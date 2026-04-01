1996年の欧州選手権優勝者であり、現在はテレビ解説者を務めるマルクス・バベル氏は、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマン氏がワールドカップの代表メンバーにニコロ・トレソルディを選出するよう提言した。このフォワードは最近、ドイツU-21代表で活躍しており、来夏の大会への招集に値するとの見解を、元ディフェンダーの同氏は示した。
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「彼を招集しても間違いではない」：マルクス・バベル、ドイツ代表のW杯メンバーにサプライズFWの起用を提言
「彼を連れて行っても間違いないよ。 ユリアン・ナーゲルスマン監督は、まだあの典型的なセンターフォワードを探していると思う」と、バベルはPro7 Maxxで語った。クラブ・ブルッヘのトレソルディには「ボールがどこに落ちるかを嗅ぎ分ける嗅覚」があると彼は述べ、21歳の選手に典型的なストライカーの資質があると認めた。「彼は私にとって典型的なセンターフォワードだ」とバベルは付け加えた。
トレソルディは直近のU-21欧州選手権予選、ドイツ対北アイルランド戦で2得点を挙げて3-0の勝利に貢献した。火曜日のギリシャ戦（2-0）では得点を挙げられなかった。
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ニコロ・トレソルディは、ドイツ、イタリア、アルゼンチンのいずれかを選択できる
トレソルディはイタリアで育ち、13歳の時にドイツへ移住した。18歳でドイツ国籍を取得すると、すぐにドイツのユース代表チームで頭角を現した。これまでトレソルディは代表チームの選択を保留していたが、母の出身国であるアルゼンチン代表としてプレーする選択肢もあったものの、イタリア代表が彼にとって最も有力な選択肢と見られていた。
しかし、ワールドカップ予選プレーオフでイタリアがボスニアに敗れたため、仮にイタリア代表に招集されたとしても、ワールドカップに出場する機会は失われてしまった。
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ナゲルスマン代表監督はハーヴェルツ、ヴォルテマデ、ウンダフを起用する
「決断を下すのは、必ずしも簡単なことではない」と、DFB（ドイツサッカー連盟）のスポーツディレクター、ルディ・フェラーは、トレソルディの状況について問われた際に語った。かつて世界クラスのストライカーだった彼は、トレソルディを「ドイツサッカーの未来」と評し、彼を高く評価していることを明らかにした。
「ワールドカップに間に合うかどうかは、私には分からない。我々は優れたストライカーを擁しているからだ」とフェラーは付け加えた。
DFB代表チームでは、直近のガーナ戦（2-1）でカイ・ハヴェルツがセンターフォワードとして先発出場した。途中出場したフォワードにはニック・ヴォルテマデとデニズ・ウンダフが起用された。後者については、ユリアン・ナーゲルスマン監督が「ジョーカー」としての役割しか与えていないと見なしており、これが多くの議論を呼んでいる。
2025/26シーズンのニコロ・トレソルディの成績：
ゲーム： 48 出場時間： 2626 得点: 17 アシスト： 5