「彼を心から信頼し、愛している」――ミケル・アルテタ監督、ブカヨ・サカのアーセナルでの不安定なパフォーマンスを擁護

戦術的な調整の問題以前に、サカがこなしてきた膨大な試合数が、彼に重くのしかかり始めている。アルテタ監督は、このウインガーの負担量がすでに過去のシーズンを上回っていることを認め、最近の試合への影響力が低下している主な要因は疲労にあると示唆した。過去2年間、クラブと代表の両方でほぼ全試合に出場してきた彼にとって、過密なスケジュールが、ついに若き選手の疲れた足と衰えた輝きに表れ始めているのかもしれない。

「彼がこれまでにプレーした試合数と出場時間は、すでに昨シーズン全体を上回っている」とアルテタ監督は指摘した。「我々は選手たちに課している負担についても理解しなければならない。サッカーの美しさについて語る際、こうした要素が確実に何らかの影響を及ぼしていることは明らかだ」