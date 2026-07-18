「彼を完全に止めることはできない」――アンドレス・イニエスタは、アルゼンチンとのワールドカップ決勝を前にスペイン代表に警告し、リオネル・メッシの脅威を強調した。

イニエスタはメッシの危険性を指摘すると同時に、大舞台に付き物の不安を捨て去るため、勝利へのマインドセットを共有した。

イニエスタは選手たちに緊張を捨て、チーム内に楽観を植え付けるよう促した。そして「恐れてはいけない。恐怖を抱いてプレーしてはいけない」と強調した。

選手たちが与えてくれる自信だ。大会を通じて彼らの勢いは高まり、この決勝へ最高の自信を持って臨んでいる。

「全員が自分の役割を理解している。誰が出場しても、全員が自分の仕事を把握し、圧倒的な自信を示している。ピッチに立つ選手全員が、どのポジションでもすべてをコントロールできると感じさせる。」

スペインが辛勝にとどまるという仮定には「それはジレンマですらない。誰が得点しても構わない。重要なのは、我々がチャンピオンとして帰ることだ」と即答した。