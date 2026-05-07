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Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

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「彼女を欲しいと思わない人がいるだろうか？」――チェルシーのソニア・ボンパストール監督が、カディジャ・ショーの移籍説について言及。

カディジャ・ショー
チェルシーFCウィメン
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チェルシーFCウィメン 対 マンチェスターシティWFC
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チェルシーのソニア・ボンパストール監督は、マンチェスター・シティのスター、カディジャ・“バニー”・ショーが今夏移籍するとの報道に言及した。ジャマイカ代表のショーは、女子スーパーリーグ新王者との契約交渉が難航しており、ジョイ・スタジアムを去ると見込まれている。

  • ボンパストール、ショウの噂に言及

    ショーのマンチェスター・シティとの契約は6月に満了し、西ロンドンへの移籍が噂されている。ボンパストールは冷静で、特にチェルシー加入の可能性を否定しなかった。

    ボンパストールはBBCスポーツの取材に、具体的な契約については言及を避けたものの、「私たちの野心を信じています」と語り、チェルシーのプロジェクトに自信を示した。さらに「トップ選手なら誰でもチャンピオンズリーグを制し、最高レベルで戦えるクラブでプレーしたい。私たちは常に世界クラスの選手でチームを強化したい」と述べた。

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  • Everton v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    「もしかすると、頭がおかしい人かも！」

    ショーが獲得候補か問われたボンパストールは、ユーモアを交え「彼女をリストに入れないなんて、頭がおかしい人だけでしょう！」と答えた。世界屈指のストライカーとしてのショーの評価を裏付ける発言だが、チェルシーの指揮官はすぐ話題を変えた。

    ただし、ライバルチームのスターを標的にする際の政治的デリカシーを踏まえ、「引き抜き」と取られないよう、彼女はすぐに外交的なトーンに切り替えた。「とはいえ、バニーは今シーズンシティでプレーしている。敬意を払う必要がある」

  • シティでの交渉が決裂

    29歳のフォワードはアンドレ・イェグルツ監督率いるシティの成功を支えてきたが、契約交渉は難航している。1月の初期協議は前向きだったものの、最近の報道によると、シティは長期延長を求めるショー側の要求に応えられていないという。

    合意の見通し立たず、彼女は他クラブへの移籍を検討し始めた。チェルシーが最有力とされ、WSL史上最大級のフリー移籍になる可能性がある。

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    FAカップ準決勝を前に緊張が高まる

    移籍噂が渦巻く中、日曜のFAカップ準決勝はさらに熱気を帯びている。マンチェスター・シティはスタンフォード・ブリッジでチェルシーと対戦する。ショーは移籍の可能性がありながら、チームの国内2冠へ貢献しようと注目の的だ。勝者は5月31日ウェンブリー決勝でリヴァプールまたはブライトンと戦う。


  • 巨大な空洞が出現する

    ショーは2021年のボルドーからの加入以来、4シーズン連続でクラブ得点王に輝いている。今季も21試合で19得点を挙げ、再びゴールデンブーツ賞目前だ。彼女の退団は、リーグ優勝したばかりのシティの攻撃陣に大きな穴を開ける。

    イェグルツ監督は4月、ショーに契約延長を打診したと明かした。だがシーズン終了が迫る今もクラブ上層部が沈黙しており、チーム象徴のストライカーが他クラブへ移籍するとの噂に拍車がかかっている。

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