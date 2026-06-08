代表デビュー戦のノルウェー戦で先制点を挙げたミュラーは、2度のワールドカップ優勝国を2－0で破り、2027年ブラジル大会の出場権を獲得した。 ドルトムント出身の彼女は「信じられない気持ちです」と語り、ロッカールームでようやく実感を噛みしめた。「感慨深いですが、とても幸せです」

火曜日にスロベニアで行われる最終予選を前に、負傷したキャプテン・ジュリア・グウィンの代役として出場した右サイドバックは、インスタグラムにノルウェー戦のハイライト動画を投稿した。

2025年初頭に代表デビューの動画を公開するはずだった。当時ポートランド・ソーンズに所属し、代表初出場を目前にしていたが、トレーニング中の前十字靭帯断裂で長期離脱を余儀なくされた。だからこそ、クリスティアン・ヴック監督率いる代表チームでの今回の“おとぎ話のような”カムバックは、一層輝かしいものとなった。