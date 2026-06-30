ZDFの番組で、専門家フリッツィ・クロンプ氏は、大会で出場機会がなくリズムのないニューカッスル・ユナイテッドのFWに、ナゲルスマン監督がPKを任せた判断を批判した。
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「彼を潰した」：ユリアン・ナーゲルスマン、ニック・ウォルテマデへの対応をめぐり批判を浴びる
「今日、ノックアウトステージ初出場のニック・ヴォルテマデがPKを外したのは、ある意味当然だ。彼は高年俸の優れた選手で、通常はPKを次々と決める」とクロンプは述べ、こう付け加えた。「だが、あのような状況では難しい。」
ヴェルダー・ブレーメン女子チーム監督は、選手にとって「不遇な」状況だったと説明し、「彼は精神的に追い詰められていた。今日こそ彼が必要だったのに、力を出せなかった。言葉がない」と結んだ。
ヴォルテマデ、ドイツ代表のレギュラーの座を失う
パラグアイとのPK戦で3－4と敗れた際、ヴォルテマデは3人の失敗者の1人だった。元シュトゥットガルトの彼に加え、カイ・ハヴェルツ（アーセナル）とヨナタン・ター（バイエルン）も失敗した。
それ以前、ニューカッスル・ユナイテッド所属のこのフォワードは、ナゲルスマン監督によって、キュラソー、コートジボワール、エクアドルとのグループリーグ3試合のいずれにも起用されていなかった。これまで出場機会が全くなかったのは、控えGKのアレクサンダー・ニュベル（VfBシュトゥットガルト）とオリバー・バウマン（TSGホッフェンハイム）、補欠のアッサン・ウエドラオゴ（RBライプツィヒ）の3人だけだった。
大会前はセンターフォワードとして期待されていたが、負傷から復帰したハーヴェルツとグループリーグ初戦で好パフォーマンスを示したデニズ・ウンダフ（VfBシュトゥットガルト）の台頭でレギュラーの座を失った。
パラグアイ戦では88分にレロイ・サネに代わって途中出場したが、PK戦に至るまでほとんど脅威を与えることはなかった。ヴォルテマデはシュートを1本も放たず、32分の出場時間中にボールに触れたのはわずか8回にとどまった。