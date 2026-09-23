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ライブ
imago-sport-1082973489.jpgCrystal Pix
Muhammad Zaki
翻訳者：

「彼を苦しめている！」　マンチェスター・ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリックが警告、物議を醸す戦術的実験でマテウス・クーニャを台無しにしていると指摘

マンチェスター・ユナイテッド
マテウス・クーニャ
マイケル・キャリック
プレミアリーグ
N. Butt

マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、マテウス・クーニャの起用法をめぐり、クラブのレジェンドたちから厳しい批判を浴びている。ブラジル人FWは今季、急場しのぎのセンターフォワード役を任されているが、批判派はこの起用がオールド・トラッフォードでの彼の有効性を大きく「損なっている」と主張している。

  • クーニャ、不慣れなストライカー役を強いられる

    ベンヤミン・セスコが長引くすねの負傷に苦しんでおり、マンチェスター・ユナイテッドは攻撃陣の選択肢が深刻に不足している。スロベニア代表の同選手はプレシーズンの全日程を欠場し、その問題も再発したため、キャリックは最前線を任せる代替案を探さざるを得なくなっている。

    その結果、ユナイテッドの指揮官は今季プレミアリーグ開幕から最初の5試合で、クーニャをセンターフォワードとして起用している。ウルヴァーハンプトンから6200万ポンドで加入した同選手は、通常は左サイドでプレーし、相手に対して鋭く仕掛けるプレーを得意としている。その一方で、マーカス・ラッシュフォードがそのワイドのポジションに入り、ブラジル人FWを中央に押し出す形となっている。


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    バット氏とルーニー氏が戦術的な布陣を酷評

    元ユナイテッドMFニッキー・バットは、このポジション変更がFWの影響力を大きく制限していると考えている。『The Good, The Bad and The Football』で語ったバットは、前線の層の薄さを指摘するとともに、現在の攻撃システムを批判した。

    「クーニャを9番で起用するのは、彼を殺してしまう」とバットは述べた。「サイドでプレーしている時の彼には全く及ばない。我々にはセスコ以外に、あるいは［ジョシュア］・ザークツィー以外にNo.9がいない。でも彼は行ったり来たり、残ったり行ったりしている。そして出てきた時も、マンチェスター・ユナイテッドのNo.9にはまるで見えない」

    ウェイン・ルーニーも『The Overlap』で同様の見解を示し、クーニャの最大の強みはゴールに背を向けてプレーすることではなく、ボールを前へ運ぶことだと指摘した。クラブ歴代最多得点者は、2025年加入のこの選手をすぐに本来のワイドのポジションへ戻すべきだと主張した。

    「私にとって、クーニャは左の方がいい」とルーニーは説明した。「ゴールに背を向けてプレーするのは本当に難しい。ワイドでプレーしていてボールを受ける時は、顔が前を向いている。そしてクーニャの最高の特長は、ボールを持って運ぶことだ。私なら数週間前に変えていただろう……No.9がいないなら、クーニャよりラッシュフォードを使いたい」


  • ジルクゼーのジレンマ

    前線で離脱者が続いていることで、キャリックは大きな頭痛の種を抱えている。とりわけジルクゼーの状態が不透明で、判断面にも厳しい批判が集まっているだけに、その悩みは深い。オランダ人FWは依然として選択肢ではあるが、低い位置で不用意にボールを失う傾向があり、それが見る者をいら立たせている。

    ルーニーは、ジルクゼーが自らのプレーから不要な華美さを直ちに取り除くのであれば、先発を任せるべきだと提言した。元イングランド主将は、このFWのボール保持時の振る舞いをより厳しく管理すべきだと求めた。

    「ジルクゼーは実際、技術的にはとても優れた選手だ」とルーニーは付け加えた。「ただ、彼のプレーにはあまり良くない部分もあるし、彼がやるヒールパスのようなプレーには私もファンもいら立っている。私ならこう言うよ。『お前を先発させる。だが、もし一度でもクソみたいなフリックをしたら交代だ。私が望むのは、とにかくボールを受けて、中盤やサイドの選手とうまくつなぐことだけだ』」


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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    代表ウィークは振り返る時間をもたらす

    現在はインターナショナルブレイクに入っており、キャリックは物議を醸している攻撃プランをこのまま続けるかどうかを判断しなければならない。シェシュコはすねの問題を繰り返しており、すぐに復帰する可能性は低い。そのため、ユナイテッドは次の連戦を前に中央の攻撃で大きな穴を抱えている。

    国内の戦いが再開すれば、指揮官には前線の組み替えを求める強い圧力がかかるだろう。クーニャ起用の実験を続けるのか、ラッシュフォードを中央で起用するのか、それとも本来の持ち味を欠く形でもジルクゼーに最前線を任せるのか。早急に決断を下す必要がある。

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