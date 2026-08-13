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「彼を獲得していればよかった！」 元マンチェスター・ユナイテッドのスターがチェルシーの移籍取引をめぐり衝撃発言
フォルトゥーン、ユナイテッド移籍のチャンス逸を悔やむ
元マンチェスター・ユナイテッドDFのフォーチュンは、マンチェスター・ユナイテッドがこの夏のウェルベック獲得でチェルシーを上回れなかったことを残念に思っていると認めた。経験豊富なストライカーは最近、ブライトンからスタンフォード・ブリッジへ、やや驚きを伴う移籍を完了した。マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身であるウェルベックは、英国南岸で実りある時期を過ごしたが、今は西ロンドンで新たな章に踏み出している。
しかし、フォーチュンは、古巣がそのFWとの再会を実現させなかったのは見逃せない失策だったと考えている。マンチェスター・ユナイテッドが獲得に動かなかった一方で、チェルシーのアロンソ監督は迷いなく動いた。スペイン人指揮官は、新たなプレミアリーグ開幕を前に、若いスカッドにこのイングランド人ベテランを加えることを選んだ。
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アロンソの移籍戦略への称賛
フォーチュンはチェルシーの最近の補強を絶賛し、アロンソの最新補強の背後にある戦略的な考え方に言及した。チェルシーはこの夏、経験豊富なMFジョーダン・ヘンダーソンも獲得した。
『Metro』によると、同氏は「シャビ・アロンソはこの夏、チェルシーのためにいくつか良い補強をしたが、ダニー・ウェルベックがマンチェスター・ユナイテッドに復帰する姿も見たかった」と語った。
「ウェルベックとジョーダン・ヘンダーソンを獲得することで、彼は良い手本を示せるリーダーたちを加えようとしている。チェルシーのようなクラブにはそうした存在が必要であり、特にアロンソがレアル・マドリーで経験したことを踏まえればなおさらだ」
スタンフォード・ブリッジにリーダーシップをもたらす
アロンソはスタンフォード・ブリッジで指揮を執り、クラブにとって厳しい時期を経た後、勝者のメンタリティーを植え付けようとしている。フォーチュンは、この戦術家が現在のチェルシーのロッカールームに明確なリーダーシップ不足があることを正しく見抜いたと考えている。元プレミアリーグ優勝経験者は、ウェルベックとヘンダーソンの加入によって、その問題は即座に解消されるはずだと見ている。
「彼はチェルシーのロッカールームを見て、何かが欠けていると感じ、ヘンダーソンとウェルベックという違いを生み出せる適切な個性と経験を持つ選手たちを連れてきた」とフォーチュンは説明した。「彼らはトップ、トップの選手であるだけでなく、素晴らしいプロフェッショナルでもある」
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チェルシー、フラムとの開幕戦へ準備整う
経験豊富な新戦力がチームに溶け込んだ今、チェルシーは目前に迫るプレミアリーグの新シーズンにしっかりと照準を合わせている。チェルシーは、昨季の大きな失望を招いた10位という結果から大幅な巻き返しを果たすことを強く求めている。
アロンソ監督が刷新したチームは、8月24日に行われる注目のリーグ開幕戦で、西ロンドンのライバルであるフルアムと対戦する。ウェルベックとヘンダーソンは、指揮官の信頼にすぐさま応えることを目指す。2人には、チェルシーをプレミアリーグ上位へと導く役割が託されている。
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