Jan Huebner
翻訳者：
「彼を欲しいとは頼んでいない！」。ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリーの記録的補強ヤン・ディオマンデを巡る真実を明かす
モウリーニョが事実関係を明確にする
モウリーニョが1億4000万ユーロで加入したディオマンデについて胸中を明かし、クラブの最新のクラブ記録となる補強を自らが具体的に要求したわけではないと認めた。 『El Chiringuito』に対し、「スペシャル・ワン」はスペインの首都に戻った際の移籍市場へのアプローチを説明し、クラブ首脳陣に要求リストを持ち込んだわけではないと強調した。
自分がこの移籍を主導したのかと問われたモウリーニョは、ぶっきらぼうにこう語った。「いや、誰も求めていない。私は1人の選手も要求せずに来た。戦力をしっかり見極め、何を起こしたいのかも正確に分かっていたからだ。
「私は何が起きていて、何が起きていないのかを知っていた。多くを知った上で来たかったが、何も知らないかのように振る舞いたかった。自分が何を望んでいるのかは分かっていたが、クラブが何を考えているのかを聞きたかった。そして、私たちは完全に同じ考えだった。私たちは常にその方向に進んできた。私が何かを要求しなくても、物事は自然にうまく収まっていった」
- Laci Perenyi
ガラクティコのプロフィール
獲得を明確に求めていたわけではなかったものの、モウリーニョはディオマンデがもたらす資質をすぐさま称賛した。ポルトガル人指揮官は戦術的規律を重んじ、複数のサイドでプレーできる選手を高く評価することで知られており、このティーンエイジャーがその型に完璧に当てはまると考えている。現在の市場で、スピード、アグレッシブさ、戦術的柔軟性という非常に特定の要素を兼ね備えた選手を見つけるのは難しく、とりわけこれほど若い選手となればなおさらだと指摘した。
「［ディオマンデのような］素早く、アグレッシブで、両サイドでプレーできるワイドの選手を見つけるのは簡単ではない。本当に非常に難しい」とモウリーニョは付け加えた。「さらに若く、成長の余地があり、レアル・マドリーでこれから先何年も過ごせるという事実もある……そうした機会が訪れた時、120、80、40、あるいは20［百万］かかったかどうかには立ち入りたくなかった。私は選手のプロフィールと、自分のチームに何をもたらせるかを分析する。そしてその基準で、『はい、欲しい』と言った。120であれ80であれ……それは私の手の及ぶことではない」
ブンデスリーガで培った実績と国際舞台での台頭
ディオマンデは、ドイツでの見事なシーズンを経て高まりつつある評価を携え、スペインの首都に到着した。2025-26シーズン、19歳の同選手はRBライプツィヒで鮮烈な活躍を見せ、欧州5大リーグの厳しさに対応できることを証明した。その年齢の選手としては卓越したスタッツを残し、ゴール前での決定力を示すと同時に、国内リーグ戦とカップ戦の両方でチームメートにとって主要なチャンスメーク役も担った。
このウインガーはブンデスリーガ33試合で12ゴール8アシストを記録し、最終的にブンデスリーガのルーキー・オブ・ザ・シーズンに選出された。そのインパクトはクラブレベルにとどまらず、コートジボワールのA代表にもスムーズに適応した。その活躍により2026年ワールドカップの出場メンバー入りを果たし、世界の舞台でもアシストを記録してさらに評価を高め、世界サッカー界で最もエキサイティングな若手タレントの一人であることを裏付けた。
- Getty
ラ・リーガ復帰に向けた準備
レアル・マドリーがラ・リーガ開幕戦でエスパニョールと対戦する準備を進める中、注目はモウリーニョが新たなスターをどのようにチームに組み込むかに集まっている。ベルナベウでクラブ史上最高額の新戦力として臨む重圧はよく知られているが、指揮官は移籍金を巡る雑音をその選手の技術力が上回ると確信しているようだ。新シーズンの幕開けとともに、そのコートジボワール代表には、首都のまばゆい照明の下でクラブの巨額投資が正当だったことを証明する役割が課される。
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