めた。そして今、彼はバイエルン・ミュンヘンにおいて、彼抜きでは考えられないほどの状態にある。」

今度の代表戦期間中、スタニシッチはクロアチア代表として、ミュンヘンのチームメイトであるルイス・ディアスが所属するコロンビア代表やブラジル代表と、アメリカで対戦する。