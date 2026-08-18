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「彼をすぐにでも呼び戻す」 39歳のプレミアリーグ優勝メンバーがフリーエージェントの立場でいるなか、ジェイミー・ヴァーディーに関する質問の少なさにレスターのレジェンド、エミール・ヘスキーが驚き
優勝メンバーのヴァーディー、レスターで200ゴールを記録
ヴァーディはレスターで今なおファンのお気に入りの存在であり、クラブでは13年間にわたって記憶に残る時を過ごした。ノンリーグからEFLへと駆け上がる急成長を遂げた勤勉なFWは、2012年にレスターへ加入した。
2015-16シーズンには、5000対1のオッズを覆しながら、チームを驚異的なトップリーグ優勝へと導いた。そのシーズンには11試合連続得点でプレミアリーグの歴史に名を刻み、イングランド代表でもフル代表としての飛躍を遂げた。
ヴァーディはレスターでの200点目を記録し、さらに公式戦通算500試合出場にも到達して、有終の美を飾った。その時点で新たな挑戦を求める中、セリエA昇格組に加わることで新天地へと羽ばたいた。
ロンバルディアで過ごしたのはわずか1シーズンで、降格を経験したことで契約延長は合意に至らなかった。レスターも2025-26シーズンに後退を強いられ、リーグ1へ転落した。
再び上昇気流に乗るための挑戦において、ヴァーディに何らかの役割を果たしてほしいと望む声は多い。しかし、このベテランFWにはウェスト・ハム移籍や、ブラジルの強豪サンパウロへの衝撃移籍が取り沙汰されている。南米には、元イングランド代表のジェシー・リンガードもいる。
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ヴァーディはクレモネーゼ退団後、フリーエージェントとなっている
感情を揺さぶる形でキング・パワー・スタジアムへの復帰を果たす可能性は低そうだ。BetWrightのプレミアリーグ bettingサイトの提供により、GOALの独占取材に応じたヘスキーは、別の方向へ進んでいるレスターについて次のように語っている。「なぜ彼らが彼を呼び戻しさえしなかったのか、正直分からない。自分ならすぐにでも彼を呼び戻すよ。
「現実として、彼が去って以降、あのレベルに近いFWは一人もいなかった。彼はしばらくチームすらなかったのに、その間も僕らはまだプレーしていた。今は役割が違うのも分かっている。今は若手を育てることがテーマなんだ。
「素晴らしい若手が何人かいて、その一人がウィル・アウヴェスだ。ジェイデン・ジョセフは週末に得点を決めた。そういう、アカデミー出身だったり、U-18から上がってきた選手たちがいて、まだ続いていく。再びそういう形でチームを作っていくことが大事なんだ。僕らはそこから離れてしまったし、今はそのモデルをもう一度取り戻す必要がある」
ヴァーディがレスターへの感動的な別れの言葉で語ったこと
ヴァーディは、10年以上を過ごしたクラブに別れを告げるにあたり、次のように語った。「レスターのファンへ。この日が来てしまったことは本当につらいが、いつかは来るものだと分かっていた。
「このクラブで信じられないような13年を過ごした。多くの成功があり、落ち込む時期もあったが、ほとんどは素晴らしい時間だった。だが、ついに終わりにする時が来た。そのことは本当に悲しいが、今がそのタイミングだと思う。
「ただただ、僕を仲間の一人として受け入れてくれたみんなに心から感謝したい。レスターはこれからも、これからもずっと僕の心の中で大きな存在であり続ける。そして、この先何年も見守り続けるつもりだし、クラブにさらに多くの成功が訪れることを願っている。ひとまず今はこれで別れだが、またすぐに会おう。約束する」
もっとも、その“再会”は選手としての形ではなさそうだ。ヴァーディは最近、自身のポッドキャスト『Having A Party』でレスターとの再合流の可能性を問われた際、こう答えている。「いや、もうそれはないと思う。これからもずっと応援するし、ずっと見守り続ける。それが今の自分にできる最善のことだと思う」
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ヴァーディは次にどこへ行くのか？ 大きな決断が迫る
カラバオカップで2回戦に進出しているレスターは、2026-27シーズンのリーグ1開幕戦で地理的に近いノッツ・カウンティとアウェーで対戦し、1-1で引き分けた。土曜日には、再び地元のライバルであるバートン・アルビオンをホームに迎える。
ヴァーディは自身の選択肢を見極めているため、遠くからその試合を見守ることになる見込みだ。今後についての大きな決断には妻レベッカの意向も反映されるとみられており、その結論はここ数週間のうちのどこかの時点で下される見通しとなっている。
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