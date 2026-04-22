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「彼女たちにふさわしい舞台」――チェルシーは2026-27シーズンから女子スーパーリーグの全試合をスタンフォード・ブリッジで開催し、長年の本拠地キングスミードを離れる。
公式発表：スタンフォード・ブリッジがチェルシー・ウィメンの永久本拠地となる
チェルシーは水曜日、選手やファン諮問委員会、他のサポーター団体と協議した上で発表した。クラブは声明で、この決定は「女子サッカーの長期的な可能性への揺るぎない信念と、その発展を促す責任を反映している」と述べた。 また、「スタンフォード・ブリッジでの試合は、認知度向上、ファンの利便性、潜在能力の解放、次世代への刺激につながる」と語った。
女子チームは今シーズン、WSLとCLで既に7試合をブリッジで戦っており、来月開催されるFAカップ準決勝では首位マンチェスター・シティを迎える。最終節もブリッジで行われ、今季は計9試合となる。
来季はWSLが14チームに拡大するため、ホーム開催は最低13試合に増える。他の大会の代替会場は追って発表される。
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新たな章：スタンフォード・ブリッジへの移転がチェルシー・ウィメンに意味すること
過去6度のWSL制覇を達成したチェルシー女子チームのCEO、アキ・マンダー氏は、来シーズンから全WSL試合をスタンフォード・ブリッジで開催すると発表した。これはCFCWを世界一の女子スポーツクラブにするという同クラブの野心を示すもの。 「この象徴的なスタジアムでWSLの試合を行うことは、競技の次の成長段階へ進む中で、選手とサポーターにふさわしい舞台を提供します。CFCWは、女子スポーツを新たな高みへ導くため、成長と進歩を止めません。」
ソニア・ボンパストール監督も「何千人もの熱心なサポーターに支えられ、私たちは女子サッカーに誇りを持ちます。キングスメドウで築いた絆を胸に、スタンフォード・ブリッジの未来へ歩み出します」と語った。 チーム全員、かつてブルーズのユニフォームを着た選手たち、そしてピッチサイドで支えたスタッフ一人ひとりが、この瞬間のために努力してきました。これからも最高レベルで戦い、愛するスタジアムで特別な雰囲気を作り出す機会を得られたことを、私たちはとても興奮しています。」
チェルシー女子チームは公開書簡でこう綴った。「この瞬間は私たちだけのものではない。チェルシーのエンブレムを身につけた全選手、女子サッカーの発展を支えた人々、そして共に歩んだサポーターのためのものだ。新たな章が始まっても、私たちの野心は変わらない。私たちは勝ちたい。 私たちは、さらに多くのトロフィーを掲げたい。さらなる歴史を刻みたい。それがチェルシーが常に成し遂げてきたことであり、私たちはブリッジでサポーターと共に、そのレガシーを引き継いでいきます。」
増加傾向：どのWSLクラブが男子スタジアムで試合を行っているのか？
これはWSLの変化を示す明確な兆しだ。今シーズン、アーセナルは全WSL試合を初めてエミレーツ・スタジアムで開催し、観客動員数は常に2万4000人を超えている。最高記録は11月のチェルシー戦で、5万6537人が観戦し、両チームは1-1で引き分けた。
アストン・ヴィラは2024-25シーズンから全試合をヴィラ・パークで開催。レスター・シティも2021年からキング・パワー・スタジアムを本拠地とし、男子チームと日程が重なる場合のみバートン・アルビオンのピレリ・スタジアムを使用している。 エバートンは男子チームがヒル・ディキンソン・スタジアムへ移ったため、今季からグディソン・パークを使用している。
ヴィラとレスターの観客数はアーセナルほどではないものの、最下位ながら新記録をマークしたレスターは着実に成長している。 ヴィラも観客動員数は増加傾向にある。エバートンはホーム初年度ながら試合によって動員に波があるものの、10月のマンチェスター・ユナイテッド戦では1万8154人が来場し、将来への期待を示した。
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新たな一歩：ピッチ外での挑戦――チェルシー・ウィメン
チェルシーは今後、収容人数4,850人のキングスミードーから、より大規模なスタジアムへ恒久的に移転する課題に直面する。ここ9年間ホームとしてきた同スタジアムはチケットが常に完売しており、ブルーズにとって手狭になっていた。 新スタジアムの収容人数は41,312人と大幅に増えるため、マーケティングや商業部門の努力と忍耐が求められる。
今シーズン、スタンフォード・ブリッジで開催された7試合では、1月のアーセナル戦（0-2）が最高で30,545人を動員。1万人超えは5試合あったが、CLパリFC戦は2,752人、ローマ戦は3,914人だった。
一方、アーセナルは地道な努力で観客数を伸ばし、今季ホームの最低動員は18,087人。昨季の最低は5,539人だった。ライバル関係にあるものの、チェルシーはスタンフォード・ブリッジ移行でアーセナルと同様の成長と成功を目指す。