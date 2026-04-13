Getty
翻訳者：
「彼を満足させ続ける必要がある」―マンチェスター・ユナイテッドへの移籍噂を受け、エバートンはイリマン・ンディアエの移籍について警告された。
ンディアイェは1700万ポンドの移籍金に見合う活躍を見せている
シェフィールド・ユナイテッドで頭角を現し、2022-23シーズンのプレミアリーグ昇格に貢献したンディアイェ。2024年、マルセイユから1700万ポンド（2300万ドル）でエヴァートンへ移籍し、イングランドに復帰した。
この移籍はまさに掘り出し物だった。才能あふれる26歳の彼は、たちまちエヴァートンで最も創造性豊かな存在となった。昨季は2桁得点をマークし、今季も6ゴール3アシストを記録している。
長距離をドリブルで運び、DFをかわす能力も高く、多くのクラブが注目するのは当然だ。
マンチェスター・ユナイテッドが補強を進める中で、ンディアエはオールド・トラッフォードのスカウトのレーダーに捉えられているという見方もある。エバートンは2029年夏まで契約が残っているため、売却すれば多額の利益を得られる立場にある。
- Getty
エバートンは、ンディアエの移籍承認をどう防ぐか
ンディアイェが近い将来、チャンピオンズリーグ出場権を争うチームに移籍する運命にあるかどうかについて、元エバートンMFバリーはBetMGMとの提携でGOALに語った。 「今年新スタジアムで彼を何度か観たが、本当に感銘を受けた。ジャック・グリーリッシュと並び、観客を席から立ち上がらせる選手だ。
彼のプレーは本当にワクワクする。だから多くのクラブが注目するのも当然だ。しかし、エバートンは彼を満足させ、引き留めるべきだ。そんな選手はそう簡単に現れない。今のエバートンでは、あのレベルの選手を獲得するのは難しいだろう。
「エバートンは今、彼に注目し、満足させ、残留させ、チームを強化する絶好の機会だ。モイーズ監督の下、来季再び飛躍できるか試すべきだ。新スタジアムでの今シーズンは素晴らしい。あのような選手を残し、再飛躍が必要だ。」
ンディアイエが中盤のチームメイトにとって理想的な理由
「ンディアエはMFにとっての夢か」――つまり、味方が彼にボールを預けて一息つき、彼が前線へ駆け上がる間に休めるのか――という問いに、2013～2017年グディソン・パークでプレーしたバリーはこう語った。「そういう選手とプレーするのは最高だ。 ボールを奪い返し、インターセプトから周囲を見て走り込む選手にパスを出す。その役割が大好きだ。相手がDFを押し下げ、逃げ回るDFの顔に恐怖が浮かぶのを見るのもね。
彼とプレーできたら最高だっただろう。狭いスペースを見つけるのが上手で、背を向けてもボールを受けられる。彼のテクニックはどのディフェンダーにとっても手強い。
- Getty
欧州大会出場を目指すエバートン、マージーサイド・ダービーの日程
ンディアエの活躍でエバートンは8位。勝ち点は欧州カップ戦枠を争うブレントフォードと同じだ。6位チェルシーと14位ニューカッスルの勝ち点差はわずか6。
エバートンは日曜、ヒル・ディキンソン・スタジアムで初のマージーサイド・ダービーを迎え、宿敵リヴァプールに実力を試される。