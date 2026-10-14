外部からのプレッシャーが高まる中でも、イラオラ監督は前線の選手たちへの信頼を揺るがしていない。オーストリアで取材に応じたリヴァプールの指揮官は、結果が出ていないことで、プレーの内容が見えにくくなることが多いと強調した。

「ブラッドリーもフロも、今季はほかの選手と同じように良い試合も悪い試合もあった」とイラオラ監督は説明した。「我々は彼らの実力を知っているし、良いプレーを見せてくれると分かっている。可能性は変わらない。先日の試合で、ルイス・クーマスがうまく捉えたシュートを決めていれば、ブラッドリーにアシストが一つ付いていた」

さらに、こう続けた。「彼のプレー内容はまったく同じなのに、そうなれば誰もが『おお、アシストも記録して、素晴らしいプレーだった』と言うだろう。数字だけに目を向けてしまうことがある。先日の試合でも、ブラッドリーは良い場面をつくったが、我々が決めきれなかった。ブラッドリーとフロは、私が100％信頼している選手だ」



