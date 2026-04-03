「彼女は深く反省している」――アーセナルのレネ・スレガース監督が、チェルシーのアリッサ・トンプソンに対する物議を醸した髪を引っ張る行為を受けて、ケイティ・マッケイブと話し合ったことを明かした

スレガースは、今週半ばに行われた欧州の試合でマッケイブとトンプソンが巻き込まれた物議を醸した場面についてコメントした。この一件では、アイルランド人DFが若きアメリカ人ウインガーの髪を後ろに引っ張る場面があり、チェルシーのソニア・ボンパストール監督から激しい非難を浴びた。ボンパストール監督は試合後のインタビュー中に、見逃されたレッドカードだと主張する場面を証明するため、衝撃的なことに携帯電話を取り出して見せた。

金曜日の記者会見で、スレガース監督は、事態を収拾するために同選手と個別に話し合ったことを認めた。「ええ、映像は見ています。今日ケイティとも話をしました。彼女はこの件について深く反省しており、このような事態になったことは残念です」と監督は説明した。