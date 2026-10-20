ヴィティーニャはパルク・デ・プランスで行われた試合前の記者会見で、PSGとバルセロナのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、攻撃陣の中心を担うウスマン・デンベレを称賛した。デンベレはフランスの首都に移るまで、カタルーニャで6シーズンを過ごした。

ヴィティーニャは、欧州最高峰の舞台で勝利を決めるプレーを見せるフランス人ウィンガーの力に全幅の信頼を示した。

このMFはまた、チーム内で健全な競争がある中、同じポルトガル出身の若手ジョアン・ネヴェスを支持した。