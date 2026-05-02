「彼は絶好調だ。ワールドカップに連れて行かなければ」とハマンは土曜の午後、スカイの番組でVfBシュトゥットガルトの攻撃的選手について語った。
Getty Images
翻訳者：
「彼をW杯に連れて行かなければならない」。ディートマー・ハマンがブンデスリーガのスター選手について、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンに責任を問う。
フューリッヒは今シーズン序盤、VfBで一時レギュラーを失った。しかし現在は調子が戻っており、ハマンは「代表に選ばれるべきだ」と主張した。ナーゲルスマン監督も無視できないだろう。
フューリッヒは2025年、ドイツ代表に選ばれていない。 2023/24シーズンのVfBでの活躍で代表入りし、2023年10月にデビュー。2024年夏には自国開催のEUROでもメンバーに入り、グループリーグのハンガリー戦（2-0）に途中出場した。
代表戦9試合でまだ得点は決めていない。 3月のスイス戦（4-3）、ガーナ戦（2-1）で約1年半ぶりに代表に招集され、ガーナ戦では30分間プレーした。当初は招集外だったが、ドルトムントのフェリックス・ンメチャの負傷で追加招集された。
- Getty Images Sport
クリス・フューリッヒはドイツ代表のW杯メンバーに選ばれるか？
ここ数週間、フューリッヒはW杯出場の可能性を高めるため、クラブで再びレギュラーとして安定した活躍を見せている。直近のブンデスリーガ4試合で3ゴール1アシスト、今季は49試合で8ゴール8アシストを記録。ナゲルスマン監督は5月21日に代表メンバーを発表する。
土曜のホッフェンハイム戦では3－3の同点弾を記録。シュトゥットガルトは終盤に追いつき、CL出場圏争いのライバルから貴重な勝ち点1を得た。
ドイツ代表は5月31日にフィンランド、6月6日に共催国アメリカと親善試合を行い、本大会グループリーグ初戦は6月14日のキュラソー戦。同組にはコートジボワールとエクアドルもいる。