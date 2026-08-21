モウリーニョが1億4000万ユーロで加入したディオマンデについて胸中を明かし、クラブの最新のクラブ記録となる補強を自らが具体的に要求したわけではないと認めた。 『El Chiringuito』に対し、「スペシャル・ワン」はスペインの首都に戻った際の移籍市場へのアプローチを説明し、クラブ首脳陣に要求リストを持ち込んだわけではないと強調した。

自分がこの移籍を主導したのかと問われたモウリーニョは、ぶっきらぼうにこう語った。「いや、誰も求めていない。私は1人の選手も要求せずに来た。戦力をしっかり見極め、何を起こしたいのかも正確に分かっていたからだ。

「私は何が起きていて、何が起きていないのかを知っていた。多くを知った上で来たかったが、何も知らないかのように振る舞いたかった。自分が何を望んでいるのかは分かっていたが、クラブが何を考えているのかを聞きたかった。そして、私たちは完全に同じ考えだった。私たちは常にその方向に進んできた。私が何かを要求しなくても、物事は自然にうまく収まっていった」