キャリア終盤ながら、このベテランFWはなお代表の要だ。フォンテは国際舞台でのポルトガルの可能性に自信を示し、2026年W杯への期待が高まっていると語った。

彼は「期待は高い。選手たちは自分を信じており、私たち全員が応援している。良いスタートを切って、最後まで信じ続けるべきだ」と語った。