ショーのマンチェスター・シティとの契約は6月に満了し、西ロンドンへの移籍が噂されている。ボンパストールは冷静で、特にチェルシー加入の可能性を否定しなかった。

ボンパストールはBBCスポーツの取材に、具体的な契約については言及を避けたものの、「私たちの野心を信じています」と語り、チェルシーのプロジェクトに自信を示した。さらに「トップ選手なら誰でもチャンピオンズリーグを制し、最高レベルで戦えるクラブでプレーしたい。私たちは常に世界クラスの選手でチームを強化したい」と述べた。