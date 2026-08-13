元マンチェスター・ユナイテッドDFのフォーチュンは、マンチェスター・ユナイテッドがこの夏のウェルベック獲得でチェルシーを上回れなかったことを残念に思っていると認めた。経験豊富なストライカーは最近、ブライトンからスタンフォード・ブリッジへ、やや驚きを伴う移籍を完了した。マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身であるウェルベックは、英国南岸で実りある時期を過ごしたが、今は西ロンドンで新たな章に踏み出している。

しかし、フォーチュンは、古巣がそのFWとの再会を実現させなかったのは見逃せない失策だったと考えている。マンチェスター・ユナイテッドが獲得に動かなかった一方で、チェルシーのアロンソ監督は迷いなく動いた。スペイン人指揮官は、新たなプレミアリーグ開幕を前に、若いスカッドにこのイングランド人ベテランを加えることを選んだ。