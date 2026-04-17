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「彼を潰すつもりか！」――マヌエル・ノイアーの代表復帰論がW杯展望を乱す中、サミ・ケディラが正GKオリ・バウマンを擁護。
ゴールキーパーをめぐる議論が激化している。
ユーロ2024準々決勝敗退後、ノイアーは代表を引退。その後継としてテル・ステゲンが正GKとなった。しかしテル・ステゲンはバルセロナで出場時間が限られ、コンディションに不安が残る。そのためファンの一部はノイアーの代表復帰を望んでいる。
テル・ステゲン不在の間、バウマンはナーゲルスマン監督の下で定位置を確保したが、40歳のノイアーの存在はなお代表チームに影を落とす。ケディラは、この議論が選手に不要なプレッシャーと戦術的な不確実性を生んでいると懸念を示した。
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ケディラが攻勢に出る
DAZNのインタビューで、ケディラはチームを不安定にさせるメディアを批判。ノイアー懐古論ではなく、現選手を支えるべきだと主張した。
バウマンの立場を守りたいケディラは、憶測の動機に疑問を投げかけ、「今、我々はオリ・バウマンを追い詰めている」と語った。 メディアが彼を追い詰めている。これはナーゲルスマンにもドイツ代表にも彼自身にも何の役にも立たない。私たちは人間を傷つけている。2ヶ月後には正GKになるはずの選手を。それがオリ・バウマンだ。これは間違っている。良くないことだ。」
疑問視される実力主義
ケディラの擁護的な姿勢にもかかわらず、他のドイツ代表のレジェンドたちは、代表チームは常に最高の才能を受け入れるべきだと主張している。同じ番組でマイケル・バラックは反論し、トップ選手には世間の厳しい視線に耐える精神力が不可欠だと指摘した。
さらにチーム内競争とGKに求められる高基準に触れ、「ベストな選手について議論できるべきだ。これは実力主義の世界だ。バウマンもその議論に耐えなければならない」と語った。
- AFP
グループE戦前の最終テスト
ドイツ代表は、ワールドカップ開幕前に5月31日にフィンランド、6日後にアメリカと親善試合を行う。グループEのキュラソー、コートジボワール、エクアドル戦を控えるナゲルスマン率いるチームにとって、最後の調整となる。3月の国際試合後も正GKはバウマンだが、大会が近づき注目が高まっている。