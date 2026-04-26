彼女はFCバイエルン・ミュンヘンに、ブンデスリーガの極めて特別な記録をもたらす可能性がある。ヴィンセント・コンパニーの実験的な采配が、初めてその代償を払った。

チャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦を控えたFCBのコンパニー監督は、マインツ戦で18歳選手を先発デビューさせるなど実験的な布陣を試みた。しかし終盤はベテラン勢の力に頼り、辛勝した。
バイエルンはマインツに勝利し、多くの収穫を得た。
チャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦を控えたFCBのコンパニー監督は、マインツ戦で18歳選手を先発デビューさせるなど実験的な布陣を試みた。しかし終盤はベテラン勢の力に頼り、辛勝した。
バイエルンはマインツに勝利し、多くの収穫を得た。
土曜の試合では記録更新ならず。1980/81シーズンのシャルケ04が樹立した「1シーズンに20歳以下を11人デビュー」の記録に並ぶには、マインツ戦で新加入のアソモを途中出場させる必要があった。 当時、シャルケでは11人の20歳未満の選手がブンデスリーガデビューしたが、同クラブの現記録は10人である。
残る3節（ハイデンハイム、ヴォルフスブルク、ケルン戦）で記録が更新されるかは不明だ。 ただ、過去20年のバイエルン監督の中で、コンパニーが最も若手起用を重視し、成長機会を与えていることは確かだ。
土曜の試合ではMFバラ・サポコを先発デビューさせた。 この18歳のセネガル人選手は、約2週間前のFCザンクト・パウリ戦（5-0で勝利）でトップチームデビュー。VfBシュトゥットガルトとの優勝決定戦で出場時間を伸ばし、今回マインツ戦でついに先発の座を勝ち取った。
試合前、コンパニ監督は「この機会は贈り物ではなく、彼が勝ち取った特権だ」と強調した。 こういう試合に出るには、ある程度の大人っぽさが必要だ。サポコにとっては大きな試練だが、他の若者たちにとってもそうだ。いつかは経験しなければならない。そこにいなければならない。そして、いつかは彼らを連れて行くべき時が来るのだ。」
バイエルンはサポコを高く評価しており、特にコンパニは彼の才能に惚れ込んでいる。チームメイトもその才能をすぐに認めた。 「彼は並外れた才能を持ち、良い奴だ。感謝する心も強い。今日は素晴らしいプレーだった」とサンクト・パウリ戦後にレオン・ゴレツカは語った。
マインツ戦でもその才能は随所で光ったが、サポコにとっては不運な90分となった。 アレクサンダル・パブロヴィッチと組んだ18歳は、ポール・ネーベル、ナディエム・アミリ、カイシュ・サノが形成するマインツ中盤のプレスに苦戦。素早いカウンターには特に手を焼いた。 結果として2失点に絡んでしまった。0-2の場面ではビルドアップでボールを失い、0-3の場面ではペナルティエリア手前でアミリの単純なフェイントに引っかかり、バランスを崩した。
とはいえ、この1試合だけで彼の将来を判断するのは早計だ。 ただし、77分にサポコが交代して初めてバイエルンのビルドアップが明確になり、2得点を奪った事実からも、コンパニの若手起用が今回はうまくいかなかったことも指摘しておきたい。
ここ数週間、ニコラス・ジャクソンに関する報道は落ち着いている。レナート・カール、セルジュ・ニャブリ、トム・ビショフ、ハリー・ケインが負傷したにもかかわらず、バイエルンの攻撃陣は限界に達していた。それでもこのコロンビア人選手はメディアで目立たない存在だった。
だが、報じるべき機会はあった。24歳の彼は最近、好パフォーマンスを続けていたからだ。 優勝が決定した後の消化試合でも、彼は安定した得点力で存在感を示した。ザンクト・パウリとシュトゥットガルトとの180分では2ゴール1アシストを記録している。
マインツ戦でも先発し、前半はボールに触れる機会が少なかったものの、後半に美しいダイレクトシュートでゴールラッシュの口火を切った。途中出場のオリゼ、ケイン、ムシアラとも連係し、好プレーを連発した。
「近年のバイエルン最大の失敗作」という評価は、現状に合わない。 今季29試合で10ゴール4アシストは、出場1151分換算で115分に1得点、82分に1得点関与のペース。ケインの控えながら、十分評価に値する。
さらにゴールの質も向上した。序盤は大量リード後の得点が多かったが、最近は重要な場面でネットを揺らす。マインツ戦では逆転のきっかけとなり、VfB戦でも混戦を制する2-1のゴールを決めた。
それだけに、数週間前から多くのメディアが夏の退団を既定路線のように報じていたのはやや不思議だ。 先発40試合の条件はすでに達成不可能で、6500万ユーロの義務買い取り条項が発動されることはない。また、スポーツディレクターのマックス・エベルは土曜のZDFスポーツスタジオで、交渉済みの買い取りオプションも行使しないと明言した。
とはいえ、古巣チェルシーでの将来も不透明だ。そこで、クラブ間で率直に話し合い、移籍金を下げた上で交渉してみてはどうだろうか。コンパニが彼を評価しているだけに、可能性はある。
セルジュ・グナブリの長期離脱により、チャンピオンズリーグとDFBポカールに残った重要な試合では、バイエルンの攻撃陣はほぼ自動的に決まる。トップにはハリー・ケイン、ウイングにはルイス・ディアスとマイケル・オリゼが欠かせない。 10番はジャマル・ムシアラが務める見込みだ。
23歳のムシアラは、昨夏のクラブワールドカップで負った腓骨骨折から回復し、着実に調子を上げている。 代役候補は少なく、チームにとって幸いする。レナート・カールとトム・ビショフも負傷中であり、控えはニコラス・ジャクソンとラファエル・ゲレイロだけだ。
だからこそ、先発メンバーの連係がいつも以上に重要になる。 その連携はマインツ戦で実証された。後半投入されたオリゼ、ケイン、ムシアラは、巧みなワンツーやフェイントで相手を翻弄し、0-3の劣勢を4-3の逆転劇へと導いた。
この試合はPSG戦に向けた完璧なリハーサルとなった。パリのチームはマインツとはレベルが違うものの、バイエルンの3人のパフォーマンスは分析の頭痛の種になるだろう。
日付
試合
大会
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン対FCバイエルン
チャンピオンズリーグ
5月2日（土）
FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ