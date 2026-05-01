「火曜日、私たちは史上最高と呼べるチャンピオンズリーグの準決勝を目撃した」とマテウスは『キッカー』誌に記した。 「世界最高の2チームは圧倒的な攻撃力を示したが、守備は必然的に不安定だった。7－7でもおかしくない内容だ。信じられないほどエンターテイメント性が高い試合だった！」
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「彼女にとって最大のプラスになるかもしれない」。ロタール・マテウスはバイエルンの決勝進出を予測し、ヴィンセント・コンパニーに先発メンバーの助言を送った。
国際メディアもこのスペクタクルな試合を絶賛し、「世紀の試合」と称えた。PSGのルイス・エンリケ監督は「監督として経験した中で最高の試合だった」と語った。しかしマテウスは「驚いた。彼にはファンとしての感情が表れていたのだと思う。監督として、あの守備に満足しているはずがない」と述べた。
ドイツ代表最多出場記録保持者は「接戦を制したものの、最終的にはバイエルンよりPSGの方が悔しいはずだ。3点リードを逃したことをまだ悔やんでいるだろう」と語った。PSGは一時5－2とリードしながらも、後にミュンヘンに追い上げられた。 マテウスは「バイエルンが決勝に進出すると見ている。火曜日からすでに、彼らの方が優れたチームだった」と予想している。
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ロタール・マテウスはコンラート・ライマーの先発復帰を推奨している
マテウスは「ミュンヘンの選手たちはフィジカルで完全に優位だった。この強さが第2戦でも活きる」と断言。さらに「PSGがアリアンツ・アレーナで90分、あるいは120分このペースを維持できるとは考えにくい。彼らの守備は不安定で、終盤は限界だった」と続けた。
最後にマテウスはコンパニー監督に「コンラッド・ライマーを先発に戻すべきだ」と助言。このオーストリア人サイドバックは「不可欠」だという。ライマーを起用する場合、アルフォンソ・デイヴィスかヨシップ・スタニシッチのどちらかをベンチに下げる必要があるが、マテウスは具体的な名前を挙げなかった。
ただ、デイヴィスは木曜に別メニュー調整で、起用が不安視される。