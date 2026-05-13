「彼をレアル・マドリードには招きたくない」――イケル・カシージャス、ジョゼ・モウリーニョのベルナベウ復帰に反対

カシージャスは公式Xで、レアル・マドリードの監督候補に上がるモウリーニョについて言及した。ベンフィカとの契約にはシーズン終了時に発動する解除条項があり、ポルトガル人監督の復帰が噂されている。しかし伝説のGKは「彼をマドリードに呼ばないでほしい」と主張した。

クラブ公式アカウントをタグ付けし、アルベロアの去就が噂される中、必要な監督像を力強く語った。「彼をマドリードには望まない。私の人生を懸けたこのクラブには、他の監督の方が適任だ」と元主将は述べた。