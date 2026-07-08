「彼を蹴り飛ばせ」――ハリー・ケインを止める唯一の方法。元イングランド代表DFが、記録を塗り替えた得点王がトッテナムからバイエルン・ミュンヘンへ移籍して得た恩恵を解説する。

2026年のワールドカップで優勝すれば、その地位はさらに確固たるものになる。北米開催の大会で6得点を挙げた「スリー・ライオンズ」はベスト8に進出した。

直近の得点は象徴的なアステカ・スタジアムでのメキシコ戦（3－2で勝利）で生まれた。元イングランド代表DFウォーカーは「ワールドカップ・ベッティング」との提携でGOALの取材を受け、ケインを封じる方法についてこう語った。「彼も蹴り返してくるから、まず蹴り返すべきだ！」

ハリーは得点だけでなく、オールラウンドにプレーできる。得点できない試合は少ないが、それでも試合に深く関与し、相手にとって手強い。彼やシアラーのような選手は一つの武器だけではない。得点力が代名詞だが、同時に試合全体にも貢献する。

イアン・ライトやハリーのような選手は、92分や93分でも集中力を切らさない。ゴールへの信念が揺るがないからだ。 彼は10年にわたり実力を示してきた。疑う声もあったが、すべて覆してきた。彼がいなければ、今の代表はない。

「今のチーム攻撃は、間違いなく［ジュード］・ベリンガムとハリーの二大柱だ。彼らがチームを『背負っている』わけではないが、メキシコ戦までは先頭に立ってチームを引っ張っていた。」

さらにウォーカーは、ケインが世界最高の「ナンバー9」と認められるようになった理由をこう語った。「彼は素晴らしい選手だ。海外でプレーすると、新しい発見がある。ハリーは動きや危険なエリアの理解を深め、さらに進化している。

「彼は長年トッテナムにいて、トッテナム流を身につけていた。だがバイエルンでプレーすることで、サッカーの新たな側面を学んだ。その経験がピッチ上で生かされており、今や彼は世界最高のセンターフォワードだ。」