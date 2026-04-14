彼女は痛みにすぐに悲鳴を上げた。FCバイエルンとドイツサッカー連盟（DFB）はジュリア・グウィンの状態を深刻に懸念している。

グウィンはリバウンドのボールを追った際、全速力で走ってきたメラニー・ブルンターラーに激しいタックルを受けた（28分）。肩から地面に激突し、即座に痛みに声を上げた。ブルンターラーにはイエローカードが出された。

治療の末に一度は戻ったが、数分後に監督の判断で交代。

26歳のグウィンは肩や腕に大きな支障はなく続投を希望したが、ヴック監督は予防措置としてカルロッタ・ヴァムザーと交代させた。グウィンはすぐにロッカールームへ移動し、肩関節の脱臼や鎖骨のけががないか検査を受けた。