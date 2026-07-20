FCバイエルンでのデビューシーズンは総じて成功だった。しかしトム・ビショフは、多くの出場機会と初のダブル制覇を経験しながらも、ワールドカップ代表に選ばれなかったことでシーズンを失望して終えた。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、このバイエルンのオールラウンダーを最終メンバーから外した。
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彼を後押しする要素が2つもある。昨夏加入したFCバイエルンの新戦力は、ついに大ブレイクするのだろうか？
当時から疑問視されていたが、今振り返ると、ビショフの落選はより不可解だ。彼の能力なら、代表チームに大きな助けになったはずだ。 昨季バイエルンで左右両サイドを高いレベルで守った。彼が代表にいれば、ナゲルスマンはキミッヒをセンターに置いたかもしれない。あくまで推測だが。
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FCバイエルン：トム・ビショフ、トレーニング再開に最高のコンディションで臨む
ワールドカップでは、FCバイエルンのドイツ代表チームメイトたちがパラグアイとの16強戦で早々に敗退する中、ビショフは長期休暇を楽しんでいた。 パラグアイ戦の前日、彼は21歳の誕生日を迎えた。その後、スペイン・マルベーリャで個人トレーニングを行い、新シーズンへの準備を進めている様子をSNSで共有していた。今週月曜、ゼーベナー通りでの公式練習開始時には、最高のコンディションで登場する見込みだ。この点で、彼は例外的な存在と言える。
来季バイエルンでプレーする18人がW杯に出場したが、ドイツ代表組（練習用GKウルビッグを含む）は27～30日のテゲルンゼー合宿まで合流せず、心身の回復が必要だ。 ジャマル・ムシアラはW杯後に軽度の手術を受け、アジア遠征（8月1～8日）も欠場する。
3位決定戦に出場したマイケル・オリゼ、ダヨ・ウパメカノ、ハリー・ケインもアジア遠征を欠場する。新加入のイスマエル・サイバリ、アルフォンソ・デイヴィス、レナート・カール、セルジュ・グナブリーも負傷で離脱中だ。
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トム・ビショフが今後、ヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチの代理人を務める。
FCバイエルンでワールドカップ出場歴も事前怪我もなく、来季起用が確約されているベテランフィールドプレーヤーはビショフだけだ。チーム編成の動向も彼にとって好材料だ。
レオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロが移籍金なしで退団し、レンタルから戻ったノエル・アセコもアイントラハト・フランクフルトへ放出された。今のところ補強はなく、噂はあるものの具体的な計画はないようだ。そのためビショフは、ジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチが務める「ダブル6」の次候補に浮上している。 W杯で期待外れだったパブロヴィッチのレギュラー席をビショフが奪う可能性もある。背番号8を継承したことも、その立場を裏付ける。
6番ポジションの4人目は、18歳のセネガル人MFバラ・サポコ・ンディアイが有力だが、レンタル満了後の完全移籍は未発表。緊急時はオールラウンダーのコンラート・ライマーが代役を務める。
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トム・ビショフ、ヨシュア・キミッヒの足跡をたどる
いずれにせよ、ビショフは古巣ホッフェンハイムでブレイクした本職のポジションで多くの出場機会を得られる見込みだ。デビューシーズンは中盤の競争が激しかったため、主に守備的サイドバックとして1655分中271分しか中央でプレーできなかった。
ダブルシックス（守備的MF）では退団者がいたものの、クラブはサイドバックのナサニエル・ブラウンを獲得。それでもビショフが中盤で起用される見込みは高い。彼は引き続きヨシュア・キミッヒの足跡を追う。
現在31歳のキミッヒも、若くしてバイエルンに移籍した当初はブレイクすると期待されていなかった。サイドバックで実力を示し、後にセンターへ移った。 現在、キミッヒはダブル6のポジションで定位置を確保し、副キャプテンも務める。キミッヒは春先に「トムの状況は11年前の自分を思い出す」と語った。その類似点は、近い将来さらに強まるかもしれない。
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