当初は暫定的な起用として指揮を執ったキャリックだったが、就任後最初の17試合で12勝という見事な成績を残し、シアター・オブ・ドリームズで正式に指揮官の座をつかんだ。INEOS主導の首脳陣が夏の移籍市場で注目度の高い外部候補に目を向けるのではないかという憶測も当初はあったが、キャリックは自身の視線が常にクラブの長期的な進むべき道に向けられていたと強調している。

元ユナイテッドMFは、1月に始めたプロジェクトへのコミットメントを揺るがせにしていない。「かなり早い段階で話したと思うが、僕はいつだって、夏以降も［監督でいる］つもりだった」と認めた。「僕たちが下していたすべての決断は、ここに一定期間いるとしたらどうするかという前提のものだった。どれくらいの期間になるかは分からなかったし、今でも分からない！ でも、将来に向けて常に計画するものだし、自分たちがそれをどんな形にしたいのか、どんな方向に進みたいのかを考えるものだ。それは初日からずっとそうだった。選手たちが見せてくれたパフォーマンスは、そうしたすべての中で信じられないものだった。でも間違いなく、常にそうだったし、これまでもそうで、これからも僕にとってはそうだ。最初から、このクラブを長期的に自分たちが到達したい場所へ連れていくための計画を立てていた」