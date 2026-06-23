月曜日、ワールドカップ・グループリーグ第2戦オーストリア対アルゼンチン（0-2）を前に、MagentaTVの解説者クロップは、左サイドバックで出場したFCBのライマーについてこう語った。「もし私のチームなら、彼は『6番』で起用する。リヴァプールに招き入れたかったが、結局バイエルンへ移籍した。」
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「彼をリヴァプールに呼びたかった」。ユルゲン・クロップはバイエルン・ミュンヘンの主力選手をほぼ引き抜くところだった。
クロップは2015～2024年までリヴァプールを率いた。ライマー獲得を望んだ時期については明言を避けたが、2023年夏にRBライプツィヒからバイエルンへ移籍する直前とみられる。リヴァプールがオーストリア代表に関心があると報じられたのは2022年だった。
ライマーはライプツィヒ時代、中央のMFとして活躍し、バイエルンも当初はボランチとして獲得した。しかし、その柔軟性から現在は右または左のサイドバックで起用されている。
W杯では、オーストリア代表のラングニック監督がヨルダン戦（3-1）でライマーを10番として起用。アルゼンチン戦では、イエロー1枚しか出なかった激しい相手に対して試合後に怒りを示したが、ライマーは左SBでプレーした。
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コンラッド・ライマー、バイエルンとの契約延長が決定間近
一方、バイエルンではオーストリア代表はすでにレギュラーとして定着し、チームを牽引する主力に成長した。しかし2027年満了の契約延長交渉が難航し、ゼーベナー・シュトラーセでのライマーの将来は一時不安定になった。
しかし、彼の希望年俸はクラブにとって高く、5月初め、スポーツディレクターのマックス・エベルルは「現在も交渉中で、双方の考え方に相違があるが、関係は良好だ」と語っていた。
しかし現在は契約延長に向けて交渉が順調に進展。先週『キッカー』誌は、双方の見解が大幅に近づき、新契約の条件でもほぼ合意したと報じた。
バイエルン復帰の前に、ライマーはW杯でできるだけ勝ち進みたい。 ドイツ時間土曜から日曜未明に行われるグループJ最終戦で、オーストリアは勝ち点で並ぶアルジェリアと2位を争う。勝つか引き分けで得失点差が上回れば、ライマー率いる代表は2位を守り、ノックアウトステージへ進める。 負けても3ポイントでグループ3位に入り、上位8チームに入れば16強に進める。
コンラート・ライマー：FCバイエルン・ミュンヘンでの成績
出動回数
136
得点
7
アシスト
21