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GwinnIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

翻訳者：

彼女は痛みにすぐに悲鳴を上げた。FCバイエルンとドイツサッカー連盟（DFB）はジュリア・グウィンの状態を深刻に懸念している。

World Cup Qualification UEFA
ドイツ 対 オーストリア
ドイツ
オーストリア
ジュリア・グヴィン
バイエルン・ミュンヘン

怪我に悩まされるFCバイエルンとドイツ代表の主将が、また負傷したようだ。

FCバイエルンとドイツ代表に危機。ワールドカップ予選オーストリア戦で、主将ジュリア・グウィンが激しいタックルを受け、開始30分で交代した。

  • グウィンはリバウンドのボールを追った際、全速力で走ってきたメラニー・ブルンターラーに激しいタックルを受けた（28分）。肩から地面に激突し、即座に痛みに声を上げた。ブルンターラーにはイエローカードが出された。

    治療の末に一度は戻ったが、数分後に監督の判断で交代。 

    26歳のグウィンは肩や腕に大きな支障はなく続投を希望したが、ヴック監督は予防措置としてカルロッタ・ヴァムザーと交代させた。グウィンはすぐにロッカールームへ移動し、肩関節の脱臼や鎖骨のけががないか検査を受けた。

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  • Giulia Gwinn FC Bayerngetty

    重要な数週間を控えるバイエルンにとって、グウィンの欠場は大きな痛手だ。

    グウィンは長期離脱となり、バイエルン女子チームにとっては最悪のタイミングだ。チームは現在、リーグ・カップ・CLの3大会で戦っている。リーグ優勝はほぼ確定だが、CL準決勝では強豪バルセロナと、5月14日のカップ決勝ではライバルのヴォルフスブルクと対戦する。

    グウィンはこれまでも重傷に悩まされ、前十字靭帯を2度断裂。昨夏の欧州選手権では初戦のポーランド戦で内側靭帯を損傷し、大会を途中退場した。

    キャプテン不在ながらドイツは波乱のグループステージを突破し、フランスとの接戦を制して準決勝へ進んだ。しかしスペインとの延長戦でアイタナ・ボンマティスに決勝弾を許し、優勝の夢は消えた。