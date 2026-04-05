Getty/GOAL
翻訳者：
「彼を追い出した」――アーネ・スロットがモハメド・サラーのリヴァプール退団の責任を問われる中、リヴァプールの指揮官も去りゆくエジプトのスーパースターと同じ道をたどる可能性が浮上している
アブトリカ、スロット監督がサラーの退団を強要したと主張
サラーの迫るリヴァプール退団の真の理由として、アーネ・スロット監督の名がセンセーショナルに挙げられている。エジプト人選手の親友であるモハメド・アブトリカは、同監督が「彼を追い出した」と主張している。リヴァプールで436試合に出場し255ゴールを記録しているサラーは、現在の契約にあと1年残っているにもかかわらず、3月25日に今シーズンがクラブでの最後のシーズンになることを明らかにした。
winwinallsportsのインタビューで、元エジプト代表チームメイトのアブトリカは、アンフィールドの状況を率直に分析した。「モハメド・サラーがリヴァプールを去る理由の一つは、アルネ・スロットの存在だ。ここ最近、問題が見て取れたからだ……スロットよ、お前が彼を追い出したんだ」とアブトリカは述べた。 「サラーのリヴァプールとの契約はあと2年しかなかった…サラーは安心してプレーし、キャリアの次の段階を楽しみたいと思っている。サラーはスロットや他の誰かからの承認など必要としていない」
- Getty Images Sport
スロットは自身の采配について後悔していない
サラーがチームの不振のスケープゴートにされていると感じ、「犠牲にされた」と発言したことをきっかけに、選手と監督の間の緊張が表面化した。しかし、スロット監督は、33歳のサラーを3試合連続でベンチに下げ、懲戒処分を下した後も、彼への対応を変えるつもりはないと主張し、一貫して強硬な姿勢を崩していない。
『ガーディアン』紙を通じてメディアに語ったスロット監督は、「はい（自分の対応には満足している）。今シーズンを振り返ると、もっと良い判断ができたかもしれないと思うこともいくつかあるが、モ（サラー）に関するこの件については話さない。彼と過ごした1年半、あるいはそれ以上の期間の中で、自分が行ったことの多くを後悔はしていない」と述べた。
ベンチ入りの経緯と選手の反応
スロットは、サラーが以前の監督陣の下でベンチ入りを命じられた際も、即座に移籍を要求することはなかったと早々に指摘した。彼は、選手層のローテーションが必ずしも主力選手からの移籍要求につながるわけではないという自身の主張を裏付けるため、前体制下での注目を集めた一件を例に挙げた。
「2024年にユルゲン・クロップ監督の下で、彼がプレーしなかったウェストハム戦のアウェイゲームを覚えている。 当時は私はここにいなかった。彼は去ることを決めなかった」とスロットは付け加えた。「こうした試合に出場できなくなると、突然去りたくなるというのが一般的な見方だ。それは推測に過ぎず、真実かもしれないしそうでないかもしれないが、過去の経緯を見れば、彼は以前そうしなかったし、その後も素晴らしいシーズンを送っている。」
- Getty Images Sport
監督とクラブの先行きは不透明だ
サラーがサウジ・プロリーグへの高額移籍を視野に入れる中、スロット監督自身も厳しい視線にさらされている。FAカップ準々決勝でのマンチェスター・シティに対する屈辱的な0-4の敗北により、リヴァプールの今シーズンは危機的状況に陥っている。現在、チームはプレミアリーグで5位に沈んでおり、パリ・サンジェルマンとの厳しいチャンピオンズリーグの対戦を控えている。