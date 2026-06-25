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「彼をとても愛している」――2026年ワールドカップのブラジル代表復帰を控え、ネイマールはリオネル・メッシと「頻繁に話し合っている」
ネイマール、3年間の代表離脱を終える
ネイマールは2026年W杯第3節のブラジル対スコットランド戦（3-0）で国際舞台に復帰した。76分、マイアミの歓声に包まれピッチに立った。代表約3年ぶり。
右ふくらはぎの故障で本大会の出場も遅れたが、この日の数分間でもファンに存在感を示した。
- AFP
メッシとの揺るぎない絆
試合終了直後、DSportsの取材に応じたブラジル代表歴代最多得点記録保持者は、長年の友人であり元チームメイトのメッシの39歳誕生日を祝った。彼はまた、ブラジルとアルゼンチンの歴史的なライバル関係が、2人の絆を損なわないと語った。
大会中も「僕たちはよく話しているし、ここ数日も話した」と明かし、「彼は僕が彼をとても愛していることを知っている」と続けた。
「レオはピッチの外ではさらに素晴らしい人間だ」
ネイマールはまず、このアルゼンチン選手の謙虚さを強調した。伝説的なプレイメーカーがピッチ外で見せる人柄は、ピッチ上の偉業以上に素晴らしいと語った。
ネイマールは試合後、「レオはピッチ外でもっと素晴らしい人間だ。ピッチでの活躍もすごいのに、その人柄を想像してみてほしい」と笑いながら語った。また、彼はアルゼンチンファンからの愛情に感謝を表明した。
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強豪チームが難なくノックアウトステージへ進出
この心温まるやり取りは、大会のプレッシャーと戦う両国の象徴的な選手たちが好調を示す中で生まれた。メッシ率いるアルゼンチンは2連勝でベスト16に進出。ブラジルもスコットランドに勝ち、3試合で7ポイントを獲得してグループリーグを突破した。
決勝トーナメント1回戦では、グループFの2位チームと対戦する。現在、その座をオランダ、スウェーデン、日本が争っている。