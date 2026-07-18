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「彼を完全に止めることはできない」――アンドレス・イニエスタは、アルゼンチンとのワールドカップ決勝を前にスペイン代表に警告し、リオネル・メッシの脅威を強調した。
『レジェンド』、最終決戦の予告編を公開
2010年W杯でスペインを優勝に導いたイニエスタが、アルゼンチン戦を前にニューヨークから『エル・パルティダソ・デ・COPE』のインタビューに応じた。 現在ドバイで監督としての新キャリア準備を進める元「ラ・ロハ」のレジェンドは、この大一番の展開を分析。イニエスタは、アルビセレステの脅威をどう抑えるか、スペインがタイトルを懸けた一戦で最善の戦術をどう準備すべきかに焦点を当てた。
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メッシを止めるのは不可能だ
バルセロナでチームメイトだったメッシの輝きを封じる最善の戦術を問われたイニエスタは、その任務をたった一人の選手に任せることはできないと強調した。彼は「彼を完全に封じ込めることは不可能だ。むしろ、スペインが自分たちのサッカーでアルゼンチンにどれだけのダメージを与えられるか、チャンスを作り出し、そのチャンスを確実に決めることができるかが重要になるだろう」と語った。
今大会で8ゴール4アシストを記録しているアルゼンチン代表の絶好調ぶりについて、元ヴィッセル神戸のMFはこう語った。「言葉がない。あるいは、どう表現すればいいのか分からない。彼の決意、信念、そして試合ごとに示すすべてのプレーには、ただ脱帽するしかない。」
スペインは揺るぎない自信を保っている
イニエスタはメッシの危険性を指摘すると同時に、大舞台に付き物の不安を捨て去るため、勝利へのマインドセットを共有した。
イニエスタは選手たちに緊張を捨て、チーム内に楽観を植え付けるよう促した。そして「恐れてはいけない。恐怖を抱いてプレーしてはいけない」と強調した。
選手たちが与えてくれる自信だ。大会を通じて彼らの勢いは高まり、この決勝へ最高の自信を持って臨んでいる。
「全員が自分の役割を理解している。誰が出場しても、全員が自分の仕事を把握し、圧倒的な自信を示している。ピッチに立つ選手全員が、どのポジションでもすべてをコントロールできると感じさせる。」
スペインが辛勝にとどまるという仮定には「それはジレンマですらない。誰が得点しても構わない。重要なのは、我々がチャンピオンとして帰ることだ」と即答した。
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勝者には最高の賞品が待っている
スペイン代表は、ユニフォームに2つ目の金星を刻むため、サッカー史上の大試練に挑む。決勝でアルゼンチンのチーム力を破る瞬間は、各クラブのプレシーズンに復帰する前の新世代「ラ・ロハ」にとって決定的な瞬間となる。
大会が幕を閉じれば、彼らの関心は夏の移籍市場と国内リーグの準備へとすぐ移る。
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