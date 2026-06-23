クロップは2015～2024年までリヴァプールを率いた。ライマー獲得を望んだ時期については明言を避けたが、2023年夏にRBライプツィヒからバイエルンへ移籍する直前とみられる。リヴァプールがオーストリア代表に関心があると報じられたのは2022年だった。

ライマーはライプツィヒ時代、中央のMFとして活躍し、バイエルンも当初はボランチとして獲得した。しかし、その柔軟性から現在は右または左のサイドバックで起用されている。

W杯では、オーストリア代表のラングニック監督がヨルダン戦（3-1）でライマーを10番として起用。アルゼンチン戦では、イエロー1枚しか出なかった激しい相手に対して試合後に怒りを示したが、ライマーは左SBでプレーした。