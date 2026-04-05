「彼を追い出した」――アーネ・スロットがモハメド・サラーのリヴァプール退団の責任を問われる中、リヴァプールの指揮官も去りゆくエジプトのスーパースターと同じ道をたどる可能性が浮上している

サラーがチームの不振のスケープゴートにされていると感じ、「犠牲にされた」と発言したことをきっかけに、選手と監督の間の緊張が表面化した。しかし、スロット監督は、33歳のサラーを3試合連続でベンチに下げ、懲戒処分を下した後も、彼への対応を変えるつもりはないと主張し、一貫して強硬な姿勢を崩していない。

『ガーディアン』紙を通じてメディアに語ったスロット監督は、「はい（自分の対応には満足している）。今シーズンを振り返ると、もっと良い判断ができたかもしれないと思うこともいくつかあるが、モ（サラー）に関するこの件については話さない。彼と過ごした1年半、あるいはそれ以上の期間の中で、自分が行ったことの多くを後悔はしていない」と述べた。



