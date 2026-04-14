FCバイエルンとドイツ代表に危機。ワールドカップ予選オーストリア戦で、主将ジュリア・グウィンが激しいタックルを受け、開始30分で交代した。
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彼女は痛みにすぐに悲鳴を上げた。FCバイエルンとドイツサッカー連盟（DFB）はジュリア・グウィンの状態を深刻に懸念している。
グウィンはリバウンドのボールを追った際、全速力で走ってきたメラニー・ブルンターラーに激しいタックルを受けた（28分）。肩から地面に激突し、即座に痛みに声を上げた。ブルンターラーにはイエローカードが出された。
治療の末に一度は戻ったが、数分後に監督の判断で交代。
26歳のグウィンは肩や腕に大きな支障はなく続投を希望したが、ヴック監督は予防措置としてカルロッタ・ヴァムザーと交代させた。グウィンはすぐにロッカールームへ移動し、肩関節の脱臼や鎖骨のけががないか検査を受けた。
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重要な数週間を控えるバイエルンにとって、グウィンの欠場は大きな痛手だ。
グウィンは長期離脱となり、バイエルン女子チームにとっては最悪のタイミングだ。チームは現在、リーグ・カップ・CLの3大会で戦っている。リーグ優勝はほぼ確定だが、CL準決勝では強豪バルセロナと、5月14日のカップ決勝ではライバルのヴォルフスブルクと対戦する。
グウィンはこれまでも重傷に悩まされ、前十字靭帯を2度断裂。昨夏の欧州選手権では初戦のポーランド戦で内側靭帯を損傷し、大会を途中退場した。
キャプテン不在ながらドイツは波乱のグループステージを突破し、フランスとの接戦を制して準決勝へ進んだ。しかしスペインとの延長戦でアイタナ・ボンマティスに決勝弾を許し、優勝の夢は消えた。