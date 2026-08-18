ヴァーディはレスターで今なおファンのお気に入りの存在であり、クラブでは13年間にわたって記憶に残る時を過ごした。ノンリーグからEFLへと駆け上がる急成長を遂げた勤勉なFWは、2012年にレスターへ加入した。

2015-16シーズンには、5000対1のオッズを覆しながら、チームを驚異的なトップリーグ優勝へと導いた。そのシーズンには11試合連続得点でプレミアリーグの歴史に名を刻み、イングランド代表でもフル代表としての飛躍を遂げた。

ヴァーディはレスターでの200点目を記録し、さらに公式戦通算500試合出場にも到達して、有終の美を飾った。その時点で新たな挑戦を求める中、セリエA昇格組に加わることで新天地へと羽ばたいた。

ロンバルディアで過ごしたのはわずか1シーズンで、降格を経験したことで契約延長は合意に至らなかった。レスターも2025-26シーズンに後退を強いられ、リーグ1へ転落した。

再び上昇気流に乗るための挑戦において、ヴァーディに何らかの役割を果たしてほしいと望む声は多い。しかし、このベテランFWにはウェスト・ハム移籍や、ブラジルの強豪サンパウロへの衝撃移籍が取り沙汰されている。南米には、元イングランド代表のジェシー・リンガードもいる。