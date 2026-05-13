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「彼をレアル・マドリードには招きたくない」――イケル・カシージャス、ジョゼ・モウリーニョのベルナベウ復帰に反対
モウリーニョの復帰をきっぱり拒否
カシージャスは公式Xで、レアル・マドリードの監督候補に上がるモウリーニョについて言及した。ベンフィカとの契約にはシーズン終了時に発動する解除条項があり、ポルトガル人監督の復帰が噂されている。しかし伝説のGKは「彼をマドリードに呼ばないでほしい」と主張した。
クラブ公式アカウントをタグ付けし、アルベロアの去就が噂される中、必要な監督像を力強く語った。「彼をマドリードには望まない。私の人生を懸けたこのクラブには、他の監督の方が適任だ」と元主将は述べた。
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プロとしての配慮があり、悪意はない
モウリーニョがベルナベウにいた頃、両者の関係は緊張し、カシージャスはベンチに追われ、クラブ内に亀裂が生じた。しかしカシージャスは仕事と私情を分けたいと考えていた。彼はモウリーニョの監督としての価値を認めつつ、「私の発言は過去の確執ではなく、クラブが今何が必要かというスポーツ的な視点からのものだ」と明言した。
誤解を避けるため、彼はニュアンスを修正した。「彼は優れたプロだ。モウリーニョに不満はない。あくまで個人的な意見だ」と力強く語った。
タイトル獲得の長期ブランクへの懸念
カシージャスは次期監督の人選だけでなく、別の投稿でレアル・マドリードのチーム状況も分析した。彼はここ数シーズンの成績を厳しく批判し、ベルナベウに主要タイトルがないのはペレス会長ら首脳陣への警鐘だと指摘。「2シーズン連続でタイトルを取れないのは懸念すべき事態だ」と語った。
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次は何が待っているのでしょうか？
先週末の「エル・クラシコ」でレアル・マドリードは0-2で敗れ、バルセロナが2年連続でリーガ・エスパニョーラ優勝を決めた。アルベロアは、レアル・オビエド、セビージャ、アスレティック・ビルバオとの残り3試合でシーズンを力強く締めくくり、来季監督決定に弾みをつけたい。