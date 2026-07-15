Getty Images
翻訳者：
「彼を止めることはできない！」――リオネル・メッシの元チームメイトが、ワールドカップ準決勝でアルゼンチンと対戦するイングランドに警告した。
アルゼンチンのアイコンは依然止まらない
8度のバロンドール受賞者をよく知る元アルゼンチン代表チームメイト、フェデリコ・フェルナンデスは、トーマス・トゥヘル監督率いるチームに厳しい評価を下した。イングランド代表が戦術を練っても、20年の歴史が示すように、39歳の彼を止めようとする個別の策はほとんど失敗すると主張する。
大会得点王を止める難しさについて、フェルナンデスはtalkSPORTにこう語った。「彼を止めることはできない。この質問は20年間繰り返されてきた。相手が下がろうがサイドへ移動しようが、人は常にボールを奪う方法を見つける。彼には差をつけるパスとボールコントロールさえあればいい。専任のマークをつけてもだ。 長年にわたり、誰もが彼を止めようとしてきた。僕はいつも練習で彼と別チームになるようコーチに頼んでいた。」
- AFP
トゥヘル監督はハーランドの成功モデルを参考にしている
元ニューカッスルのDFからの厳しい警告があるが、トゥヘル監督は自陣の戦術が解決策になると確信している。ドイツ人監督は、前ラウンドでイングランド代表が別のスーパースターを封じた守備に勇気づけられている。
「彼が毎回、これほど多様な方法でそれを成し遂げてしまうのは信じられないほどだ」とトゥヘルは認めた。「彼はスペースを見つけ、チャンスを掴む。重要なのは、チーム全体がその考えに賛同していることだ。我々は彼の周りで勇敢に戦い、サポートを遮断しなければならない。彼はアーリング・ハーランドとは異なるタイプの選手だが、我々はハーランド相手にもうまく対応できたのだから、今回も方法を見つけ出すだろう」
ケイン、メッシへの過度な注目に警鐘を鳴らす
メッシは今大会で8得点を挙げているが、イングランド主将のハリー・ケインは「スリー・ライオンズ」がメッシだけを意識するのは誤りだと語る。
ケインは「彼はほぼ20年間、世界最高の選手だ。危険なのは明白だが、我々が対戦するのはアルゼンチン代表であり、メッシではない。組織力と好選手を備えたチームに挑む。メッシやスターに注目が集まるだろうが、それ以上の何かがあることも理解している」と語った。
- Getty
ピックフォード、イングランド代表に冷静さを求める
GKピックフォードは主将の言葉に賛同し、チームに「大舞台に飲まれるな、粘り強さを信じろ」と呼びかけた。イングランドは今夏13得点中12点をケインとベリンガムが奪っているが、ピックフォードは守備陣が世界王者の攻撃にも耐えられると確信している。
ピックフォードは「誰もがメッシについて語るだろう。彼はサッカー史上最高の選手の一人だからだ」と述べた。「しかし、このチームが持つ攻撃力、守備力、団結力を見過ごすわけにはいかない。
すべてが整っている。水曜日にそれを証明する。どんな展開にも備えている。これは我々と彼らの戦いであり、勝つことがすべてだ。準備はできている。」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。