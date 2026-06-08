マリー・ミュラーは13年前、12歳のとき、テレビ番組『Klein gegen groß』でラース・リッケンをサッカーのジャグリング対決で破り、司会のカイ・プフラウメに「将来はブンデスリーガと代表でプレーしたい」と語った。 そして金曜日、その大志は実現した。歯列矯正中の“子役スター”は、代表デビュー戦で急成長を遂げた。
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彼女はすでにBVBのラース・リッケン会長を完膚なきまでに打ちのめした！ドイツ女子代表に新たな急成長中のスターが現れた
代表デビュー戦のノルウェー戦で先制点を挙げたミュラーは、2度のワールドカップ優勝国を2－0で破り、2027年ブラジル大会の出場権を獲得した。 ドルトムント出身の彼女は「信じられない気持ちです」と語り、ロッカールームでようやく実感を噛みしめた。「感慨深いですが、とても幸せです」
火曜日にスロベニアで行われる最終予選を前に、負傷したキャプテン・ジュリア・グウィンの代役として出場した右サイドバックは、インスタグラムにノルウェー戦のハイライト動画を投稿した。
2025年初頭に代表デビューの動画を公開するはずだった。当時ポートランド・ソーンズに所属し、代表初出場を目前にしていたが、トレーニング中の前十字靭帯断裂で長期離脱を余儀なくされた。だからこそ、クリスティアン・ヴック監督率いる代表チームでの今回の“おとぎ話のような”カムバックは、一層輝かしいものとなった。
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マリー・ミュラーが代表デビュー戦で得点し、ワールドカップ出場権を獲得した。
「子供の頃、友達の記念帳にはいつも『代表でプレーするのが夢』と書いていました。怪我をしても、その目標は変わりませんでした」とミュラーは語った。グウィンのユニフォームはきちんと返却するつもりだ。「喜んで返します。 ジュリは素晴らしい選手でキャプテンなので、7番を着られて光栄でしたが、彼女の復帰を楽しみにしています」
クリスチャン・ヴック監督もグウィンの復帰を心待ちにする一方、この新戦力を絶賛。「彼女は期待通りの活躍をした。 彼女は我々の戦術で重要なポジションで大きな可能性を示した」とヴックは絶賛した。続けて「性格は慎重だが、ピッチでは正反対だ。積極的にボールを要求し、ポジション取りも技術も非常に高い」と語った。
このテクニックをミュラーは火曜日にも見せつけるはずだ。ただし、予選突破を果たし53歳の誕生日を迎えるヴュック監督は、メンバーをローテーションする意向だ。「私はいつも言っている」とヴュック監督は語った。「両足でプレーできる選手が必要で、マリーはその典型だ。」