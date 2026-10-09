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ライブ
imago-sport-1083533753.jpgSports Press Photo
Alvino Hanafi
翻訳者：

「彼を先発させる考えだ！」。ハンジ・フリックがバルセロナの心躍るチームニュースを認める

バルセロナ
ハンジ・フリック
バルセロナ 対 ヘタフェ
ヘタフェ
ラ・リーガ

ハンジ・フリック監督は、FWガブリエウ・ジェズスがヘタフェ戦でバルセロナでの初先発を果たす見通しだと明かした。ドイツ人指揮官はあわせて、ジョアン・ガルシア、フレンキー・デ・ヨング、マルク・ベルナルの起用状況についても最新情報を伝えた。

  • ガブリエウ・ジェズス、先発フル出場へ準備万端

    ガブリエウ・ジェズスは、土曜日の午後6時30分（CEST）キックオフでバルセロナがヘタフェをホームに迎える一戦で、移籍後初先発を果たす見通しだ。ハンジ・フリック監督は、この3週間で同FWがコンディションを高め、戦術的な指示も吸収したと認めた。

    ラフィーニャが欠場となる中、ブラジル人ストライカーがリュイス・コンパニス五輪スタジアムで最前線を務めることになる。

    フリック監督は記者団に対し、「彼を明日先発させる考えだ。大きく改善しており、我々のスタイルにも合っている。非常に良い状態で、準備はできている」と語った。

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    GK起用の判断とデ・ヨングのタイムライン

    フリック監督は守備陣のオプションについても最新情報を明かし、GKジョアン・ガルシアがドミニク・リバコビッチとボイチェフ・シュチェスニーを抑えて先発する見込みだと述べた。一方で、MFフレンキー・デ・ヨングは土曜日の試合も欠場するが、復帰は近づいているという。

    「ジョアンは非常に良い状態にある。先発できると思う」とフリック監督は説明した。

    「我々のプランでは、フレンキーは次のベティス戦でプレーする予定だ。痛みはなく、すべての動きができているが、もう少し時間が必要だ」

  • 守備における戦術的多様性を探る

    チーム編成の選択肢について問われたフリックは、10月の過密日程の中で必要になれば、複数のMFが守備的な役割を担えると強調した。指揮官は、デ・ヨングと若手のマルク・ベルナルの両者がトレーニングでセンターバックを務めてきたと明かした。

    フリックは、デ・ヨングの守備起用について問われると、「はい、彼はそこでプレーできる。フレンキーは選択肢の一つだ」と認めた。

    ベルナルについては、「彼は非常に若い選手で、多くのポジションでプレーできる。選択肢になり得る」と付け加えた。

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  • imago-sport-1083206389.jpgZUMA Press Wire

    10月の日程では、選手層の多様性が鍵となる

    フリックは、チーム全体でポジション争いが起きていることへの喜びを示し、契約延長を果たしたラ・マシア出身のシャビ・エスパルトと、ジョアン・カンセロとの競争を称賛した。指揮官は、起用可能なすべての選手が貢献することを期待している。

    バルセロナは、国内戦と欧州大会をまたぐ過酷な5連戦に突入する。

    ジェズスは、自身初の先発出場で即座にインパクトを残すことを目指す。

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