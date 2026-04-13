「彼を満足させ続ける必要がある」―マンチェスター・ユナイテッドへの移籍噂を受け、エバートンはイリマン・ンディアエの移籍について警告された。

シェフィールド・ユナイテッドで頭角を現し、2022-23シーズンのプレミアリーグ昇格に貢献したンディアイェ。2024年、マルセイユから1700万ポンド（2300万ドル）でエヴァートンへ移籍し、イングランドに復帰した。

この移籍はまさに掘り出し物だった。才能あふれる26歳の彼は、たちまちエヴァートンで最も創造性豊かな存在となった。昨季は2桁得点をマークし、今季も6ゴール3アシストを記録している。

長距離をドリブルで運び、DFをかわす能力も高く、多くのクラブが注目するのは当然だ。

マンチェスター・ユナイテッドが補強を進める中で、ンディアエはオールド・トラッフォードのスカウトのレーダーに捉えられているという見方もある。エバートンは2029年夏まで契約が残っているため、売却すれば多額の利益を得られる立場にある。