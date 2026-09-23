前線で離脱者が続いていることで、キャリックは大きな頭痛の種を抱えている。とりわけジルクゼーの状態が不透明で、判断面にも厳しい批判が集まっているだけに、その悩みは深い。オランダ人FWは依然として選択肢ではあるが、低い位置で不用意にボールを失う傾向があり、それが見る者をいら立たせている。

ルーニーは、ジルクゼーが自らのプレーから不要な華美さを直ちに取り除くのであれば、先発を任せるべきだと提言した。元イングランド主将は、このFWのボール保持時の振る舞いをより厳しく管理すべきだと求めた。

「ジルクゼーは実際、技術的にはとても優れた選手だ」とルーニーは付け加えた。「ただ、彼のプレーにはあまり良くない部分もあるし、彼がやるヒールパスのようなプレーには私もファンもいら立っている。私ならこう言うよ。『お前を先発させる。だが、もし一度でもクソみたいなフリックをしたら交代だ。私が望むのは、とにかくボールを受けて、中盤やサイドの選手とうまくつなぐことだけだ』」



