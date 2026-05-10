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「彼らを本当に誇りに思う」――ウナイ・エメリ監督は、降格が決まったバーンリーとの引き分けについて「非常に満足している」と語った。
アストン・ヴィラ、降格が決まったバーンリーに敗れる
チャンピオンシップ降格が決定し、監督不在のバーンリーと2-2で引き分けた。エメリ監督は批判せず。
ジェイドン・アンソニーの先制弾でクレアッツがリードしたが、ロス・バークリーとオリー・ワトキンスの得点で逆転したヴィラは、ジアン・フレミングに同点とされ2－2で終了。この結果、ヴィラはリーグ3試合で1分2敗と低迷。木曜にEL準決勝フォレスト戦を4－1で制し決勝進出したものの、CL出場圏は危うい。
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エメリー監督、疲労困憊のチームを擁護
エメリ監督は選手たちを強く擁護し、こう語った。「非常に満足している。第36節まで5位を維持するのは難しかった。リヴァプールも我々と勝ち点で並んでいる。背後のボーンマスやブライトンも闘志あふれるチームだ。 この位置にいられることは素晴らしい。引き分けでは不十分だと分かっている。それでも、ここで勝ち点3を取る難しさも理解している。選手たちがどう戦ったか、勝利への意欲をどう示したか、本当に誇りに思う。 木曜にはヨーロッパリーグの決勝進出も決めた。ヨーロッパの大会に出ながらプレミアリーグでも上位争いをするのは難しいが、選手たちはよく努力している。シーズン後半は苦しく、前半ほど勝ち点を稼げていない」
バーンリー、空席目立つも明るい材料
バーンリーの暫定監督マイケル・ジャクソンは5連敗を止めた試合に満足を示した。ジャクソンは少ないホーム観客に「試合観戦には費用がかかる。それでも来てくれたファンは素晴らしかった。もっと多く来てくれたら最高だ」と語った。
一方、アストン・ヴィラの最大懸念は依然として選手コンディションで、エメリ監督は「疲労はあるが、彼らはプレーしたいと望み、準備はできている。今日、負傷者が出なかったことも非常に重要だった」と語った。
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アストン・ヴィラの今後はどうなるのか？
アストン・ヴィラはチャンピオンズリーグ出場へ過密日程を戦う。4位リヴァプールと勝ち点59で並び、ボーンマスとは4点差。次節はホームでリヴァプールと対戦し、5月20日のヨーロッパリーグ決勝ではフライブルク、最終戦はアウェイでマンチェスター・シティと激突する。