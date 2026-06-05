「バイエルンはパリとのCL準決勝前にアイヒホルンを呼び寄せ、ホテル・フィア・ヤーレスツァイテンで密会を開いた。ヴィンセント・コンパニは数時間にわたり交渉し、エベルルとクリストフ・フロイントも関与した。彼らは彼の獲得を強く望んでいる」

しかし、クラブの最高意思決定機関は契約にかかる巨額費用に懐疑的で、経営陣の壁にぶつかった。ポッドキャストは「今、監督委員会はまた『ノー』と言っている」と伝えている。