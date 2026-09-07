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「彼らを止められる者は誰も見当たらない」 クリス・サットンが、アーセナルがプレミアリーグの「強豪」として台頭する中、大胆な予想を披露
アーセナルにとって完璧なスタート
アーセナルはプレミアリーグ開幕に際し、強烈な存在感を示している。アーセナルは開幕からの3試合で勝ち点9を積み上げ、その間の失点はわずか1だ。この完璧な序盤戦では、主力選手たちが要所で結果を残している。そのことは、直近のロンドンのライバル、チェルシー戦の勝利でも鮮明に示された。
この印象的なスタートは、見守る人々から大きな賛辞を集めている。プレミアリーグ優勝経験者のサットンは、今季の明確な本命はこの北ロンドンのクラブだと公に宣言した最新の人物となった。
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サットンがアーセナルについて大胆予想
ブラックバーン・ローヴァーズでタイトルを獲得したサットンは、アーセナルの安定感に強い衝撃を受けている。ライバルクラブが夏の移籍市場で数億ポンドを投じた後でも、アーセナルは依然として他を大きく引き離していると考えている。元イングランド代表のサットンは、その勢いによってアーセナルがタイトル獲得の圧倒的本命であると強調した。
「アーセナルを止められるチームは見当たらない」とサットンは『BBC』に語った。「彼らはまさに強豪だ。チェルシーも良いチームだが、アーセナルはいつも勝つ方法を見つける」
歴史的な「インビンシブルズ」の残響
アーセナルの守備の堅さは、すでにクラブの歴史的な記録に並びつつある。開幕からのトップリーグ3試合で2失点未満に抑えて3連勝したのは、クラブ史上3度目である。
その過去の一例が、リーグ戦を無敗で終えたことで知られる2003-04シーズンだった。さらにアーセナルは、前季から続くリーグ戦8連勝という見事な連勝街道も維持している。
この止まらない好調ぶりを受け、サットンは本当に優勝争いが成立するのか疑問を呈し、次のように語った。「アーセナルを止められるか？ 私はできないと思う。[他のプレミアリーグのチームは]」
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ナポリ戦とサンダーランド戦が待ち受ける
アーセナルはここから欧州の戦いに目を向けることになる。チャンピオンズリーグ初戦は水曜日、イタリアでナポリと対戦する厳しいアウェーゲームだ。欧州での戦いを終えると、アーセナルは週末に国内の戦いへ戻る。土曜日にはスタジアム・オブ・ライトに乗り込み、サンダーランドと対戦する。
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