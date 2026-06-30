「彼を潰した」：ユリアン・ナーゲルスマン、ニック・ウォルテマデへの対応をめぐり批判を浴びる

パラグアイとのPK戦で3－4と敗れた際、ヴォルテマデは3人の失敗者の1人だった。元シュトゥットガルトの彼に加え、カイ・ハヴェルツ（アーセナル）とヨナタン・ター（バイエルン）も失敗した。

それ以前、ニューカッスル・ユナイテッド所属のこのフォワードは、ナゲルスマン監督によって、キュラソー、コートジボワール、エクアドルとのグループリーグ3試合のいずれにも起用されていなかった。これまで出場機会が全くなかったのは、控えGKのアレクサンダー・ニュベル（VfBシュトゥットガルト）とオリバー・バウマン（TSGホッフェンハイム）、補欠のアッサン・ウエドラオゴ（RBライプツィヒ）の3人だけだった。

大会前はセンターフォワードとして期待されていたが、負傷から復帰したハーヴェルツとグループリーグ初戦で好パフォーマンスを示したデニズ・ウンダフ（VfBシュトゥットガルト）の台頭でレギュラーの座を失った。

パラグアイ戦では88分にレロイ・サネに代わって途中出場したが、PK戦に至るまでほとんど脅威を与えることはなかった。ヴォルテマデはシュートを1本も放たず、32分の出場時間中にボールに触れたのはわずか8回にとどまった。