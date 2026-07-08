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「彼を蹴り飛ばせ」――ハリー・ケインを止める唯一の方法。元イングランド代表DFが、記録を塗り替えた得点王がトッテナムからバイエルン・ミュンヘンへ移籍して得た恩恵を解説する。
イングランド史上最高の選手？ ケイン、得点と出場記録の更新へ
トッテナムでプレミアリーグ200ゴール超を記録しクラブ最多得点者となったが、北ロンドンでタイトルを取れないと判断し2023年に新天地へ。
ドイツでは「トロフィーの呪い」が解け、32歳の現在も衰えを知らない。すでにブンデスリーガを2度制した。アリアンツ・アレーナでも驚異のペースを維持し、昨季は自己最多61ゴール。バイエルンでの147試合で通算146ゴールに達した。
代表でも85得点をマークし、ピーター・シルトンの出場記録まであと6試合。多くの人が、彼が「史上最高（GOAT）」になるのは時間の問題だと考える。
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ケインを止めることはできるのか？ 彼が世界最高の「No.9」となった経緯
2026年のワールドカップで優勝すれば、その地位はさらに確固たるものになる。北米開催の大会で6得点を挙げた「スリー・ライオンズ」はベスト8に進出した。
直近の得点は象徴的なアステカ・スタジアムでのメキシコ戦（3－2で勝利）で生まれた。元イングランド代表DFウォーカーは「ワールドカップ・ベッティング」との提携でGOALの取材を受け、ケインを封じる方法についてこう語った。「彼も蹴り返してくるから、まず蹴り返すべきだ！」
ハリーは得点だけでなく、オールラウンドにプレーできる。得点できない試合は少ないが、それでも試合に深く関与し、相手にとって手強い。彼やシアラーのような選手は一つの武器だけではない。得点力が代名詞だが、同時に試合全体にも貢献する。
イアン・ライトやハリーのような選手は、92分や93分でも集中力を切らさない。ゴールへの信念が揺るがないからだ。 彼は10年にわたり実力を示してきた。疑う声もあったが、すべて覆してきた。彼がいなければ、今の代表はない。
「今のチーム攻撃は、間違いなく［ジュード］・ベリンガムとハリーの二大柱だ。彼らがチームを『背負っている』わけではないが、メキシコ戦までは先頭に立ってチームを引っ張っていた。」
さらにウォーカーは、ケインが世界最高の「ナンバー9」と認められるようになった理由をこう語った。「彼は素晴らしい選手だ。海外でプレーすると、新しい発見がある。ハリーは動きや危険なエリアの理解を深め、さらに進化している。
「彼は長年トッテナムにいて、トッテナム流を身につけていた。だがバイエルンでプレーすることで、サッカーの新たな側面を学んだ。その経験がピッチ上で生かされており、今や彼は世界最高のセンターフォワードだ。」
「止められない」ストライカーのカテゴリーには、他に誰がいるだろうか？
ケインは現在、世界最高のDFでも抑えきれない。最も恐ろしいFWを問われた元ノッティンガム・フォレストとシェフィールド・ウェンズデイのスター、ウォーカーはこう語った。「マルコ・ファン・バステンだ。彼にはすべてがあった。能力もワークレートも高く、エリア内でも強かった。6フィート2インチの身長も生かしていた。 ブラジルのカレカのような選手も手強い。
相手に自由を与えれば、どんなセンターフォワードも危険になる。だから存在感を示さねばならない。それでも、どんな状況でも止められない選手が何人かいる。
「アーリング・ハーランド、キリアン・ムバッペ、ケインのような選手は、特定の状況では止められない。ハリーをペナルティエリアに入れたら終わりだ。ムバッペも状況次第では、どんなに優れたDFでも止められない。ハーランドも同じで、そこが彼を特別な存在にしている。」
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ケイン対ハーランド：イングランド、ノルウェー戦へ準備万端
ケイン、ハーランド、ムバッペは北米でのワールドカップ制覇を狙う。準々決勝ではその2人が土曜にマイアミでイングランド対ノルウェーとして直接対決する。
「スリー・ライオンズ」は、キャプテンと「ガラクティコ」と呼ばれるMFベリンガムに再びチームを引っ張ることを期待している。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、ケインが最終ライン付近で与える課題にノルウェーが答えられないことを願っている。
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