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「彼を先発させる考えだ！」。ハンジ・フリックがバルセロナの心躍るチームニュースを認める
ガブリエウ・ジェズス、先発フル出場へ準備万端
ガブリエウ・ジェズスは、土曜日の午後6時30分（CEST）キックオフでバルセロナがヘタフェをホームに迎える一戦で、移籍後初先発を果たす見通しだ。ハンジ・フリック監督は、この3週間で同FWがコンディションを高め、戦術的な指示も吸収したと認めた。
ラフィーニャが欠場となる中、ブラジル人ストライカーがリュイス・コンパニス五輪スタジアムで最前線を務めることになる。
フリック監督は記者団に対し、「彼を明日先発させる考えだ。大きく改善しており、我々のスタイルにも合っている。非常に良い状態で、準備はできている」と語った。
- AFP
GK起用の判断とデ・ヨングのタイムライン
フリック監督は守備陣のオプションについても最新情報を明かし、GKジョアン・ガルシアがドミニク・リバコビッチとボイチェフ・シュチェスニーを抑えて先発する見込みだと述べた。一方で、MFフレンキー・デ・ヨングは土曜日の試合も欠場するが、復帰は近づいているという。
「ジョアンは非常に良い状態にある。先発できると思う」とフリック監督は説明した。
「我々のプランでは、フレンキーは次のベティス戦でプレーする予定だ。痛みはなく、すべての動きができているが、もう少し時間が必要だ」
守備における戦術的多様性を探る
チーム編成の選択肢について問われたフリックは、10月の過密日程の中で必要になれば、複数のMFが守備的な役割を担えると強調した。指揮官は、デ・ヨングと若手のマルク・ベルナルの両者がトレーニングでセンターバックを務めてきたと明かした。
フリックは、デ・ヨングの守備起用について問われると、「はい、彼はそこでプレーできる。フレンキーは選択肢の一つだ」と認めた。
ベルナルについては、「彼は非常に若い選手で、多くのポジションでプレーできる。選択肢になり得る」と付け加えた。
- ZUMA Press Wire
10月の日程では、選手層の多様性が鍵となる
フリックは、チーム全体でポジション争いが起きていることへの喜びを示し、契約延長を果たしたラ・マシア出身のシャビ・エスパルトと、ジョアン・カンセロとの競争を称賛した。指揮官は、起用可能なすべての選手が貢献することを期待している。
バルセロナは、国内戦と欧州大会をまたぐ過酷な5連戦に突入する。
ジェズスは、自身初の先発出場で即座にインパクトを残すことを目指す。
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