カゼミーロはまた、2026年ワールドカップでノルウェーに敗れてブラジルが痛恨の敗退を喫したことについても振り返った。このMFは、大会からブラジルを敗退に追い込む2得点を挙げた得点力の高いストライカー、ハーランドを称賛した。

「ワールドカップで起きたことについて言えば……世界最高のナンバー9の一人であるハーランドを擁するチームのことを話しているのであって、彼は2点を決めた」と同選手は語った。「ワールドカップについて話すのはつらい。結局のところ、それは自分のキャリアの中で抱いていた夢だったからだ。でも、ブラジル代表として3度のワールドカップに出場できたのは幸運だったし、それは信じられないことだ。子どもの頃、こんなことが起こるなんて夢にも思っていなかった。とても楽しめた」