『シュポルト・ビルト』の取材に対し、バイエルンのスポーツディレクターを務めるエーベル氏は、バルコラへの個人的な称賛を詳しく語った。「正直に言って、私はすでにライプツィヒ時代からブラッドリーのことを知っている。彼をライプツィヒに連れて来たかった」と述べた。

エーベル氏は、以前の話し合いがバイエルンの最近のアプローチの土台になっていたと説明した。「当時、私たちは一緒に座ってその件について話し合った」と付け加えた。「そうして私はブラッドリーとより近い関係を築いた。だから、関心は常にあった。もちろん、バイエルンでも彼を調査した」

しかし、最終的には関わる資金面によって、バイエルンは手を引かざるを得なかった。リヴァプールが投じた1億2300万ポンドについて語る中で、エーベル氏はこう認めた。「あのような金額を耳にすると、私たちには高すぎた。ルイス・ディアスについては費用のかかる決断を下したが、ブラッドリーとは異なる規模だった」

状況はゴードンについても同じだった。「左ウイングとしてアンソニー・ゴードンに関心を持っていたことは秘密ではない」とエーベル氏は認めた。「彼は単純に高すぎたので、我々はそれを進めないと決めた」



