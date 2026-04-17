「彼を潰すつもりか！」――マヌエル・ノイアーの代表復帰論がW杯展望を乱す中、サミ・ケディラが正GKオリ・バウマンを擁護。

ユーロ2024準々決勝敗退後、ノイアーは代表を引退。その後継としてテル・ステゲンが正GKとなった。しかしテル・ステゲンはバルセロナで出場時間が限られ、コンディションに不安が残る。そのためファンの一部はノイアーの代表復帰を望んでいる。

テル・ステゲン不在の間、バウマンはナーゲルスマン監督の下で定位置を確保したが、40歳のノイアーの存在はなお代表チームに影を落とす。ケディラは、この議論が選手に不要なプレッシャーと戦術的な不確実性を生んでいると懸念を示した。