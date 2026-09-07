アーセナルはプレミアリーグ開幕に際し、強烈な存在感を示している。アーセナルは開幕からの3試合で勝ち点9を積み上げ、その間の失点はわずか1だ。この完璧な序盤戦では、主力選手たちが要所で結果を残している。そのことは、直近のロンドンのライバル、チェルシー戦の勝利でも鮮明に示された。

この印象的なスタートは、見守る人々から大きな賛辞を集めている。プレミアリーグ優勝経験者のサットンは、今季の明確な本命はこの北ロンドンのクラブだと公に宣言した最新の人物となった。