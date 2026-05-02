フューリッヒは今シーズン序盤、VfBで一時レギュラーを失った。しかし現在は調子が戻っており、ハマンは「代表に選ばれるべきだ」と主張した。ナーゲルスマン監督も無視できないだろう。

フューリッヒは2025年、ドイツ代表に選ばれていない。 2023/24シーズンのVfBでの活躍で代表入りし、2023年10月にデビュー。2024年夏には自国開催のEUROでもメンバーに入り、グループリーグのハンガリー戦（2-0）に途中出場した。

代表戦9試合でまだ得点は決めていない。 3月のスイス戦（4-3）、ガーナ戦（2-1）で約1年半ぶりに代表に招集され、ガーナ戦では30分間プレーした。当初は招集外だったが、ドルトムントのフェリックス・ンメチャの負傷で追加招集された。



