「彼を先発させる考えだ！」。ハンジ・フリックがバルセロナの心躍るチームニュースを認める

ガブリエウ・ジェズスは、土曜日の午後6時30分（CEST）キックオフでバルセロナがヘタフェをホームに迎える一戦で、移籍後初先発を果たす見通しだ。ハンジ・フリック監督は、この3週間で同FWがコンディションを高め、戦術的な指示も吸収したと認めた。

ラフィーニャが欠場となる中、ブラジル人ストライカーがリュイス・コンパニス五輪スタジアムで最前線を務めることになる。

フリック監督は記者団に対し、「彼を明日先発させる考えだ。大きく改善しており、我々のスタイルにも合っている。非常に良い状態で、準備はできている」と語った。