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「彼を見ていると僕らは鳥肌が立つ！」ヴィティーニャ、バルセロナ戦を前にウスマン・デンベレについて胸躍る発言
ビティーニャ、デンベレの古巣戦での活躍に太鼓判
ヴィティーニャはパルク・デ・プランスで行われた試合前の記者会見で、PSGとバルセロナのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、攻撃陣の中心を担うウスマン・デンベレを称賛した。デンベレはフランスの首都に移るまで、カタルーニャで6シーズンを過ごした。
ヴィティーニャは、欧州最高峰の舞台で勝利を決めるプレーを見せるフランス人ウィンガーの力に全幅の信頼を示した。
このMFはまた、チーム内で健全な競争がある中、同じポルトガル出身の若手ジョアン・ネヴェスを支持した。
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ポルトガル人スター、デンベレ独自のリーダーシップを強調
ヴィティーニャは、ルイス・エンリケの戦術におけるデンベレの重要な役割を強調し、ビッグマッチでチームメイトを鼓舞する力に言及した。「彼はしばらく前から、このチームを引っ張る存在の一人だ」とヴィティーニャは語った。
「こういう試合で彼がもたらせるものは、ほかにはない」
「明日もまた、僕たちを鳥肌が立つほど興奮させてくれることを願っている」とMFは付け加えた。
ヴィティーニャ、ネヴェスを擁護し健全な競争を歓迎
ジョアン・ネヴェスの最近のパフォーマンスについて、ヴィティーニャは調子の波はどの選手にもあると強調した。「どの選手にも好不調の波はある……。私たちが目指しているのは、できる限り安定したプレーを続けることだ」と説明した。
「優れた選手が大勢いるので競争はあるが、誰にとっても非常に健全で前向きな競争だ」
「その競争があるからこそ、私たちは常にベストを尽くさなければならない。それが重要だと思う」と語った。
- AFP
PSG、ルイス・エンリケ監督の下で高い水準の維持を目指す
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