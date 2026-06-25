ネイマールは2026年W杯第3節のブラジル対スコットランド戦（3-0）で国際舞台に復帰した。76分、マイアミの歓声に包まれピッチに立った。代表約3年ぶり。

右ふくらはぎの故障で本大会の出場も遅れたが、この日の数分間でもファンに存在感を示した。