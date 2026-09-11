Getty Images Sport
翻訳者：
「彼を無理はさせなかった！」 マイケル・キャリックがマンチェスター・ダービーを前にルーク・ショーのコンディションについて最新情報を明かす
ショー、時間との戦いに直面へ
キャリックは、ショーがマンチェスター・シティとの次戦に出場できるかどうかを判断するため、直前に状態を確認すると明かした。31歳の左SBは、木曜日に行われたチャンピオンズリーグのサバフFK戦での4-0の快勝でメンバー外となっていた。此前にはエバートンとの2-2の引き分けの途中で交代していた。
週半ばの欧州戦からショーを外した判断について、キャリックはDFの回復過程に慎重な姿勢を強調した。日曜日の起用可否について問われると、キャリックは報道陣に「様子を見なければならない」とコメント。「彼のことを少しケアしたという感じだ。[サバフ戦]に向けて100％の状態ではなかったので、リスクは負わなかった。ここから2日ほどでどういう状態になるか見ていく」と語った。
- Getty Images Sport
前回のダービー勝利を踏まえて
次戦は、1月にルベン・アモリムの後任として暫定的に指揮官に就いたキャリックにとって、個人的にも大きな意味を持つ一戦となる。というのも、この試合は、就任後最初にベンチで指揮を執った試合の再現だからだ。その際、ユナイテッドはブライアン・ムベウモとパトリック・ドルグのゴールにより、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティを下し、4試合未勝利の流れを断ち切った。
キャリックは、前回の結果が日曜日の一戦の流れを左右するとの見方をすぐに否定した。「試合は決して同じにはならないのだから、間違いなく違うものになる」と説明した。「昨季に勝ったから今回も同じことをすれば同じ結果になる、などと考えているわけではまったくない。一定期間を通して築いてきた自信があり、自分たちは常に良くなっていると感じている。それが助けになると思う。この試合が大きな試合であり、重要な試合だということは分かっている。多くのものが懸かっているのは言うまでもないが、楽しみにしている。回復して準備するまでの時間は短いが、その時間を最大限に生かしたい」と語った。
キャリックの長期的なビジョン
当初は暫定的な起用として指揮を執ったキャリックだったが、就任後最初の17試合で12勝という見事な成績を残し、シアター・オブ・ドリームズで正式に指揮官の座をつかんだ。INEOS主導の首脳陣が夏の移籍市場で注目度の高い外部候補に目を向けるのではないかという憶測も当初はあったが、キャリックは自身の視線が常にクラブの長期的な進むべき道に向けられていたと強調している。
元ユナイテッドMFは、1月に始めたプロジェクトへのコミットメントを揺るがせにしていない。「かなり早い段階で話したと思うが、僕はいつだって、夏以降も［監督でいる］つもりだった」と認めた。「僕たちが下していたすべての決断は、ここに一定期間いるとしたらどうするかという前提のものだった。どれくらいの期間になるかは分からなかったし、今でも分からない！ でも、将来に向けて常に計画するものだし、自分たちがそれをどんな形にしたいのか、どんな方向に進みたいのかを考えるものだ。それは初日からずっとそうだった。選手たちが見せてくれたパフォーマンスは、そうしたすべての中で信じられないものだった。でも間違いなく、常にそうだったし、これまでもそうで、これからも僕にとってはそうだ。最初から、このクラブを長期的に自分たちが到達したい場所へ連れていくための計画を立てていた」
- Getty Images Sport
ダービーで明暗分かれる
マンチェスター・ユナイテッドは、新たなプレミアリーグシーズンのスタートでつまずいている。現在はハル・シティ戦の敗戦、イプスウィッチ・タウン戦の勝利、エバートン戦の引き分けを経て、勝ち点4で11位につけている。対照的に、地元のライバルであるマンチェスター・シティは完璧なシーズンの滑り出しを見せており、連覇中のアーセナルとともに首位に並んでいる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。