ワールドカップでは、FCバイエルンのドイツ代表チームメイトたちがパラグアイとの16強戦で早々に敗退する中、ビショフは長期休暇を楽しんでいた。 パラグアイ戦の前日、彼は21歳の誕生日を迎えた。その後、スペイン・マルベーリャで個人トレーニングを行い、新シーズンへの準備を進めている様子をSNSで共有していた。今週月曜、ゼーベナー通りでの公式練習開始時には、最高のコンディションで登場する見込みだ。この点で、彼は例外的な存在と言える。

来季バイエルンでプレーする18人がW杯に出場したが、ドイツ代表組（練習用GKウルビッグを含む）は27～30日のテゲルンゼー合宿まで合流せず、心身の回復が必要だ。 ジャマル・ムシアラはW杯後に軽度の手術を受け、アジア遠征（8月1～8日）も欠場する。

3位決定戦に出場したマイケル・オリゼ、ダヨ・ウパメカノ、ハリー・ケインもアジア遠征を欠場する。新加入のイスマエル・サイバリ、アルフォンソ・デイヴィス、レナート・カール、セルジュ・グナブリーも負傷で離脱中だ。