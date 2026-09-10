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「彼を連れて来たかった」 バイエルン・ミュンヘンがリバプールのブラッドリー・バルコラとバルセロナのアンソニー・ゴードンを巡る超大型移籍から撤退を余儀なくされた理由
高額すぎる移籍金がドイツの強豪クラブを遠ざける
バイエルンは今夏、評価の高いウインガーであるバルコラとゴードンの獲得を検討し、ヴァンサン・コンパニ監督の戦力強化を図っていた。しかし、2人を確保するために必要な移籍金の規模があまりにも大きかったため、最終的には撤退した。
その後、バルコラはマージーサイドで輝かしい9年間を過ごした末に退団したモハメド・サラーの後釜として、リヴァプールに1億2300万ポンドで移籍。一方、ゴードンは6900万ポンドの契約でニューカッスルを離れ、バルセロナに加入した。
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エーベルが長年にわたる関心を明かす
『シュポルト・ビルト』の取材に対し、バイエルンのスポーツディレクターを務めるエーベル氏は、バルコラへの個人的な称賛を詳しく語った。「正直に言って、私はすでにライプツィヒ時代からブラッドリーのことを知っている。彼をライプツィヒに連れて来たかった」と述べた。
エーベル氏は、以前の話し合いがバイエルンの最近のアプローチの土台になっていたと説明した。「当時、私たちは一緒に座ってその件について話し合った」と付け加えた。「そうして私はブラッドリーとより近い関係を築いた。だから、関心は常にあった。もちろん、バイエルンでも彼を調査した」
しかし、最終的には関わる資金面によって、バイエルンは手を引かざるを得なかった。リヴァプールが投じた1億2300万ポンドについて語る中で、エーベル氏はこう認めた。「あのような金額を耳にすると、私たちには高すぎた。ルイス・ディアスについては費用のかかる決断を下したが、ブラッドリーとは異なる規模だった」
状況はゴードンについても同じだった。「左ウイングとしてアンソニー・ゴードンに関心を持っていたことは秘密ではない」とエーベル氏は認めた。「彼は単純に高すぎたので、我々はそれを進めないと決めた」
アンフィールドとアリアンツで新時代が幕を開ける
リヴァプールは、サラーが抜けた穴を埋める最優先ターゲットとしてバルコラを特定していた。パリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグを2度制した同選手も移籍に前向きで、リヴァプールはアーセナルの関心を退けることができた。この驚異的な移籍金により、フランス代表のバルコラは、クラブ史上最高額で獲得されたアレクサンダー・イサクに次ぐ、リヴァプール史上2番目に高額な補強となった。
一方で、失敗に終わった移籍はバイエルンの陣容に大幅な再編をもたらした。イスマエル・サイバリ、ナサニエル・ブラウンという2人の新戦力に加え、バイエルンは収支の均衡を図るため大規模な放出を承認。ジョアン・パリーニャ、アレクサンダー・ニューベル、ダニエル・ペレツ、ノエル・アセコ、ヨナ・クシ＝アサレ、モーリス・クラッテンマッハー、ロヴロ・ズヴォナレクがそろってアリアンツ・アレーナを後にした。
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バルコラがイングランドのサッカーに適応中
バルコラはすでに、アンフィールドでアンドニ・イラオラ監督の下での生活に順応しつつある。イプスウィッチ戦のアウェーでの2-0勝利で、新戦力のビクトル・ムニョスに代わって後半15分から投入されてデビューを飾った24歳は、水曜日の夜に初先発を果たした。
リヴァプールがディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリーを2-1で下したチャンピオンズリーグの一戦では、好材料となるプレーの片りんを見せた。しかし、元リヨンFWはアレクシス・マク・アリスターが後半に決勝点を決めた直後、けいれんのため交代。今後数週間、イラオラ監督はこのウインガーのコンディションを慎重に管理する必要がありそうだ。
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