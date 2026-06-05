これは『Bild』のポッドキャスト「Bayern-Insider」で明らかになった。バイエルンのスポーツ部門責任者は、16歳の有望なミッドフィルダーをバイエルンに招へいするため、多大な努力を払ったという。
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「彼をどうしても獲得したい」：ポッドキャストが、ケネット・アイヒホルンの移籍を巡るFCバイエルン・ミュンヘンの内部対立を暴露
「バイエルンはパリとのCL準決勝前にアイヒホルンを呼び寄せ、ホテル・フィア・ヤーレスツァイテンで密会を開いた。ヴィンセント・コンパニは数時間にわたり交渉し、エベルルとクリストフ・フロイントも関与した。彼らは彼の獲得を強く望んでいる」
しかし、クラブの最高意思決定機関は契約にかかる巨額費用に懐疑的で、経営陣の壁にぶつかった。ポッドキャストは「今、監督委員会はまた『ノー』と言っている」と伝えている。
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アイヒホルン・ポーカー：「エベルルは喜んでそのお金を使いたいと思っている」
これにより、ゼーベナー通りでの対立は激化している。スポーツ部門は投資を望むが、クラブ経営陣は数百万ユーロの支出承認を阻止している。
『ビルト』紙は「エーベルルは資金を使いたいが、監督委員会は難色を示している。問題なのはアイヒホルンの契約パッケージが高額すぎる点だ」と報じた。 同紙はさらに「代理人の立場から見れば、彼の市場価値は2000万ユーロある。クラブがそれを支払わない理由はない。固定移籍金を超える分は手当てとして支払われるだけだ」と伝える。
リヴァプールはアイヒホルン獲得へ動きを強めたとされる。
代理人と選手側は高額な契約金を要求しているが、バイエルンは16歳選手にそれだけの金額を払うつもりはない。監督委員会は「1000万～1100万ユーロは高すぎる。その額なら手を引く」と判断した。
バイエルンの撤退は、ドルトムント、レバークーゼン、リヴァプールなどライバルクラブにとって好都合だ。
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BVBもまだ脱落していないようだ
Skyによると、LFCはアイヒホルン獲得へ全力投球だ。ライバルが争奪戦を繰り広げる中、ドルトムントは様子を見守っている。以前、BVBは高額なサインボーナス要求で撤退したと報じられた。
それでもスカイは、BVBが依然として10代の選手を取り巻く状況を把握し、契約条件も把握していると伝える。ドルトムント、ベルリン、選手側での連絡は続いている。
FCバイエルン・ミュンヘンの史上最高額移籍
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 ハリー・ケイン FW トッテナム・ホットスパー 2023年 9500万ユーロ ルーカス・エルナンデス ディフェンス アトレティコ・マドリード 2019 8000万ユーロ ルイス・ディアス 攻撃 リヴァプールFC 2025 7000万ユーロ マタイス・デ・リフト ディフェンス ユヴェントス 2022 6700万ユーロ マイケル・オリゼ 攻撃 クリスタル・パレス 2024 5300万ユーロ