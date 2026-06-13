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「彼以上に偉大な選手はいない」――クリスティアーノ・ロナウドの元チームメイトが、GOAT論争でこのポルトガル人スーパースターがリオネル・メッシや他の誰よりも上だとする2つの理由を明かす。
フォンテ、GOAT論争でロナウドを支持
フォンテは、引退後にポルトガルサッカー連盟から表彰されたロナウドを「サッカー史上最高」と絶賛した。代表で長年共に戦ったディフェンダーは、ロナウドが長期にわたり最高レベルで安定したパフォーマンスを示し続けた点を特に強調した。
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フォンテがロナウドの絶大な影響力について振り返る
このベテランDFは、サッカー史上最高の選手をめぐる議論で、キャリア終盤までトップフォームを維持する点がロナウドを特別にすると語った。フォンテは「ロナウドは長持ちと安定性の最高例だ。彼から多くを学んだ」と説明した。
「クリスティアーノは長期にわたる活躍と安定性の最高の例だ。最高レベルで彼以上の存在はいない」とフォンテは『O Jogo』の取材に語った。「私は彼から多くを学んだ。意見を交わし、新たな経験を目の当たりにした。彼の成果と継続は称賛に値する」
ロナウドは依然としてポルトガルの目標達成に不可欠だ
キャリア終盤ながら、このベテランFWはなお代表の要だ。フォンテは国際舞台でのポルトガルの可能性に自信を示し、2026年W杯への期待が高まっていると語った。
彼は「期待は高い。選手たちは自分を信じており、私たち全員が応援している。良いスタートを切って、最後まで信じ続けるべきだ」と語った。
- AFP
ポルトガル、ワールドカップでの成功を目指す
ロナウドは、キャリアで唯一足りないワールドカップ優勝を目指し、北米大会でポルトガル代表を率いる。ポルトガルは6月17日、グループK初戦でコンゴ民主共和国と対戦。23日にウズベキスタン、下旬にコロンビアと戦い、グループステージを締める。