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Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「彼以上に偉大な選手はいない」――クリスティアーノ・ロナウドの元チームメイトが、GOAT論争でこのポルトガル人スーパースターがリオネル・メッシや他の誰よりも上だとする2つの理由を明かす。

クリスティアーノ・ロナウド
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ポルトガル代表の元DFジョゼ・フォンテは、クリスティアーノ・ロナウドを「史上最高」と絶賛。その長期にわたる活躍とトップレベルでの安定感を理由に挙げた。ユーロ2016優勝経験者でもある彼は、CR7が自身のキャリアに与えた影響を語り、2026年ワールドカップでのポルトガルの優勝争いに期待を示した。

  • フォンテ、GOAT論争でロナウドを支持

    フォンテは、引退後にポルトガルサッカー連盟から表彰されたロナウドを「サッカー史上最高」と絶賛した。代表で長年共に戦ったディフェンダーは、ロナウドが長期にわたり最高レベルで安定したパフォーマンスを示し続けた点を特に強調した。

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  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    フォンテがロナウドの絶大な影響力について振り返る

    このベテランDFは、サッカー史上最高の選手をめぐる議論で、キャリア終盤までトップフォームを維持する点がロナウドを特別にすると語った。フォンテは「ロナウドは長持ちと安定性の最高例だ。彼から多くを学んだ」と説明した。

    「クリスティアーノは長期にわたる活躍と安定性の最高の例だ。最高レベルで彼以上の存在はいない」とフォンテは『O Jogo』の取材に語った。「私は彼から多くを学んだ。意見を交わし、新たな経験を目の当たりにした。彼の成果と継続は称賛に値する」

  • ロナウドは依然としてポルトガルの目標達成に不可欠だ

    キャリア終盤ながら、このベテランFWはなお代表の要だ。フォンテは国際舞台でのポルトガルの可能性に自信を示し、2026年W杯への期待が高まっていると語った。

    彼は「期待は高い。選手たちは自分を信じており、私たち全員が応援している。良いスタートを切って、最後まで信じ続けるべきだ」と語った。

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    ポルトガル、ワールドカップでの成功を目指す

    ロナウドは、キャリアで唯一足りないワールドカップ優勝を目指し、北米大会でポルトガル代表を率いる。ポルトガルは6月17日、グループK初戦でコンゴ民主共和国と対戦。23日にウズベキスタン、下旬にコロンビアと戦い、グループステージを締める。

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