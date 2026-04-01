「決断を下すのは、必ずしも簡単なことではない」と、DFB（ドイツサッカー連盟）のスポーツディレクター、ルディ・フェラーは、トレソルディの状況について問われた際に語った。かつて世界クラスのストライカーだった彼は、トレソルディを「ドイツサッカーの未来」と評し、彼を高く評価していることを明らかにした。

「ワールドカップに間に合うかどうかは、私には分からない。我々は優れたストライカーを擁しているからだ」とフェラーは付け加えた。

DFB代表チームでは、直近のガーナ戦（2-1）でカイ・ハヴェルツがセンターフォワードとして先発出場した。途中出場したフォワードにはニック・ヴォルテマデとデニズ・ウンダフが起用された。後者については、ユリアン・ナーゲルスマン監督が「ジョーカー」としての役割しか与えていないと見なしており、これが多くの議論を呼んでいる。