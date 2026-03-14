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「彼を心から信頼し、愛している」――ミケル・アルテタ監督、ブカヨ・サカのアーセナルでの不安定なパフォーマンスを擁護
タイトル争いの中で安定感を求める苦闘
アーセナルのこのフォワードは、週半ばに行われたバイエル・レバークーゼンとのチャンピオンズリーグのアウェイ戦で、試合にいつものような影響力を発揮できずにいたため、途中交代となった。 一方、彼に代わって出場したノニ・マドゥエケは、試合終盤にPKを獲得するなど、即座に存在感を示した。過去数シーズン、右サイドにおけるサカ、マルティン・オデゴール、そしてユリアン・ティンバーまたはベン・ホワイトとの息の合った連携がチームの主な得点源となっていたが、怪我やメンバーのローテーションにより、その連携は崩れてしまった。
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アルテタ監督はエース選手を擁護する
厳しい批判にもかかわらず、アルテタ監督はイングランド代表選手への信頼が揺るがないと断言した。「我々は彼を全面的に信頼し、愛している」とスペイン人監督は強調した。 「彼が私たちのために、このクラブのために成し遂げていることは、彼の年齢を考えると信じられないほどであり、彼は引き続きチームに多大な影響を与え続けている。世界中のあらゆる人間や選手と同じように、彼にも自分の実力を十分に反映していないような個々のパフォーマンスがあるかもしれない。しかし、全体として彼の強さとチームにもたらす原動力を見れば、それはまさに信じられないほどだ」
身体的な負担と過密なスケジュール
戦術的な調整の問題以前に、サカがこなしてきた膨大な試合数が、彼に重くのしかかり始めている。アルテタ監督は、このウインガーの負担量がすでに過去のシーズンを上回っていることを認め、最近の試合への影響力が低下している主な要因は疲労にあると示唆した。過去2年間、クラブと代表の両方でほぼ全試合に出場してきた彼にとって、過密なスケジュールが、ついに若き選手の疲れた足と衰えた輝きに表れ始めているのかもしれない。
「彼がこれまでにプレーした試合数と出場時間は、すでに昨シーズン全体を上回っている」とアルテタ監督は指摘した。「我々は選手たちに課している負担についても理解しなければならない。サッカーの美しさについて語る際、こうした要素が確実に何らかの影響を及ぼしていることは明らかだ」
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サカの次はどうなるのか？
チャンピオンズリーグの決勝トーナメントとプレミアリーグの優勝争いがともに激化する中、アーセナルにはリーダーたちの活躍が求められている。 アルテタ監督にとって、エミレーツ・スタジアムの外からの雑音にかかわらず、サカは依然としてチームの中心人物であることに変わりはない。現在の焦点は、負傷から復帰する主力選手たちをチームに再統合し、サカがサッカーファンが期待する世界クラスのパフォーマンスを取り戻すために必要な、慣れ親しんだサポート体制を整えることにある。実際、サカは今週末のホームでのエバートン戦に出場する見込みであり、そこで重要な役割を果たすことを期待している。
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