「彼らを本当に誇りに思う」――ウナイ・エメリ監督は、降格が決まったバーンリーとの引き分けについて「非常に満足している」と語った。

チャンピオンシップ降格が決定し、監督不在のバーンリーと2-2で引き分けた。エメリ監督は批判せず。

ジェイドン・アンソニーの先制弾でクレアッツがリードしたが、ロス・バークリーとオリー・ワトキンスの得点で逆転したヴィラは、ジアン・フレミングに同点とされ2－2で終了。この結果、ヴィラはリーグ3試合で1分2敗と低迷。木曜にEL準決勝フォレスト戦を4－1で制し決勝進出したものの、CL出場圏は危うい。