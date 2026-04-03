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「彼女は深く反省している」――アーセナルのレネ・スレガース監督が、チェルシーのアリッサ・トンプソンに対する物議を醸した髪を引っ張る行為を受けて、ケイティ・マッケイブと話し合ったことを明かした
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スレガース氏がマッケイブ＝トンプソン事件について言及
スレガースは、今週半ばに行われた欧州の試合でマッケイブとトンプソンが巻き込まれた物議を醸した場面についてコメントした。この一件では、アイルランド人DFが若きアメリカ人ウインガーの髪を後ろに引っ張る場面があり、チェルシーのソニア・ボンパストール監督から激しい非難を浴びた。ボンパストール監督は試合後のインタビュー中に、見逃されたレッドカードだと主張する場面を証明するため、衝撃的なことに携帯電話を取り出して見せた。
金曜日の記者会見で、スレガース監督は、事態を収拾するために同選手と個別に話し合ったことを認めた。「ええ、映像は見ています。今日ケイティとも話をしました。彼女はこの件について深く反省しており、このような事態になったことは残念です」と監督は説明した。
この事件が、素晴らしい試合の影を覆い隠してしまった
スレガース氏は、この一件が質の高いサッカーの試合の輝きを損ねてしまったと嘆いた。「試合からかなりの注目を集めてしまったと思います。なぜなら、試合そのものやサッカーの質、そしてこの2試合を通じてピッチ上で繰り広げられた大小さまざまな攻防を見れば、私の見解では、それは女子サッカーの素晴らしい成果だったからです。」
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マッケイブ氏は意図を否定している
そのもみ合いの映像がネット上で拡散される中、マッケイブは自身の見解をソーシャルメディアで明らかにした。アイルランド代表のディフェンダーは、その接触に悪意はなかったと主張し、インスタグラムに次のように投稿した。「はっきりさせておきたいのですが、私は純粋にユニフォームをつかもうとしただけで、決して誰かの髪を引っ張ろうとしたわけではありません。トンプソン選手には最大限の敬意を表します。」
FAカップへの野望とブライトンとの対戦
前回のFAカップ優勝から10年もの間タイトルから遠ざかっているアーセナルは、欧州での成功に続き、国内タイトルを獲得しなければならないというプレッシャーが高まっている。スレガースは、チームがこの大会が持つ歴史的な重みを十分に認識していると強調した。欧州の舞台でチェルシーを退けるために心身のエネルギーを消耗した後、タイトル獲得の望みを繋ぐためには、直ちに「シーガルズ」への集中力を切り替えなければならない。
「アーセナルにとって10年ぶりですから、我々もそのことを十分に認識していますし、非常に重要な一戦になるでしょう」とスレガースは述べた。「（ブライトンは）ボール支配が非常に上手い…勇敢なプレーをし、ローテーションを駆使して、ボールを持って試合を支配しようとしていると思います」