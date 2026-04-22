「彼女たちにふさわしい舞台」――チェルシーは2026-27シーズンから女子スーパーリーグの全試合をスタンフォード・ブリッジで開催し、長年の本拠地キングスミードを離れる。

過去6度のWSL制覇を達成したチェルシー女子チームのCEO、アキ・マンダー氏は、来シーズンから全WSL試合をスタンフォード・ブリッジで開催すると発表した。これはCFCWを世界一の女子スポーツクラブにするという同クラブの野心を示すもの。 「この象徴的なスタジアムでWSLの試合を行うことは、競技の次の成長段階へ進む中で、選手とサポーターにふさわしい舞台を提供します。CFCWは、女子スポーツを新たな高みへ導くため、成長と進歩を止めません。」

ソニア・ボンパストール監督も「何千人もの熱心なサポーターに支えられ、私たちは女子サッカーに誇りを持ちます。キングスメドウで築いた絆を胸に、スタンフォード・ブリッジの未来へ歩み出します」と語った。 チーム全員、かつてブルーズのユニフォームを着た選手たち、そしてピッチサイドで支えたスタッフ一人ひとりが、この瞬間のために努力してきました。これからも最高レベルで戦い、愛するスタジアムで特別な雰囲気を作り出す機会を得られたことを、私たちはとても興奮しています。」

チェルシー女子チームは公開書簡でこう綴った。「この瞬間は私たちだけのものではない。チェルシーのエンブレムを身につけた全選手、女子サッカーの発展を支えた人々、そして共に歩んだサポーターのためのものだ。新たな章が始まっても、私たちの野心は変わらない。私たちは勝ちたい。 私たちは、さらに多くのトロフィーを掲げたい。さらなる歴史を刻みたい。それがチェルシーが常に成し遂げてきたことであり、私たちはブリッジでサポーターと共に、そのレガシーを引き継いでいきます。」