「彼を止めることはできない！」――リオネル・メッシの元チームメイトが、ワールドカップ準決勝でアルゼンチンと対戦するイングランドに警告した。

8度のバロンドール受賞者をよく知る元アルゼンチン代表チームメイト、フェデリコ・フェルナンデスは、トーマス・トゥヘル監督率いるチームに厳しい評価を下した。イングランド代表が戦術を練っても、20年の歴史が示すように、39歳の彼を止めようとする個別の策はほとんど失敗すると主張する。

大会得点王を止める難しさについて、フェルナンデスはtalkSPORTにこう語った。「彼を止めることはできない。この質問は20年間繰り返されてきた。相手が下がろうがサイドへ移動しようが、人は常にボールを奪う方法を見つける。彼には差をつけるパスとボールコントロールさえあればいい。専任のマークをつけてもだ。 長年にわたり、誰もが彼を止めようとしてきた。僕はいつも練習で彼と別チームになるようコーチに頼んでいた。」



