Crystal Pix
翻訳者：
「彼らを100％信頼している！」リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督、LASKとのチャンピオンズリーグ対戦を前に、批判を浴びる総額2億3900万ポンドのコンビ、フロリアン・ヴィルツとブラッドリー・バルコラを強く擁護
マンチェスター・シティ戦の引き分けを受け、厳しい視線が強まる
マンチェスター・シティとの国内での一戦で不満の残る結果に終わり、リヴァプールが高額で獲得した攻撃陣への注目が一段と高まっている。巨額の移籍金で加入したヴィルツとバルコラは、ともに今季まだ1得点も挙げていない。
マンチェスター・シティ戦での両選手の精彩を欠くプレーには、サポーターと識者の双方から不満の声が広がった。リヴァプールがリンツでオーストリア王者LASKとの対戦を控えるなか、2人の移籍金の合計に見合う活躍を欧州の舞台で示すよう求める声が急速に強まっている。
- APL
イラオラ、不振のスター選手たちを擁護
外部からのプレッシャーが高まる中でも、イラオラ監督は前線の選手たちへの信頼を揺るがしていない。オーストリアで取材に応じたリヴァプールの指揮官は、結果が出ていないことで、プレーの内容が見えにくくなることが多いと強調した。
「ブラッドリーもフロも、今季はほかの選手と同じように良い試合も悪い試合もあった」とイラオラ監督は説明した。「我々は彼らの実力を知っているし、良いプレーを見せてくれると分かっている。可能性は変わらない。先日の試合で、ルイス・クーマスがうまく捉えたシュートを決めていれば、ブラッドリーにアシストが一つ付いていた」
さらに、こう続けた。「彼のプレー内容はまったく同じなのに、そうなれば誰もが『おお、アシストも記録して、素晴らしいプレーだった』と言うだろう。数字だけに目を向けてしまうことがある。先日の試合でも、ブラッドリーは良い場面をつくったが、我々が決めきれなかった。ブラッドリーとフロは、私が100％信頼している選手だ」
キャラガー、ヴィルツを外すよう要求
監督の揺るぎない信頼は、クラブのレジェンドであるジェイミー・キャラガーの見解と真っ向から対立する。元DFのキャラガーは『スカイスポーツ』でヴィルツを厳しく批判し、ドイツ代表のヴィルツと加入したばかりのバルコラでは、リヴァプールでの経験に大きな差があると指摘した。
キャラガーは、バルコラの出場がまだ数試合にとどまる一方、ヴィルツはリヴァプールで60試合近くに出場しながら、決定的な働きを十分に見せていないと述べた。「今のヴィルツはリヴァプールのチームにいるべきではない」と同氏は主張。「ヴィルツにはゴールを決めそうな気配がまったくない。試合後に、チャンスを逃したとか、GKにセーブを強いたとか思うこともない。得点の脅威がまったくないんだ」
キャラガーはさらに、若手のルイス・クーマスとビクトル・ムニョスが現在、クラブが9桁の額を投じた選手たちを上回るプレーを見せていると強調し、イラオラの先発メンバー選考に重大な疑問を投げかけた。
- Getty Images Sport
負傷者続出で攻撃面の見直しを迫られる
リヴァプールはヴィルツとバルコラに、一刻も早く得点を挙げてもらう必要がある。深刻な負傷者続出により、主な得点源を欠いているためだ。今季チームが挙げた12得点のうち9得点を記録したアレクサンデル・イサク、コーディ・ガクポ、ドミニク・ソボスライは、いずれもオーストリア遠征に参加していない。
イラオラは3人の早期復帰を望んでいるが、厳しい日程が控えるなか、直近の試合に出場できるかは不透明だ。「復帰までそう遠くはないが、現時点では何とも言えない」とイラオラは語った。「日々の状態を見ながら判断している。おそらく3人とも復帰は近いと思うが、ブレントフォード戦、ビジャレアル戦、ブライトン戦に間に合うかどうかは分からない」
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