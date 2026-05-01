国際メディアもこのスペクタクルな試合を絶賛し、「世紀の試合」と称えた。PSGのルイス・エンリケ監督は「監督として経験した中で最高の試合だった」と語った。しかしマテウスは「驚いた。彼にはファンとしての感情が表れていたのだと思う。監督として、あの守備に満足しているはずがない」と述べた。

ドイツ代表最多出場記録保持者は「接戦を制したものの、最終的にはバイエルンよりPSGの方が悔しいはずだ。3点リードを逃したことをまだ悔やんでいるだろう」と語った。PSGは一時5－2とリードしながらも、後にミュンヘンに追い上げられた。 マテウスは「バイエルンが決勝に進出すると見ている。火曜日からすでに、彼らの方が優れたチームだった」と予想している。