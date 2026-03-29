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Almuth Schult 2024Getty Images

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「彼を一度は代表から外すべきだ」：元代表選手がDFBのスター選手を厳しく批判

ワールドカップ
アントニオ・リュディガー

リュディガーが何度も代表チームに選出されることについて、アルムート・シュルトは理解できない。

元ドイツ代表GKのアルムート・シュルトは、アントニオ・リュディガーがドイツ代表に選出されたことについて、全く理解できない様子だ。

  • 「ユリアン・ナーゲルスマンが『自分は試練の期間にある』と言うなら、その試練が罰へと変わるには何が起きればいいのか？　それは私の心に響く」と、シュルトは日曜日にSport1の番組『Doppelpass』で語った。感情的になることはある意味では良いことだが、それが「憎悪や侮辱、差別へと転じてはならない」と、このオリンピック金メダリストは述べた。

    レアル・マドリードのリュディガーは、過去においてピッチ外での行動で度々否定的な注目を集めてきた。ファンや審判への侮辱、「首を切るジェスチャー」から、コパ・デル・レイ決勝での騒動に至るまでだ。決勝では審判に物を投げつけ、その結果6試合の出場停止処分を受けた。 さらに、FCヘタフェ戦での残忍なファウルは、多くの人々を震撼させた。

    クラシコでの失態を受け、一部の評論家からはリュディガーの代表チームからの追放さえ求められる事態となった。しかしユリアン・ナーゲルスマン監督は、代わりに一種の「猶予期間」を与えることを選択した。「限界に達した。これ以上は許されない。さもなければ、より深刻な結果になるだろう」と彼は述べた。 

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  • Antonio Rüdiger DFB Teamgetty

    シュルト：「おそらく彼は彼を標的にしていないだろう」

    ナゲルスマン監督の警告にもかかわらず、いまだに何の処分も下されていないことに対し、シュルトは理解に苦しんでいる。「もし彼を標的にしているのなら、一貫性を保って、一度はベンチに置いておくべきだ。だが、おそらく彼は彼を標的にしていないのだろう。彼は副キャプテンだ。それが私にはとても納得いかない」

    レアルでのルディガーの今シーズンは、競技面では必ずしも順調とは言えない。とりわけ怪我に悩まされ、センターバックの彼は度々戦線離脱を余儀なくされており、そのためこれまでレアルでの出場はわずか18試合にとどまっている。ドイツ代表では、現在ジョナタン・ターやニコ・シュロッターベックに次ぐ序列となっている。

    月曜日、リュディガーはドイツ代表としてガーナとの親善試合（20時45分キックオフ）に臨む。

  • アントニオ・リュディガー：2025/26シーズンの成績

    ゲーム

    18

    ゴール

    1

    アシスト

    0

    出場時間

    1,515